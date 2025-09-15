छक्कों का गजब रिकॉर्ड: 41 छक्के, 39 चौके और 487 रन... टी20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा अजूबा, गेंदबाजों के लिए कब्रगाह बनी पिच
Advertisement
trendingNow12923559
Hindi Newsक्रिकेट

छक्कों का गजब रिकॉर्ड: 41 छक्के, 39 चौके और 487 रन... टी20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा अजूबा, गेंदबाजों के लिए कब्रगाह बनी पिच

Unbreakable Cricket Record: क्रिकेट जगत में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं. इन दिनों टी20 एशिया कप का रोमांच चरम पर है. इस टूर्नामेंट के बीच हम आपको टी20 के ऐसे रिकॉर्ड से वाकिफ कराने जा रहे हैं जिसपर भरोसा करना भी काफी मुश्किल है. इस मुकाबले में गेंदबाज आसमान ताकते ही रह गए थे.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 15, 2025, 08:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छक्कों का गजब रिकॉर्ड: 41 छक्के, 39 चौके और 487 रन... टी20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा अजूबा, गेंदबाजों के लिए कब्रगाह बनी पिच

Unbreakable Cricket Record: क्रिकेट जगत में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं. इन दिनों टी20 एशिया कप का रोमांच चरम पर है. इस टूर्नामेंट के बीच हम आपको टी20 के ऐसे रिकॉर्ड से वाकिफ कराने जा रहे हैं जिसपर भरोसा करना भी काफी मुश्किल है. इस मुकाबले में गेंदबाज आसमान ताकते ही रह गए थे. इस मैच में छक्कों का ऐसा रिकॉर्ड कायम हुआ जो टूटना तो दूर बल्कि इसकी बराबरी भी मुश्किल नजर आती है. 

इंटनरेशनल मैच में बना था रिकॉर्ड 

ये कोई घरेलू क्रिकेट या माइनर क्रिकेट का रिकॉर्ड नहीं है बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बना था. 2 महीने पहले बुल्गेरिया और जिब्राल्टर की टीमें टी20 मैच में आमने-सामने आईं. मुकाबले में बुल्गेरिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. जिब्राल्टर के ओपनर्स ने ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत की और छक्कों में डील करते नजर आए. फिलिप रेक्स नाम के ओपनर ने महज 33 गेंद में 73 रन की पारी खेली जिसमें 8 छक्के और 4 चौके ठोके. 

Add Zee News as a Preferred Source

कप्तान की फिफ्टी

जिब्राल्टर की टीम के कप्तान लेन लैटिन ने भी आतिशी अंदाज में फिफ्टी जमाई. उन्होंने भी अपनी पारी में 2 छक्के और 7 चौके ठोके. इस टीम के बल्लेबाजों ने कुल 18 छक्के देखने को मिले. ताबड़तोड़ पारियों की बदौलत जिब्राल्टर ने स्कोरबोर्ड पर 243 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया. जीत की उम्मीद लेकर टीम गेंदबाजी करने उतरी लेकिन विरोधी टीम के बल्लेबाज इस टीम के लिए और भी घातक साबित हुए. 

3 बल्लेबाजों ने ठोके 21 छक्के

बुल्गेरिया के 3 बल्लेबाजों ने ही चौकों-छक्कों के साथ रनों का अंबार लगा दिया. टीम के कप्तान और ओपनर महज 19 रन पर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद तबाही देखने को मिली. इसा जारू नाम के बल्लेबाज ने महज 24 गेंद में 69 रन की आतिशी पारी खेली, इस पारी में 5 छक्के और 9 चौके देखने को मिले. तीसरे नंबर के बल्लेबाज ने 27 गेंद में 69 रन ठोके जिसमें 7 छक्के और 5 चौके देखने को मिले. 5वें नंबर के बल्लेबाज ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और 9 छक्कों, 3 चौके लगाकर 21 गेंद में 70 रन की पारी खेलकर मुकाबले को जीत लिया.

ये भी पढे़ं.. Duleep Trophy: 3 महीने में 2 खिताब... ये खिलाड़ी कप्तानी का असली उस्ताद, लकी कैप्टन ने एक और टीम पर लगाया ट्रॉफी का टैग

बन गया छक्कों का रिकॉर्ड

इस मैच में कुल 41 छक्के देखने को मिले. साल 2023 में साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबले में 35 छक्के देखने को मिले थे, लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट चुका है. अब देखना दिलचस्प होगा कि 41 छक्कों के मुकाबले का ये रिकॉर्ड टी20 में टूटता है या फिर नहीं.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Cricket records

Trending news

कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
weather update
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
INS Nistar
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
jammu kashmir news
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
Waqf Amendment Act 2025
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
Bhagwant Mann
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
Health news in Hindi
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
waqf act
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
Sarbananda Sonowal
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
PM मोदी वर्षों बाद भी कार्यकर्ताओं को रखते हैं याद, ट्रेंड कर रहा पुराना किस्सा
PM Modi
PM मोदी वर्षों बाद भी कार्यकर्ताओं को रखते हैं याद, ट्रेंड कर रहा पुराना किस्सा
डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लिए दुबई में खेला गया भारत-PAK का मैच, संजय राउत का बड़ा दावा
asia cup 2025 india pakistan match
डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लिए दुबई में खेला गया भारत-PAK का मैच, संजय राउत का बड़ा दावा
;