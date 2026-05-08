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Hindi Newsक्रिकेट35 शतक, 129 अर्धशतक और 20541 रन, कौन है पाकिस्तान क्रिकेट का किंग? आसपास भी नहीं बाबर आजम

35 शतक, 129 अर्धशतक और 20541 रन, कौन है पाकिस्तान क्रिकेट का किंग? आसपास भी नहीं बाबर आजम

Unbreakable Cricket Record: क्या बाबर आजम वाकई पाकिस्तान क्रिकेट के 'किंग' हैं? इंजमाम-उल-हक आज भी 20,000 से अधिक रनों के साथ शीर्ष पर काबिज हैं. जानें बाबर आजम इन दिग्गजों से अभी कितने पीछे हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 08, 2026, 08:25 PM IST
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इंजमाम उल हक, यूनुस खान और बाबर आजम
इंजमाम उल हक, यूनुस खान और बाबर आजम

Most Runs for Pakistan: आज के सोशल मीडिया और इंस्टेंट स्टारडम के दौर में 'किंग' का खिताब बहुत जल्दी दे दिया जाता है. पाकिस्तान क्रिकेट में यह खिताब मौजूदा समय में में बाबर आजम के इर्द-गिर्द घूमता है. हालांकि, जब प्रचार का शोर थमता है और ठोस आंकड़े सामने आते हैं, तो पाकिस्तान के महान बल्लेबाजों का क्रम एक अलग ही कहानी कहता है. टेस्ट, वनडे और टी20 के सर्वकालिक रिकॉर्ड के अनुसार, यह ताज आज भी एक ही व्यक्ति के सिर पर मजबूती से सजा है और उसका नाम इंजमाम उल हक है.

पाकिस्तान के बल्लेबाजी इतिहास के शिखर और वर्तमान पीढ़ी के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है. इंजमाम 20,541 अंतरराष्ट्रीय रनों के साथ शीर्ष पर शान से बैठे हैं. 1991 से 2007 तक फैले अपने करियर में इंजमाम निरंतरता और बड़े मैचों के मिजाज के जीते-जागते उदाहरण थे.  उनके रिकॉर्ड को पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े-बड़े बल्लेबाज नहीं तोड़ पाए.

खूंखार गेंदबाजों के सामने इंजमाम ने बनाए रन

इंजमाम के आंकड़े किसी भी उभरते क्रिकेटर के लिए एक सपना हैं.अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 35 शतक और 129 अर्धशतक लगाना आसान नहीं है. जहां आज के प्रशंसक बाबर आजम की नजाकत को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, वहीं वे अक्सर भूल जाते हैं जो इंजमाम ने दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजी आक्रमणों के खिलाफ ऐसा कर दिखाया था. उस दौर में 20,000 से अधिक रन बनाना उनकी प्रतिभा प्रमाण है.

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बाबर और इंजमाम के बीच रनों का फासला

जब हम बाबर आजम की वर्तमान स्थिति की तुलना करते हैं, तो यह काफी दिलचस्प हो जाता है. पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाजों में बाबर 15 463 रनों के साथ पांचवें स्थान पर काबिज हैं. हालांकि बाबर निसंदेह आधुनिक युग के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन वे अभी भी इंजमाम से 5078 रनों के भारी अंतर से पीछे हैं.

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टी20 युग के बावजूद बाबर आंकड़ों में पीछे

हाई-स्कोरिंग टी20 युग और लगातार होने वाले मैचों के लाभ के बावजूद बाबर के नाम 32 शतक और 106 अर्धशतक हैं. ये दोनों आंकड़े इंजमाम के बेंचमार्क से काफी कम हैं. इंजमाम के नाम 35 शतक और 129 अर्धशतक हैं. बाबर अभी केवल "किंग" ही नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान में दूसरे या तीसरे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी नहीं बने हैं. वे '20,000 रन क्लब' से अभी भी लंबी दूरी पर हैं.

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बाबर के रास्ते में कौन से अन्य दिग्गज

बाबर के रास्ते में केवल इंजमाम ही नहीं हैं. इस सूची में अन्य दिग्गज भी शामिल हैं जिन्होंने दशकों तक पाकिस्तान क्रिकेट को परिभाषित किया. यूनुस खान के नाम 17790 रन और रिकॉर्ड 41 शतक हैं. यूनुस टेस्ट क्रिकेट के उस जज्बे का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी बराबरी करने की कोशिश बाबर आज भी कर रहे हैं. फिर मोहम्मद यूसुफ आते हैं, जिनके नाम 17134 रन हैं. यहां तक कि दिग्गज जावेद मियांदाद 16213 रनों के साथ बाबर से आगे बने हुए हैं.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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