वो 1006 मिनट... जब 'यमराज' बन गया था ये बल्लेबाज! विरोधी टीम ने गेंदबाजी करने से ही कर दिया था इनकार

Cricket Records: क्रिकेट के इतिहास में कहानियां आमतौर पर टेस्ट मैचों के मैदान में जन्म लेती हैं. डॉन ब्रैडमैन से लेकर सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर ने मैदान पर बड़ी-बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो घरेलू मैदान पर तहलका तो मचाते हैं लेकिन कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेल पाए हैं. भारत का सबसे बड़ा नायक कभी राष्ट्रीय टीम की सफेद जर्सी नहीं पहन सका. उन्हें इसकी आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि उन्होंने मैदान पर अपनी बल्लेबाजी से ऐसा दबदबा बनाया कि विपक्षी टीम सिर्फ हारी नहीं, बल्कि उसने सरेंडर कर दिया.

यह कहानी भाऊसाहेब बाबासाहेब निम्बलकर की है. वह अपनी ही प्रतिभा के कारण शायद चयनकर्ताओं की नजरों से दूर रह गए. बात साल 1948 की है, जब पुणे के मैदान पर महाराष्ट्र और कठियावाड़ के बीच रणजी ट्रॉफी का मुकाबला खेला जा रहा था. नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए निम्बलकर ने क्रीज पर किसी राजा की तरह अपना अधिकार जमा लिया.

16 घंटे से अधिक की बल्लेबाजी

निम्बलकर ने 1,006 मिनट (16 घंटे से अधिक) तक बल्लेबाजी की और कठियावाड़ के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. जब खेल रुका, तब वे 443 रनों पर नाबाद थे, जिसमें 49 चौके शामिल थे. उस समय वे 400 रन का आंकड़ा पार करने वाले एकमात्र भारतीय बने और उनका यह रिकॉर्ड पिछले 77 सालों से आज भी अडिग है.

Add Zee News as a Preferred Source

विरोधी टीम ने कायरता दिखाई

खेल के तीसरे दिन जब चाय का समय नजदीक आया, तो स्कोरबोर्ड किसी वीडियो गेम के ग्लिच जैसा लग रहा था. निम्बलकर 443 रन पर थे और महान सर डॉन ब्रैडमैन के 452 रनों के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने से केवल 9 रन दूर थे. इतिहास बनने ही वाला था, लेकिन तभी कठियावाड़ की टीम ने शर्मनाक फैसला लिया. शर्मिंदगी से बचने के लिए उन्होंने आगे खेलने से मना कर दिया.

ये भी पढ़ें: हार्दिक की छुट्टी या फिर बचेगी कप्तानी... MI का आया रिएक्शन, क्यों हुए बाहर?​

शर्मनाक फैसले ने तोड़ा दिल

महाराष्ट्र के कप्तान राजा गोखले ने यहां तक प्रस्ताव दिया कि रिकॉर्ड टूटते ही वे पारी घोषित कर देंगे, लेकिन कठियावाड़ के कप्तान ने कायरतापूर्ण फैसला चुना और मैच बीच में ही छोड़ दिया. निम्बलकर आउट नहीं हुए, बल्कि विपक्ष के भाग जाने के कारण अधूरे रह गए. यह भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है कि जिस खिलाड़ी ने नाबाद 443 रन बनाए, उसे कभी भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिला.

ये भी पढ़ें: Explained: प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के करीब RCB, टॉप-2 में ऐसे बना सकती है जगह

आज तक कायम है रिकॉर्ड

आज भी वे प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर की सर्वकालिक सूची में ब्रायन लारा, हनीफ मोहम्मद और डॉन ब्रैडमैन के बाद चौथे स्थान पर हैं. बी.बी. निम्बलकर इतिहास के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 400+ रन बनाए लेकिन कभी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेल सके. उन्हें भारत की कैप तो नहीं मिली, लेकिन उन्हें एक ऐसी कहानी मिली जो आज भी किसी महान लोककथा जैसी सुनाई देती है.