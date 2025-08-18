6, 6, 6, 6, 6,6.. अटूट रिकॉर्ड: 520 का स्ट्राइक रेट और 9 गेंद में अर्धशतक, इंटरनेशनल क्रिकेट में अमर रहेगा ये अजूबा! कौन था ये बल्लेबाज?
Unbreakable Cricket Record: क्रिकेट इतिहास में एक से बढ़कर एक अजूबे देखने को मिले हैं. लेकिन कुछ करिश्माई रिकॉर्ड्स ऐसे भी हैं जो मानों हमेशा के लिए ही अमर हो चुके हैं. ऐसे ही एक रिकॉर्ड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसमें बल्लेबाज ने महज 9 गेंद में अर्धशतक ठोक डाला. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 18, 2025, 11:31 PM IST
Unbreakable Cricket Record: क्रिकेट इतिहास में एक से बढ़कर एक अजूबे देखने को मिले हैं. लेकिन कुछ करिश्माई रिकॉर्ड्स ऐसे भी हैं जो मानों हमेशा के लिए ही अमर हो चुके हैं. ऐसे ही एक रिकॉर्ड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसमें बल्लेबाज ने महज 9 गेंद में अर्धशतक ठोक डाला. यह रिकॉर्ड किसी लोकल टूर्नामेंट या फिर किसी टी20 लीग का नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट का रिकॉर्ड है. 100  साल में भी किसी भी बल्लेबाज द्वारा इस रिकॉर्ड को ध्वस्त करना नामुमकिन सा होगा. 

520 का स्ट्राइक रेट

हम जिस बल्लेबाज के बारे में बताने जा रहे हैं इसने एक इंटरनेशनल मुकाबले में 520 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. कुछ ही मिनटों में छक्कों का ऐसा तूफान आया कि महज 9 गेंद में बल्लेबाज ने 50 रन का आँकड़ा छू लिया. इस बल्लेबाज के सामने गेंदबाज और फील्डर्स महज आसमान ताकते ही नजर आए थे. इतना ही नहीं, 6 गेंद में 6 छक्कों के युवराज सिंह के रिकॉर्ड की भी इस बल्लेबाज ने बराबरी की और उनके सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉऱ् तोड़ा था. 

कौन है ये बल्लेबाज? 

यह मुकाबला साल 2023 का है जब एशियन गेम्स में नेपाल और मंगोलिया के बीच मैच हुआ. इस मुकाबले में नेपाल की टीम ने मंगोलिया के गेंदबाज के साथ गजब का खिलवाड़ किया. 5वें नंबर पर उतरे नेपाल के ऑलराउंडर दीपेंद्र सिंह ऐरी पहली ही गेंद से छक्कों का फायर शुरू करने लगे. उन्हें 19वें ओवर में बल्लेबाजी करने का मौका मिला और जब टीम के पास महज 11 गेंद बाकी थीं. 

पेरी ने 9 गेंद में ठोकी फिफ्टी

11 गेंद में दीपेंद्र सिंह ने 9 गेंदे खेली. 19वें ओवर की पहली गेंद पर विकेट गिरा और दीपेंद्र बल्लेबाजी करने उतरे. गेंदबाज ने दो गेंदे वाइड फेंकी, लेकिन जैसे ही गेंद सीधी आई दीपेंद्र ने उसे बाउंड्री पार भेज दिया. इसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवीं और छठी गेंद का भी यही हाल किया और महज 5 गेंद में 30 के स्कोर पर पहुंच गए. 20वें ओवर की पहली गेंद पर कुशल ने दीपेंद्र के हवाले आखिरी ओवर की 5 गेंदे कर दीं. फिर क्या था, 20वें ओवर की दूसरी गेंद बाउंड्री पार गई गई और 6 गेंद में पेरी 36 पर पहुंचे और युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी की. तीसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन दौड़े. इसके बाद अगली दो गेंदो पर छक्का जड़कर महज 9 गेंद में अर्धशतक पूरा कर अटूट रिकॉर्ड कायम कर दिया. उन्होंने 10 गेंदो में 52 रन ठोककर क्रिकेट में नया इतिहास कायम किया. उन्होंने युवराज सिंह की 12 गेंद में फिफ्टी का रिकॉर्ड तोड़ा था.

नेपाल के 314 रन

नेपाल की टीम ने इस मुकाबले में टी20 इंटरनेशनल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर 314 रन दर्ज कराया. हालांकि, एक साल बाद जिम्बाब्वे ने 344 रन बनाकर इस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया था. नेपाल की तरफ से कुशल मल्ला ने भी 50 गेंद में 12 छक्कों और 8 चौकों की बदौलत 137 रन की तूफानी पारी खेली थी. कप्तान रोहित पौडल ने 27 गेंद में 6 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 61 रन ठोके. इन पारियों के दम पर नेपाल की टीम 314 के स्कोर तक पहुंची थी और 273 रन से बड़ी जीत दर्ज की. 

