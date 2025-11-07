असंभव: न गावस्कर.. न सचिन.. न कोहली और न सहवाग, कोई नहीं तोड़ पाया भारत के इस महान बल्लेबाज का रिकॉर्ड

Unbreakable Cricket Record: क्रिकेट जगत में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाने वाले बल्लेबाज हुए हैं. डॉन ब्रैडमैन से लेकर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली तक ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई. सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग ने भी टेस्ट में धमाल मचाया है. इन दिग्गज खिलाड़ियों ने असंभव से लगने वाले रिकॉर्ड को तोड़ने का काम किया है. टेस्ट में इन्हीं में से कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जो इनके नाम दर्ज नहीं हुए हैं. हम एक ऐसे ही रिकॉर्ड की यहां बात कर रहे हैं जो अब तक भारतीय क्रिकेट में नहीं टूटा है.

101 सालों ने नहीं टूटा ये रिकॉर्ड

सचिन के 200 टेस्ट मैचों में 15921 रन, गावस्कर के 125 मैचों में 10122 रन, विराट कोहली के 123 टेस्ट मैचों में 9230 रन और वीरेंद्र सहवाग के 104 टेस्ट में 8586 रन हैं. हजारों रन बनाने के बावजूद ये बल्लेबाज टेस्ट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज नहीं हैं. इनमें से सिर्फ एक गावस्कर ही सबसे तेज 1000 टेस्ट रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीयों में हैं. दुनिया में सबसे यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के हर्बर्ट सटक्लिफ के नाम दर्ज हैं. उन्होंने 1924 में 12 पारियों में ही 1000 रन पूरे कर लिए थे. यह रिकॉर्ड 101 सालों से अब तक कायम है.

भारत के लिए सबसे तेज 1000 रन

भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो सचिन तेंदुलकर के पुराने दोस्त विनोद कांबली इस लिस्ट में सबसे आगे हैं. इस बल्लेबाज ने 1994 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपने 1000 टेस्ट रन पूरे किए थे. उन्होंने यह 14 पारियों में ही यह उपलब्धि हासिल की थी. यह रिकॉर्ड 31 सालों से कायम है. इस मामले में दूसरे स्थान पर यशस्वी जायसवाल हैं. उन्होंने 16 पारियों में 1000 रन पूरे किए हैं. धर्मशाला में इंग्लैंड के खिलाफ 2024 में उन्होंने इस आंकड़े को पार किया था.

लिस्ट में बड़े-बड़े नाम

यशस्वी के बाद इस लिस्ट में चेतेश्वर पुजारा, मयंक अग्रवाल और सुनील गावस्कर का नाम आता है. पुजारा ने 18 पारियों में 1000 रन पूरे किए थे. उन्होंने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद में यह उपलब्धि हासिल की. 2020 में मयंक अग्रवाल ने 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में 1000 टेस्ट रनों का आंकड़ा पार किया था. उन्होंने 19 पारियों में यह कारनामा कर दिखाया था. गावस्कर की बात करें तो उन्होंने 1971 में 21 पारियों में ही 1000 रन पूरे कर लिए थे.