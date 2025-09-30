Advertisement
23 घंटे बल्लेबाजी और 624 रन का असंभव रिकॉर्ड, 2 बल्लेबाजों ने गेंदबाजों के हाल किए बेहाल

Unbreakable Cricket Record: एशिया कप 2025 28 सितंबर को रोमांचक अंदाज में खत्म हो चुका है. भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को मात देकर शानदार जीत दर्ज की. अब टी20 एशिया कप खत्म होने के बाद टेस्ट का खुमार छाने लगा है. टेस्ट क्रिकेट के माहौल के बीच हम आपको इस फॉर्मेट के सबसे बड़े अजूबे से वाकिफ कराने जा रहे हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 30, 2025, 04:38 PM IST
23 घंटे बल्लेबाजी

हम जिस रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं उसमें दो बल्लेबाजों ने मिलकर 23 घंटे क्रीज पर बिताए थे. 23 घंटे बल्लेबाजी कर उन्होंने विरोधी टीमों के गेंदबाजों को विकेट की भीख मांगने पर मजबूर किया था. एक ही पारी में एक तिहरा शतक और दोहरा शतक देखने को मिला था. ये जोड़ी श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाजों की थी जिन्होंने क्रीज पर खूंटा गाड़कर ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ पाना अब मुश्किल नजर आता है. 

19 साल से अटूट

पिछले 19 साल से इस रिकॉर्ड पार्टनरशिप के आस-पास भी कोई नजर नहीं आया है. एक के बाद एक धांसू दोहरे शतक और तिहरे शतक देखने को मिले लेकिन 624 रन का महारिकॉर्ड अभी तक अटूट है. इस मुकाबले में ब्रायन लारा के 400 रन का महारिकॉर्ड भी टूटते-टूटते बचा था. दिग्गज महेला जयवर्धने ने 374 रन की पारी खेली थी और 27 रन से ब्रायन लारा को पछाड़ने से चूके थे. इस पारी में 43 चौके और 1 छक्का लगाया थी. 

ये भी पढ़ें.. 5 दिन इंतजार.. फिर आमने-सामने होंगे IND-PAK, नोट कर लें हाई वोल्टेज मुकाबले की तारीख और टाइम

याद रखेगी अफ्रीकी टीम

श्रीलंका के सामने साउथ अफ्रीका की टीम थी. श्रीलंका के दोनों ओपनर इस मुकाबले में 10 के अंदर आउट हो गए थे. इसके बाद कुमार संगाकारा और जयवर्धने ने अफ्रीकी गेंदबाजों की तीन दिन धुलाई की. कुमार संगाकारा तिहरे शतक से चुके थे और उन्होंने 35 चौकों की मदद से 287 रन की धांसू पारी खेली थी. दोनों के बीच 624 रन की पार्टनरशिप हुई थी और इसकी बदौलत श्रीलंका ने स्कोरबोर्ड पर 756 रन टांग दिए थे. एकतरफा अंदाज श्रीलंका ने इस मुकाबले को 153 रन से अपने नाम किया था. 

TAGS

Cricket records

