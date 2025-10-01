Advertisement
trendingNow12943992
Hindi Newsक्रिकेट

256 रन... ब्रायन लारा के 400 से भी लंबा चलेगा दोहरे शतक का ये रिकॉर्ड! सचिन-सहवाग-गेल भी हो गए फेल

Test Cricket Unbreakable Record: ब्रायन लारा ने 400 रनों का विशाल स्कोर बनाया तो वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट में दो तिहरे शतक लगाकर तबाही मचाई. सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड बनाया. इन सबके बीच हम एक ऐसी उपलब्धि के बारे में आपको यहां बता रहे हैं जिसके बारे में काफी कम क्रिकेट फैंस जानते हैं.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 01, 2025, 07:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

256 रन... ब्रायन लारा के 400 से भी लंबा चलेगा दोहरे शतक का ये रिकॉर्ड! सचिन-सहवाग-गेल भी हो गए फेल

Test Cricket Unbreakable Record: क्रिकेट जगत में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज आए और रनों का पहाड़ खड़ा किया. डॉन ब्रैडमैन से लेकर सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, विराट कोहली और जो रूट तक ने बल्ले से धमाल मचाया. इन दिग्गजों ने बड़े-बड़े रिकॉर्ड बनाए. इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनका टूटना काफी कठिन है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच प्रतिद्वंद्वीता भी कुछ ऐसी रही है जिसमें कई अनोखे कीर्तिमान बल्लेबाजों ने स्थापित किए हैं. ब्रायन लारा ने 400 रनों का विशाल स्कोर बनाया तो वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट में दो तिहरे शतक लगाकर तबाही मचाई. सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड बनाया. इन सबके बीच हम एक ऐसी उपलब्धि के बारे में आपको यहां बता रहे हैं जिसके बारे में काफी कम क्रिकेट फैंस जानते हैं.

भारत-वेस्टइंडीज का पहला टेस्ट

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच 10 नवंबर 1948 को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू हुआ था. वह मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ था. वेस्टइंडीज की टीम पहली बार भारत दौरे पर आई थी और उसने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज को 1-0 से अपने नाम किया था. सीरीज के चार मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए थे. अब तक दोनों टीमों के बीच 100 टेस्ट मैच हो चुके हैं और भारत को 23 मुकाबलों में जीत मिली है. वेस्टइंडीज 30 टेस्ट जीतकर उससे आगे है और 47 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए.

Add Zee News as a Preferred Source

1958 से कायम स्पेशल रिकॉर्ड

इन 100 टेस्ट मैचों के दौरान एक ऐसा रिकॉर्ड भी बना जो अब तक कायम है और शायद आगे भी लंबे समय तक बरकरार रहे. यह उपलब्धि वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाजों में एक रोहन कन्हाई ने दिसंबर 1958 में हासिल की थी. तब से 67 साल हो चुके हैं, लेकिन कन्हाई के नाम पर स्थापित वह रिकॉर्ड अब तक कायम है. उन्होंने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में इतिहास रच दिया था.

ये भी पढ़ें: 6 फाइनल और सिर्फ 141 रन...बड़े मैचों में फेल टीम इंडिया के 'प्रिंस', 4 साल में हर बार दिया 'धोखा'

कन्हाई ने स्थापित किया था कीर्तिमान

दरअसल, रोहन कन्हाई भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुए टेस्ट मैचों में उच्चतम स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने कोलकाता में 256 रनों की पारी खेली थी. इस हाईएस्ट स्कोर के रिकॉर्ड के करीब तब से कई दिग्गज पहुंचे, लेकिन वह रोहन कन्हाई को पीछे नहीं छोड़ पाए. उनका यह रिकॉर्ड 67 सालों से कायम है. कन्हाई ने 400 मिनट तक बल्लेबाजी की थी. इस दौरान उन्होंने 40 चौके लगाए थे. 

टीम इंडिया को मिली थी हार

रोहन कन्हाई के अलावा उस मुकाबले में गैरी सोबर्स ने नाबाद 106 और बासिल बूचर ने 103 रन बनाए थे. वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी को 614/5 के स्कोर पर घोषित किया था. इसके बाद भारतीय टीम पहली पारी में 124 और दूसरी पारी में 154 रनों पर सिमट गई थी. इस तरह वेस्टइंडीज ने पारी और 336 रनों के अंतर से मैच को जीत लिया था.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Test cricketIndia vs West Indies

Trending news

बंगाल की खाड़ी में बढ़ी हलचल, मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट
imd news
बंगाल की खाड़ी में बढ़ी हलचल, मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट
थम जाती हैं सांसें...इस शहर की मेट्रो में मुसाफिर करते हैं 'दमघोंटू' सफर!
Bengaluru
थम जाती हैं सांसें...इस शहर की मेट्रो में मुसाफिर करते हैं 'दमघोंटू' सफर!
'बंदूक की नोक पर गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा
jammu kashmir news
'बंदूक की नोक पर गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा
आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही खुशी
jammu kashmir news
आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही खुशी
Watch: 'मेरे लिए सरकारी नौकरी जहर, इतनी भी अच्छी नहीं'; साइकोलॉजिस्ट का वीडियो वायरल
Instagram Viral Video
Watch: 'मेरे लिए सरकारी नौकरी जहर, इतनी भी अच्छी नहीं'; साइकोलॉजिस्ट का वीडियो वायरल
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
Taslima Nasreen
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
2008 Mumbai terror attack
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
Abu Asim Azmi
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
Mallikarjun Kharge
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
Badgam
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
;