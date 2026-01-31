Advertisement
334 रन, 0 छक्के और 6 घंटे का टॉर्चर.. क्लास की सुनामी वाला तिहरा शतक, 100 साल के लिए बल्लेबाज ने अमर कर दिया ये महारिकॉर्ड

334 रन, 0 छक्के और 6 घंटे का टॉर्चर.. क्लास की सुनामी वाला तिहरा शतक, 100 साल के लिए बल्लेबाज ने अमर कर दिया ये महारिकॉर्ड

Unbreakable Cricket Records: क्रिकेट के इतिहास में दोहरे और तिहरे शतकों की लंबी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी. आज के दौर में दोहरा शतक आम हो चुका है, जिसमें बल्लेबाज खूब चौकों-छक्कों की बारिश करते दिखते हैं. लेकिन तिहरा शतक ठोकना आज भी बल्लेबाजों के लिए चैलेंज बना हुआ है. हम आपको ऐसे तिहरे शतक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें क्लास की सुनामी देखने को मिली थी. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 31, 2026, 04:49 PM IST
334 रन, 0 छक्के और 6 घंटे का टॉर्चर.. क्लास की सुनामी वाला तिहरा शतक, 100 साल के लिए बल्लेबाज ने अमर कर दिया ये महारिकॉर्ड

Unbreakable Cricket Records: क्रिकेट के इतिहास में दोहरे और तिहरे शतकों की लंबी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी. आज के दौर में दोहरा शतक आम हो चुका है, जिसमें बल्लेबाज खूब चौकों-छक्कों की बारिश करते दिखते हैं. लेकिन तिहरा शतक ठोकना आज भी बल्लेबाजों के लिए चैलेंज बना हुआ है. हम आपको ऐसे तिहरे शतक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें क्लास की सुनामी देखने को मिली थी. एक ऐसा बल्लेबाज जिसने अपने दौर में तिहरे शतकों की झड़ी लगा दी थी, लेकिन छक्कों के मामले में काफी पीछे था. इस तिहरे शतक में भी इस बल्लेबाज ने घंटों गेंदबाजों को तड़पाया और बिना छक्कों के ही तिहरा शतक जड़ दिया था.

बिना छक्के के 334 रन

हम जिस बल्लेबाज के बारे में बताने जा रहे हैं उसने अपने करियर में 12 बार 200+ रन का आंकड़ा पार किया. जिसमें दो तिहरे शतक जमाए और एक बार 299 पर नाबाद रहा. लेकिन पूरे करियर में छक्के महज 6 जो कुछ ही मैचों में दिखे. एक मैच में 334 रन की पहाड़नुमा पारी खेली लेकिन एक भी छक्का पारी में नहीं देखने को मिला. ये रिकॉर्ड 100 साल के लिए इस बल्लेबाज ने अमर कर दिया है. अभी तक इतिहास में बिना छक्कों का तिहरा शतक टेस्ट क्रिकेट में नहीं देखने को मिला है. 

कौन था ये बल्लेबाज? 

ये बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि क्रिकेट के डॉन कहे जाने वाले डॉन ब्रैडमैन थे जिन्होंने अपने करियर में कई विशालकाय पारियां खेली लेकिन क्लास से गेंदबाजों को परेशान किया. साल 1930 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच की पहली पारी में ब्रैडमैन ने रनों का अंबार लगा दिया था. उन्होंने 448 गेंद में 334 रन की पारी खेली लेकिन एक भी छक्का नहीं जमाया. हालांकि, इस पारी में उन्होंने 46 चौके जमाए थे. 6 घंटे से ज्यादा समय की बैटिंग में उन्होंने लगभग 150 रन दौड़े. बिन छक्के के तिहरे शतक के इस रिकॉर्ड को 96 साल हो चुके हैं और 100 साल तक ये रिकॉर्ड अमर रहेगा क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट में छक्कों की बारिश देखने को मिलती है.

ब्रैडमैन के औसत का रिकॉर्ड

ब्रैडमैन के नाम कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके औसत का रिकॉर्ड आसमान छूता नजर आता है. उन्होंने अपने करियर में 52 टेस्ट मैच खेले जिसमें 80 पारियों में 6996 रन ठोके, इस दौरान उनके बल्ले से 10 दोहरे शतक जबकि 2 तिहरे शतक देखने को मिले. करियर में 29 शतक 13 फिफ्टी दर्ज हैं. इस दौरान ब्रैडमैन का औसत 99.94 का रहा. वह अपने आखिरी फेयरवेल टेस्ट में 0 के स्कोर पर आउट हो गए. जिसके चलते वह 100 के ऐतिहासिक औसत से चूक गए. 

