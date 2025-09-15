छक्कों का गजब रिकॉर्ड: 41 छक्के, 39 चौके और 487 रन... टी20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा अजूबा, गेंदबाजों के लिए कब्रगाह बनी पिच

Unbreakable Cricket Record: क्रिकेट जगत में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं. इन दिनों टी20 एशिया कप का रोमांच चरम पर है. इस टूर्नामेंट के बीच हम आपको टी20 के ऐसे रिकॉर्ड से वाकिफ कराने जा रहे हैं जिसपर भरोसा करना भी काफी मुश्किल है. इस मुकाबले में गेंदबाज आसमान ताकते ही रह गए थे. इस मैच में छक्कों का ऐसा रिकॉर्ड कायम हुआ जो टूटना तो दूर बल्कि इसकी बराबरी भी मुश्किल नजर आती है.

इंटनरेशनल मैच में बना था रिकॉर्ड

ये कोई घरेलू क्रिकेट या माइनर क्रिकेट का रिकॉर्ड नहीं है बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बना था. 2 महीने पहले बुल्गेरिया और जिब्राल्टर की टीमें टी20 मैच में आमने-सामने आईं. मुकाबले में बुल्गेरिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. जिब्राल्टर के ओपनर्स ने ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत की और छक्कों में डील करते नजर आए. फिलिप रेक्स नाम के ओपनर ने महज 33 गेंद में 73 रन की पारी खेली जिसमें 8 छक्के और 4 चौके ठोके.

कप्तान की फिफ्टी

जिब्राल्टर की टीम के कप्तान लेन लैटिन ने भी आतिशी अंदाज में फिफ्टी जमाई. उन्होंने भी अपनी पारी में 2 छक्के और 7 चौके ठोके. इस टीम के बल्लेबाजों ने कुल 18 छक्के देखने को मिले. ताबड़तोड़ पारियों की बदौलत जिब्राल्टर ने स्कोरबोर्ड पर 243 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया. जीत की उम्मीद लेकर टीम गेंदबाजी करने उतरी लेकिन विरोधी टीम के बल्लेबाज इस टीम के लिए और भी घातक साबित हुए.

3 बल्लेबाजों ने ठोके 21 छक्के

बुल्गेरिया के 3 बल्लेबाजों ने ही चौकों-छक्कों के साथ रनों का अंबार लगा दिया. टीम के कप्तान और ओपनर महज 19 रन पर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद तबाही देखने को मिली. इसा जारू नाम के बल्लेबाज ने महज 24 गेंद में 69 रन की आतिशी पारी खेली, इस पारी में 5 छक्के और 9 चौके देखने को मिले. तीसरे नंबर के बल्लेबाज ने 27 गेंद में 69 रन ठोके जिसमें 7 छक्के और 5 चौके देखने को मिले. 5वें नंबर के बल्लेबाज ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और 9 छक्कों, 3 चौके लगाकर 21 गेंद में 70 रन की पारी खेलकर मुकाबले को जीत लिया.

बन गया छक्कों का रिकॉर्ड

इस मैच में कुल 41 छक्के देखने को मिले. साल 2023 में साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबले में 35 छक्के देखने को मिले थे, लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट चुका है. अब देखना दिलचस्प होगा कि 41 छक्कों के मुकाबले का ये रिकॉर्ड टी20 में टूटता है या फिर नहीं.