256 रन... ब्रायन लारा के 400 से भी लंबा चलेगा दोहरे शतक का ये रिकॉर्ड! सचिन-सहवाग-गेल भी हो गए फेल

Test Cricket Unbreakable Record: क्रिकेट जगत में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज आए और रनों का पहाड़ खड़ा किया. डॉन ब्रैडमैन से लेकर सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, विराट कोहली और जो रूट तक ने बल्ले से धमाल मचाया. इन दिग्गजों ने बड़े-बड़े रिकॉर्ड बनाए. इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनका टूटना काफी कठिन है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच प्रतिद्वंद्वीता भी कुछ ऐसी रही है जिसमें कई अनोखे कीर्तिमान बल्लेबाजों ने स्थापित किए हैं. ब्रायन लारा ने 400 रनों का विशाल स्कोर बनाया तो वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट में दो तिहरे शतक लगाकर तबाही मचाई. सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड बनाया. इन सबके बीच हम एक ऐसी उपलब्धि के बारे में आपको यहां बता रहे हैं जिसके बारे में काफी कम क्रिकेट फैंस जानते हैं.

भारत-वेस्टइंडीज का पहला टेस्ट

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच 10 नवंबर 1948 को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू हुआ था. वह मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ था. वेस्टइंडीज की टीम पहली बार भारत दौरे पर आई थी और उसने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज को 1-0 से अपने नाम किया था. सीरीज के चार मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए थे. अब तक दोनों टीमों के बीच 100 टेस्ट मैच हो चुके हैं और भारत को 23 मुकाबलों में जीत मिली है. वेस्टइंडीज 30 टेस्ट जीतकर उससे आगे है और 47 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए.

1958 से कायम स्पेशल रिकॉर्ड

इन 100 टेस्ट मैचों के दौरान एक ऐसा रिकॉर्ड भी बना जो अब तक कायम है और शायद आगे भी लंबे समय तक बरकरार रहे. यह उपलब्धि वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाजों में एक रोहन कन्हाई ने दिसंबर 1958 में हासिल की थी. तब से 67 साल हो चुके हैं, लेकिन कन्हाई के नाम पर स्थापित वह रिकॉर्ड अब तक कायम है. उन्होंने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में इतिहास रच दिया था.

कन्हाई ने स्थापित किया था कीर्तिमान

दरअसल, रोहन कन्हाई भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुए टेस्ट मैचों में उच्चतम स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने कोलकाता में 256 रनों की पारी खेली थी. इस हाईएस्ट स्कोर के रिकॉर्ड के करीब तब से कई दिग्गज पहुंचे, लेकिन वह रोहन कन्हाई को पीछे नहीं छोड़ पाए. उनका यह रिकॉर्ड 67 सालों से कायम है. कन्हाई ने 400 मिनट तक बल्लेबाजी की थी. इस दौरान उन्होंने 40 चौके लगाए थे.

टीम इंडिया को मिली थी हार

रोहन कन्हाई के अलावा उस मुकाबले में गैरी सोबर्स ने नाबाद 106 और बासिल बूचर ने 103 रन बनाए थे. वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी को 614/5 के स्कोर पर घोषित किया था. इसके बाद भारतीय टीम पहली पारी में 124 और दूसरी पारी में 154 रनों पर सिमट गई थी. इस तरह वेस्टइंडीज ने पारी और 336 रनों के अंतर से मैच को जीत लिया था.