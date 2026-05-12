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Hindi Newsक्रिकेटअजूबा: 6, 6, 6, 6, 6, 6... एक ओवर में 39 रन, बेरहम बल्लेबाज का करिश्माई रिकॉर्ड, ये मार कभी नहीं भूलेगा गेंदबाज

अजूबा: 6, 6, 6, 6, 6, 6... एक ओवर में 39 रन, बेरहम बल्लेबाज का करिश्माई रिकॉर्ड, ये मार कभी नहीं भूलेगा गेंदबाज

Unbreakable Cricket Record: क्रिकेट इतिहास में एक से बढ़कर रिकॉर्ड बने हैं. उनमें से एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी बड़ा है. लंबे समय तक यह भारत के महान बल्लेबाज युवराज सिंह के नाम दर्ज था, लेकिन उसे एक अनजान खिलाड़ी ने तोड़ दिया.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 12, 2026, 10:57 AM IST
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एक ओवर में 39 रन का रिकॉर्ड.
एक ओवर में 39 रन का रिकॉर्ड.

T20I World Record: क्रिकेट की दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि रिकॉर्ड्स टूटने के लिए ही बनते हैं. कुछ उपलब्धियां इतनी महान लगती हैं कि प्रशंसकों को विश्वास होता है कि वे हमेशा कायम रहेंगी. 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ युवराज सिंह के ऐतिहासिक छह छक्के और एक ओवर में 36 रन ऐसी ही एक उपलब्धि थी. लगभग दो दशकों तक 36 रनों को एक ओवर की 'गोल्डन स्टैंडर्ड' सीमा माना जाता रहा, लेकिन अब टी20 क्रिकेट का नजारा बदल चुका है. 

युवराज सिंह का यह रिकॉर्ड अब टूट भी चुका है. सामोआ के एक बल्लेबाज ने एक ओवर में 39 रन बटोरकर सबको हैरान कर दिया था. उसने दो साल पहले युवराज सिंह के रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया था. वह अब तक कायम है. अब ऐसा लगता है कि इस रिकॉर्ड को तोड़ना सबसे काफी मुश्किल होने वाला है.

इतिहास रचने वाला क्रिकेटर

20 अगस्त 2024 को सामोआ और वनुआतु के बीच खेले गए टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान इतिहास फिर से लिखा गया. सामोआ के बल्लेबाज डेरियस विसर ने वनुआतु के गेंदबाज नलिन निपिको की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी थीं. उन्होंने एक ही ओवर में रिकॉर्ड 39 रन बटोर लिए. विसर केवल अपनी ताकत पर ही निर्भर नहीं थे. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए गेंदबाज की घबराहट में की गई गलतियों (नो-बॉल) का पूरा फायदा उठाया. विसर सामोआ के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बने थे.

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कैसा रहा वह ऐतिहासिक ओवर?

वह ओवर किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था और गेंदबाज नलिन निपिको के लिए दिन के उजाले में किसी डरावने सपने जैसा था. पहली 3 गेंदों पर विसर ने शानदार शुरुआत की और लगातार तीन छक्के जड़े. भारी दबाव में गेंदबाज ने एक नो-बॉल फेंकी, जिसे विसर ने सीमा रेखा के बाहर भेजकर एक और छक्का जड़ा. एक लीगल डिलीवरी के बाद गेंदबाज ने अपनी लय पूरी तरह खो दी और दो और नो-बॉल फेंक दीं. विसर ने ओवर का अंत एक और विशाल छक्के के साथ किया, जिससे कुल योग 39 रन हो गया. विसर ने उस ओवर में छह छक्के लगाए, लेकिन गेंदबाज द्वारा दी गई तीन नो-बॉल ने स्कोर को 36 के पिछले विश्व रिकॉर्ड के पार पहुंचा दिया.

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टी20 इतिहास के सबसे महंगे ओवर

डेरियस विसर (39 रन): बनाम वनुआतु, 2024 (वर्तमान विश्व रिकॉर्ड)
युवराज सिंह (36 रन): बनाम इंग्लैंड, 2007 (टी20आई में 6 छक्के मारने वाले पहले बल्लेबाज)
कीरोन पोलार्ड (36 रन): बनाम श्रीलंका, 2021 (युवराज के रिकॉर्ड की बराबरी की)
रोहित शर्मा और रिंकू सिंह (36 रन): बनाम अफगानिस्तान, 2024 (एक संयुक्त प्रयास)
दीपेंद्र सिंह ऐरी (36 रन): (कतर के खिलाफ 6 छक्के लगाए).

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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