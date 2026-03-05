Advertisement
100 शतक और 34357 रन तो बनाए... लेकिन करियर में ये 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी नहीं बना पाए सचिन तेंदुलकर

100 शतक और 34357 रन तो बनाए... लेकिन करियर में ये 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी नहीं बना पाए सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में शुमार हैं. सचिन तेंदुलकर ने कई ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. आपको जानकर ये हैरानी होगी कि क्रिकेट की दुनिया के 5 महारिकॉर्ड ऐसे हैं, जिन्हें खुद सचिन तेंदुलकर भी अपने 24 साल लंबे इंटरनेशनल करियर में नहीं तोड़ पाए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 05, 2026, 06:23 PM IST
Photo Credit (X- BCCI)
Photo Credit (X- BCCI)

सचिन तेंदुलकर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में शुमार हैं. सचिन तेंदुलकर ने कई ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. आपको जानकर ये हैरानी होगी कि क्रिकेट की दुनिया के 5 महारिकॉर्ड ऐसे हैं, जिन्हें खुद सचिन तेंदुलकर भी अपने 24 साल लंबे इंटरनेशनल करियर में नहीं तोड़ पाए हैं. आइए एक नजर डालते हैं क्रिकेट (Cricket) की दुनिया (World) के 5 ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड (World Record) पर, जिन्हें तोड़ना सचिन तेंदुलकर के लिए भी नामुमकिन साबित हुआ.

1. टेस्ट क्रिकट में 400 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड

सचिन तेंदुलकर अपने पूरे टेस्ट करियर में कभी भी 400 रनों की व्यक्तिगत पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाए हैं. सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 248 रनों की पारी खेली है. सचिन तेंदुलकर अपने पूरे टेस्ट करियर में कोई तिहरा शतक भी नहीं लगा पाए. वेस्टइंडीज (West indies) के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा (Brian Lara) ने साल 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ एंटीगा टेस्ट मैच में नाबाद 400 रन बनाए थे. इंग्लैंड के खिलाफ लारा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड 400 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. इस महारिकॉर्ड को सचिन तेंदुलकर तो क्या दुनिया का कोई भी बल्लेबाज 22 साल से नहीं तोड़ पाया है.

2. टेस्ट क्रिकेट में 99.94 का औसत

सचिन तेंदुलकर ने अपने पूरे टेस्ट करियर में 53.79 की औसत से 15921 रन बनाए थे. हालांकि वह टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के डोनाल्ड ब्रेडमैन के बल्लेबाजी औसत का वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी नहीं तोड़ पाए. डोनाल्ड ब्रेडमैन (Don Bradman) ने अपने करियर में टेस्ट 6996 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 99.94 का रहा है, जो क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा है. इस महारिकॉर्ड को सचिन तेंदुलकर तो क्या दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है. डोनाल्ड ब्रेडमैन (Don Bradman) ने अपने जीवन में सिर्फ 52 टेस्ट मैच ही खेले हैं.

3. 6 गेंद पर 6 छक्के

सचिन तेंदुलकर यूं तो छक्के जड़ने में माहिर थे, लेकिन वह कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ने का कारनामा नहीं कर पाए. भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में केवल युवराज सिंह ने ही लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोकने का कमाल किया है. युवराज सिंह ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे. सचिन तेंदुलकर अपने पूरे करियर में कभी भी लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के नहीं लगा पाए हैं.

4. टेस्ट क्रिकेट में 12 दोहरे शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड

सचिन तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट में 12 दोहरे शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 12 दोहरे शतक ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डोनाल्ड ब्रेडमैन के नाम दर्ज है. सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 6 दोहरे शतक जमाए हैं.

5. टी20 वर्ल्ड कप खेलने का रिकॉर्ड

सचिन तेंदुलकर संयुक्त रूप से दुनिया में सबसे ज्यादा वनडे वर्ल्ड कप खेल चुके हैं. सचिन तेंदुलकर 6 बार वनडे वर्ल्ड कप खेल चुके हैं. पाकिस्तान के जावेद मियांदाद के नाम भी 6 वर्ल्ड कप खेलने का रिकॉर्ड है. हालांकि, 2011 में सचिन तेंदुलकर भी 6 वर्ल्ड कप खेलकर उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं. सचिन तेंदुलकर को इस बात का मलाल रहेगा कि वह भारत के लिए कभी टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए. सचिन तेंदुलकर ने 1 दिसंबर 2006 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग में एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था. सचिन तेंदुलकर ने इस मैच में 10 रन बनाए थे. साल 2007 में सचिन तेंदुलकर के पास टी20 वर्ल्ड कप खेलने का मौका था, लेकिन उन्होंने इससे दूर रहने का फैसला किया था.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

Sachin Tendulkar

