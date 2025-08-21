108, 126, 110, 155, 110... ब्रैडमैन से भी घातक निकला ये खूंखार बल्लेबाज, बना दिया अमर रिकॉर्ड, तोड़ना असंभव!

डॉन ब्रैडमैन को दुनिया का सर्वकालिक महान बल्लेबाज कहा जाता है. उन्होंने कुछ ऐसे अविश्वसनीय रिकॉर्ड बनाए, जो अब तक अटूट हैं और उनका भविष्य में भी टूटना बेहद ही मुश्किल है. लेकिन वेस्टइंडीज के एक दिग्गज ने एक टेस्ट सीरीज में ब्रैडमैन से भी खतरनाक बैटिंग दिखाते हुए ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, जिसे तोड़ना असंभव जैसा है. 70 साल से ये रिकॉर्ड कायम है, जिसकी अब तक कोई बराबरी भी नहीं कर सका. दरअसल, यह रिकॉर्ड है एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा शतक ठोकने का.

एक टेस्ट सीरीज में लगाया शतकों का अंबार

ब्रैडमैन के नाम एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है, लेकिन एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने के रिकॉर्ड का ताज उनसे वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्लाइड वाल्कोट ने छीना. क्लाइड वाल्कोट ने एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा 5 शतक ठोके हुए हैं. वह ऐसा करने वाले दुनिया के पहले और इकलौते बल्लेबाज बने हुए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड ब्रैडमैन के ही नाम था, जब उन्होंने 1931-31 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में चार शतक जमाए थे. बता दें कि ब्रैडमैन ने कुल मिलाकर तीन बार किसी एक टेस्ट सीरीज में चार शतक ठोकने का कारनामा किया.

108, 126, 110, 155, 110

क्लाइड वाल्कोट ने 1955 में यह कारनामा किया, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर आई थी. क्लाइड वाल्कोट ने 5 मैचों की इस सीरीज में 5 सेंचुरी बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया. उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ना आसान नहीं है. 70 सालों से कोई बराबरी भी नहीं कर पाया है. उन्होंने शतक के साथ सीरीज की शुरुआत की और पहले टेस्ट की पहली ही पारी में 108 रन जड़ दिए. पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए दूसरे टेस्ट की दोनों ही पारियों में उन्होंने शतक लगाए. उन्होंने 126 और 110 रन बनाए. उनके बाकी दो शतक सीरीज के आखिरी टेस्ट में आए, जो किंग्स्टन में खेला गया. क्लाइड वाल्कोट ने इस मैच में 155 और 110 रन की पारी खेली. क्लाइड वाल्कोट ने इस सीरीज में 5 शतक और दो अर्धशतक के साथ कुल 827 रन बनाए थे.

ऐसा रहा क्लाइड वाल्कोट का करियर

क्लाइड वाल्कोट का इंटरनेशनल करियर 44 मैचों का रहा, जो उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में खेले. 74 पारियों में उन्होंने 3798 रन बनाए. उन्होंने 15 शतक और 14 अर्धशतक भी जमाए. वह विकेटकीपिंग भी करते थे. इन टेस्ट मैचों में उन्होंने कीपिंग करते हुए 53 कैच लिए और 11 स्टंपिंग भी की. इसके अलावा उन्होंने गेंदबाजी में भी हाथ आजमाया. उनके नाम 11 टेस्ट विकेट भी हैं. 1948 में टेस्ट डेब्यू करने के 12 साल बाद उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 1960 में खेला. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्लाइड वाल्कोट के आंकड़े शानदार हैं. उन्होंने 146 मैचों में 11820 रन और 35 विकेट नाम किए. फर्स्ट क्लास में उन्होंने 40 सेंचुरी और 54 हाफ-सेंचुरी बनाईं.