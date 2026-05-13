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Hindi Newsक्रिकेट10वें नंबर के बल्लेबाज का धमाका...2 घंटे में बनाए 117 रन, 200 साल तक नहीं टूटने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड

10वें नंबर के बल्लेबाज का धमाका...2 घंटे में बनाए 117 रन, 200 साल तक नहीं टूटने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड

Most runs at number 10 in Test history: टेस्ट में नंबर 10 पर पर हमेशा गेंदबाज उतरता है. जिसका काम गेंद से कमाल करना होता है, लेकिन इस नंबर पर बैटिंग करते हुए 4 बल्लेबाजों ने शतक लगाने का अजूबा कर दिखाया है. इस लिस्ट में नंबर एक पर काबिज बल्लेबाज ने तो 117 रन कूट डाले थे.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 13, 2026, 05:39 PM IST
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टेस्ट में 10वें नंबर पर सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड (फोटो क्रेडिट AI)
टेस्ट में 10वें नंबर पर सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड (फोटो क्रेडिट AI)

Most runs at number 10 in Test history: टेस्ट क्रिकेट में अक्सर माना जाता है कि जब 10वें नंबर का बल्लेबाज मैदान पर आता है, तो टीम की पारी सिमटने की कगार पर होती है, लेकिन क्रिकेट के करीब 150 साल लंबे इतिहास में एक बार ऐसा 'चमत्कार' हुआ था, जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया था. इंग्लैंड के एक जांबाज खिलाड़ी ने नंबर 10 पर आकर ऐसी तबाही मचाई कि विरोधी टीम के गेंदबाज पस्त पड़ गए थे.

यहां बात हो रही है इंग्लैंड के उस जांबाज की, जिसने साल 1884 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी के सारे समीकरण बदलकर रख दिए थे. उसने क्रीज पर महज 120 मिनट बिताए और 117 रनों की ऐसी ऐतिहासिक पारी खेली, जो अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है. यह क्रिकेट इतिहास के कभी ना टूटने वाले रिकॉर्ड्स में से एक माना जाता है. अब सवाल ये है कि इस रिकॉर्ड को बनाने वाला धुरंधर था कौन?

आखिर कौन है ये धुरंधर?

दरअसल, टेस्ट क्रिकेट में नंबर 10 पर सबसे बड़ी पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इंग्लैंड के वॉल्टर विलियम रीड के नाम है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नंबर 10 पर आकर 117 रन ठोके थे. 155 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने 20 चौके लगाए और 117 रनों की पारी खेलकर क्लीन बोल्ड हुए. उन्होंने क्रीज पर 120 मिनट यानी पूरे 2 घंटे बिताए थे. साल 1884 में बना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पिछले 142 साल से अमर है और अगले कई साल तक इसका टूटना संभव नहीं दिखता. 

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टेस्ट क्रिकेट में नंबर 10 पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप 4 बल्लेबाज

1. वॉल्टर विलियम रीड (इंग्लैंड) – 117 रन vs ऑस्ट्रेलिया, केनिंग्टन ओवल, केनिंग्टन, 1884

2. अबुल हसन (बांग्लादेश) – 113 रन vs वेस्टइंडीज, शेख अबू नासेर स्टेडियम, खुलना, 2012/13

3. पैट्रिक लियोनार्ड सिमकॉक्स (दक्षिण अफ्रीका) – 108 रन vs पाकिस्तान, न्यू वांडरर्स स्टेडियम, 
जोहानिसबर्ग, 1997/98

4. रेगी डफ (ऑस्ट्रेलिया) – 104 रन vs इंग्लैंड, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न, 1901/02

कौन थे वॉल्टर विलियम रीड?

वॉल्टर विलियम रीड इंग्लैंड के दाएं हाथ के बल्लेबाज थे, जो जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी कर लेते थे. उन्होंने 1873 से लेकर 1897 तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला. इंग्लैंड के लिए उन्होंने 30 दिसंबर 1882 को डेब्यू किया और आखिरी टेस्ट 24 अगस्त 1893 को खेला.

वॉल्टर विलियम रीड का क्रिकेट करियर

अपने करियर के 18 टेस्ट मैचों में उन्होंने 1 शतक और 5 अर्धशतकों की मदद से 720 रन बनाए, जबकि गेंदबाजी में उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला. फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 467 मैचों में उनके नाम 22349 रन और 108 विकेट दर्ज हैं. उन्होंने 38 शतक और 112 अर्धशतक लगाए थे.

ये भी पढ़ें: 18 छक्के, 6 चौके...43 मिनट में ठोका सबसे तेज शतक...गेंदबाजों पर 'मिसाइल' की तरह बरसा ये खूंखार 'भारतीय'

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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