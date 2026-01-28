Advertisement
trendingNow13089585
Hindi Newsक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप में 459 रन का असंभव रिकॉर्ड, 10 साल से अमर, 22 छक्के और 39 चौकों से वानखेड़े में मचा था हाहाकार

टी20 वर्ल्ड कप में 459 रन का असंभव रिकॉर्ड, 10 साल से अमर, 22 छक्के और 39 चौकों से वानखेड़े में मचा था हाहाकार

T20 World Cup Unbreakable Record: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. मेगा इवेंट के आगाज में महज 10 दिन का समय बाकी है. भारत और श्रीलंका में इस वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है. हम आपको वानखेड़े में 10 साल पहले बना वो रिकॉर्ड बताने जा रहे हैं जिसपर इस बार ग्रहण लग सकता है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 28, 2026, 07:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टी20 वर्ल्ड कप में 459 रन का असंभव रिकॉर्ड, 10 साल से अमर, 22 छक्के और 39 चौकों से वानखेड़े में मचा था हाहाकार

T20 World Cup Unbreakable Record: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. मेगा इवेंट के आगाज में महज 10 दिन का समय बाकी है. भारत और श्रीलंका में इस वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है. हम आपको वानखेड़े में 10 साल पहले बना वो रिकॉर्ड बताने जा रहे हैं जिसपर इस बार ग्रहण लग सकता है. 10 साल से टी20 वर्ल्ड कप में 459 रन के महारिकॉर्ड के आस-पास भी कोई नजर नहीं आया है. साल 2016 में वानखेड़े स्टेडियम में रनों का अंबार लग गया था. 

किन टीमों के बीच था मैच? 

टी20 वर्ल्ड कप 2016 में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच टक्कर वानखेड़े स्टेडियम  में थी. इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. साउथ अफ्रीका के ओपनर्स ने आतिशी अंदाज में शुरुआत की. हाशिम आमला और डि कॉक ओपनिंग करने उतरे. अमला ने 31 गेंद में 58 रन की पारी खेली जिसमें 3 छक्के और 7 चौके शामिल थे. वहीं, डि कॉक ने 24 गेंद में 52 रन ठोक दिए. उन्होंने भी अपनी पारी में 7 चौके और 3 छक्के जमाए. 

Add Zee News as a Preferred Source

डुमिनी की आतिशी फिफ्टी

जीन पॉल डुमिनी ने भी अपनी बैटिंग से हाहाकार मचा डाला. उन्होंने 28 गेंद में 3 छक्के और इतने ही चौकों की बदौलत 54 रन की पारी खेली. डेविड मिलर ने अंत में 12 गेंद में 28 रन की पारी खेलकर टीम के स्कोर को 229 तक पहुंचा दिया. लेकिन जब बारी इंग्लैंड की आई तो वहां से भी आतिशी बैटिंग देखने को मिली और टी20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट मैच टोटल का रिकॉर्ड बना. ऐतिहासिक रिकॉर्ड अभी तक कायम है.

ये भी पढ़ें.. अजित पवार की मौत से क्रिकेट जगत में भी शोक की लहर, सचिन-रहाणे का छलका दर्द

2007 वाला रिकॉर्ड हुआ था ध्वस्त

इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने 44 गेंद में 83 रन की पारी खेली थी जबकि जेसन रॉय ने 43 रन ठोक डाले थे. इन पारियों की बदौलत इंग्लिश टीम ने 230 रन के टारगेट को आसानी से चेज किया. पूरे मैच में 459 रन बने और 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और भारत के मैच में बना बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त हुआ. उस मैच में 418 रन बने थे. अब 2016 से 459 रन के मैच के हाईएस्ट टोटल का रिकॉर्ड कायम है. देखना दिलचस्प होगा कि इस बार ये रिकॉर्ड ध्वस्त होता है या नहीं. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

t20 world cup records

Trending news

कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
ajit pawar death
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
ajit pawar death
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
Ajit Pawar
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
ajit pawar death
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
Pilot Shambhavi Pathak
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
'गांवों के विकास के लिए हमेशा काम किया', अजित पवार के निधन पर पीएम ने जताया दुख
ajit pawar death
'गांवों के विकास के लिए हमेशा काम किया', अजित पवार के निधन पर पीएम ने जताया दुख
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज
ajit pawar death
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज
चंद मिनट पहले दिखा रनवे फिर क्यों लैंडिंग करते ही तबाह हो गया अजित पवार का प्लेन
ajit pawar death
चंद मिनट पहले दिखा रनवे फिर क्यों लैंडिंग करते ही तबाह हो गया अजित पवार का प्लेन
धू-धूकर जल रहा था विमान, फैला हुआ था धुआं, फिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान?
Ajit Pawar Deat
धू-धूकर जल रहा था विमान, फैला हुआ था धुआं, फिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान?
अजित पवार का निधन फडणवीस के लिए बड़ा झटका क्यों है? महाराष्ट्र में मचेगी उथल-पुथल
ajit pawar death
अजित पवार का निधन फडणवीस के लिए बड़ा झटका क्यों है? महाराष्ट्र में मचेगी उथल-पुथल