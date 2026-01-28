टी20 वर्ल्ड कप में 459 रन का असंभव रिकॉर्ड, 10 साल से अमर, 22 छक्के और 39 चौकों से वानखेड़े में मचा था हाहाकार

T20 World Cup Unbreakable Record: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. मेगा इवेंट के आगाज में महज 10 दिन का समय बाकी है. भारत और श्रीलंका में इस वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है. हम आपको वानखेड़े में 10 साल पहले बना वो रिकॉर्ड बताने जा रहे हैं जिसपर इस बार ग्रहण लग सकता है. 10 साल से टी20 वर्ल्ड कप में 459 रन के महारिकॉर्ड के आस-पास भी कोई नजर नहीं आया है. साल 2016 में वानखेड़े स्टेडियम में रनों का अंबार लग गया था.

किन टीमों के बीच था मैच?

टी20 वर्ल्ड कप 2016 में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच टक्कर वानखेड़े स्टेडियम में थी. इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. साउथ अफ्रीका के ओपनर्स ने आतिशी अंदाज में शुरुआत की. हाशिम आमला और डि कॉक ओपनिंग करने उतरे. अमला ने 31 गेंद में 58 रन की पारी खेली जिसमें 3 छक्के और 7 चौके शामिल थे. वहीं, डि कॉक ने 24 गेंद में 52 रन ठोक दिए. उन्होंने भी अपनी पारी में 7 चौके और 3 छक्के जमाए.

Add Zee News as a Preferred Source

डुमिनी की आतिशी फिफ्टी

जीन पॉल डुमिनी ने भी अपनी बैटिंग से हाहाकार मचा डाला. उन्होंने 28 गेंद में 3 छक्के और इतने ही चौकों की बदौलत 54 रन की पारी खेली. डेविड मिलर ने अंत में 12 गेंद में 28 रन की पारी खेलकर टीम के स्कोर को 229 तक पहुंचा दिया. लेकिन जब बारी इंग्लैंड की आई तो वहां से भी आतिशी बैटिंग देखने को मिली और टी20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट मैच टोटल का रिकॉर्ड बना. ऐतिहासिक रिकॉर्ड अभी तक कायम है.

ये भी पढ़ें.. अजित पवार की मौत से क्रिकेट जगत में भी शोक की लहर, सचिन-रहाणे का छलका दर्द

2007 वाला रिकॉर्ड हुआ था ध्वस्त

इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने 44 गेंद में 83 रन की पारी खेली थी जबकि जेसन रॉय ने 43 रन ठोक डाले थे. इन पारियों की बदौलत इंग्लिश टीम ने 230 रन के टारगेट को आसानी से चेज किया. पूरे मैच में 459 रन बने और 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और भारत के मैच में बना बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त हुआ. उस मैच में 418 रन बने थे. अब 2016 से 459 रन के मैच के हाईएस्ट टोटल का रिकॉर्ड कायम है. देखना दिलचस्प होगा कि इस बार ये रिकॉर्ड ध्वस्त होता है या नहीं.