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Hindi Newsक्रिकेटT20 मैच में ODI वाला टोटल... 349 रन ठोक 5 बल्लेबाजों ने मिलकर बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड, विकेट के लिए गिड़गिड़ाते रहे गेंदबाज

T20 मैच में ODI वाला टोटल... 349 रन ठोक 5 बल्लेबाजों ने मिलकर बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड, विकेट के लिए गिड़गिड़ाते रहे गेंदबाज

Unbreakable Cricket Record: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में हाईएस्ट टोटल की रिकॉर्डलिस्ट लंबी है. सनराइजर्स हैदराबाद से लेकर आरसीबी तक, कुछ चुनिंदा टीमें 250+ का टोटल बोर्ड पर टांग चुकी हैं. लेकिन ओवरऑल टी20 के रिकॉर्ड की बात करें तो एक टी20 मैच में वनडे वाला स्कोर देखने को मिला. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 06, 2026, 01:19 PM IST
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Unbreakable Cricket Record: टी20 फॉर्मेट की बात करें तो अविश्वसनीय बल्लेबाजी का रोमांच आईपीएल में देखने को मिलता है. 19वें सीजन में भी फैंस हाई स्कोरिंग मुकाबलों का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं. आरसीबी ने 5 अप्रैल को चेन्नई के खिलाफ जब बोर्ड पर 250 रन टांगे तो हाईएस्ट टोटल के चर्चे और भी तेज हो गए. आज हम आपको ऐसे हाईएस्ट टोटल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें टी20 में वनडे वाला टोटल देखने को मिला. वनडे में भी इतना बड़ा स्कोर टीमों के लिए चैलेंजिंग होता है. 

2024 में बना था ये रिकॉर्ड 

हम जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वो 2024 में मुश्ताक अली ट्रॉफी के टूर्नामेंट में बना. सिक्किम और बड़ौदा के बीच मुकाबले में नया इतिहास रचा गया. इस मुकाबले में 349 रन बोर्ड पर टांगे गए. 5 बल्लेबाजों ने मिलकर ऐसी तबाही मचाई कि एक अटूट रिकॉर्ड ही बन गया. ये टी20 इतिहास का सबसे बड़ा टोटल साबित हुआ. इस मैच से पहले 2024 में ही जिम्बाब्वे और गाम्बिया के बीच मुकाबले में 344 रन बने थे. 

ताबड़तोड़ हुई थी शुरुआत

बड़ौदा की टीम इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. ओपनर्स ने ताबड़तोड़ शुरुआत की. शाश्वत रावत ने महज 16 गेंद में 4 छक्के और इतने ही चौके जमाकर 43 रन की पारी खेली. इसके बाद भानू पुनिया नाम के बल्लेबाज ने भी रिदम बिगड़ने नहीं दिया. इस बल्लेबाज ने महज 51 गेंद में 134 रन की पारी खेली, इस पारी में 15 छक्के और 5 चौके देखने को मिले. 

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मिडिल ऑर्डर में आया तूफान

मिडिल ऑर्डर में शिवालिक शर्मा ने महज 17 गेंद में 3 चौके और 6 छक्कों की बदौलत 55 रन की पारी खेली. इसके बाद 16 गेंद में 50 रन ठोक विष्णु सोलंकी ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए. उनकी पारी में 6 छक्के और 2 चौके देखने को मिले. इन ताबड़तोड़ पारियों की बदौलत बड़ौदा की टीम ने 349 रन बना डाले. आईपीएल में अभी तक इतिहास में अभी तक सबसे बड़ा टोटल 349 रन का है.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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