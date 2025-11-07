Advertisement
trendingNow12992349
Hindi Newsक्रिकेट

असंभव: न गावस्कर.. न सचिन.. न कोहली और न सहवाग, कोई नहीं तोड़ पाया भारत के इस महान बल्लेबाज का रिकॉर्ड

Unbreakable Cricket Record: क्रिकेट जगत में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाने वाले बल्लेबाज हुए हैं. डॉन ब्रैडमैन से लेकर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली तक ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई. सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग ने भी टेस्ट में धमाल मचाया है. इन दिग्गज खिलाड़ियों ने असंभव से लगने वाले रिकॉर्ड को तोड़ने का काम किया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 07, 2025, 01:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

असंभव: न गावस्कर.. न सचिन.. न कोहली और न सहवाग, कोई नहीं तोड़ पाया भारत के इस महान बल्लेबाज का रिकॉर्ड

Unbreakable Cricket Record: क्रिकेट जगत में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाने वाले बल्लेबाज हुए हैं. डॉन ब्रैडमैन से लेकर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली तक ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई. सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग ने भी टेस्ट में धमाल मचाया है. इन दिग्गज खिलाड़ियों ने असंभव से लगने वाले रिकॉर्ड को तोड़ने का काम किया है. टेस्ट में इन्हीं में से कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जो इनके नाम दर्ज नहीं हुए हैं. हम एक ऐसे ही रिकॉर्ड की यहां बात कर रहे हैं जो अब तक भारतीय क्रिकेट में नहीं टूटा है.

101 सालों ने नहीं टूटा ये रिकॉर्ड

सचिन के 200 टेस्ट मैचों में 15921 रन, गावस्कर के 125 मैचों में 10122 रन, विराट कोहली के 123 टेस्ट मैचों में 9230 रन और वीरेंद्र सहवाग के 104 टेस्ट में 8586 रन हैं. हजारों रन बनाने के बावजूद ये बल्लेबाज टेस्ट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज नहीं हैं. इनमें से सिर्फ एक गावस्कर ही सबसे तेज 1000 टेस्ट रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीयों में हैं. दुनिया में सबसे यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के हर्बर्ट सटक्लिफ के नाम दर्ज हैं. उन्होंने 1924 में 12 पारियों में ही 1000 रन पूरे कर लिए थे. यह रिकॉर्ड 101 सालों से अब तक कायम है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: RCB को कौन खरीदेगा? विराट कोहली की टीम पर दिल्ली कैपिटल्स के मालिक की नजर, रेस में अडानी समेत ये 5 दावेदार

भारत के लिए सबसे तेज 1000 रन

भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो सचिन तेंदुलकर के पुराने दोस्त विनोद कांबली इस लिस्ट में सबसे आगे हैं. इस बल्लेबाज ने 1994 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपने 1000 टेस्ट रन पूरे किए थे. उन्होंने यह 14 पारियों में ही यह उपलब्धि हासिल की थी. यह रिकॉर्ड 31 सालों से कायम है. इस मामले में दूसरे स्थान पर यशस्वी जायसवाल हैं. उन्होंने 16 पारियों में 1000 रन पूरे किए हैं. धर्मशाला में इंग्लैंड के खिलाफ 2024 में उन्होंने इस आंकड़े को पार किया था.

ये भी पढ़ें: ब्रिस्बेन में टूटेगा सीरीज जीत का सपना! भारत के लिए 'काल' ये 2 ऑस्ट्रेलियाई, 7 साल पहले यहीं कूटे थे रन

लिस्ट में बड़े-बड़े नाम

यशस्वी के बाद इस लिस्ट में चेतेश्वर पुजारा, मयंक अग्रवाल और सुनील गावस्कर का नाम आता है. पुजारा ने 18 पारियों में 1000 रन पूरे किए थे. उन्होंने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद में यह उपलब्धि हासिल की. 2020 में मयंक अग्रवाल ने 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में 1000 टेस्ट रनों का आंकड़ा पार किया था. उन्होंने 19 पारियों में यह कारनामा कर दिखाया था. गावस्कर की बात करें तो उन्होंने 1971 में 21 पारियों में ही 1000 रन पूरे कर लिए थे.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Cricket records

Trending news

फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
kanker
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
good story
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
SIR row
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
russiya
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
अल्लाह के सिवाय वंदना नहीं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते मुस्लिम... अबू आजमी ने साफ कहा
best vande mataram
अल्लाह के सिवाय वंदना नहीं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते मुस्लिम... अबू आजमी ने साफ कहा
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
Vande Mataram
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
President Droupadi Murmu
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
himachal pardesh congress
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!