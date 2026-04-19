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Hindi Newsक्रिकेट264 रन की पारी नहीं... रोहित शर्मा का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन, जिंदगी में बार-बार नहीं होता ये अजूबा

264 रन की पारी नहीं... रोहित शर्मा का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन, जिंदगी में बार-बार नहीं होता ये अजूबा

Rohit Sharma: रोहित गुरुनाथ शर्मा... भारत के इस महान बल्लेबाज के नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, जिसे शायद ही दुनिया का कोई भी बल्लेबाज तोड़ पाएगा. भारतीय क्रिकेट टीम के पास 'हिटमैन' रोहित शर्मा के रूप में सबसे बड़ा हथियार मौजूद है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 19, 2026, 02:51 PM IST
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264 रन की पारी नहीं... रोहित शर्मा का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन, जिंदगी में बार-बार नहीं होता ये अजूबा

Rohit Sharma: रोहित गुरुनाथ शर्मा... भारत के इस महान बल्लेबाज के नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, जिसे शायद ही दुनिया का कोई भी बल्लेबाज तोड़ पाएगा. भारतीय क्रिकेट टीम के पास 'हिटमैन' रोहित शर्मा के रूप में सबसे बड़ा हथियार मौजूद है. 38 वर्षीय रोहित शर्मा मौजूदा आईसीसी वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 4 बल्लेबाज हैं. 30 अप्रैल 1987 को जन्मे रोहित शर्मा को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माना जाता है. रोहित शर्मा की गेंद को हिट करने की काबिलियत को देखते हुए उन्हें 'हिटमैन' नाम दिया गया है.

264 रन की पारी नहीं... रोहित शर्मा का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन

रोहित शर्मा के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में तीन दोहरे शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. रोहित शर्मा को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजों में से एक माना जाता है. रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक जड़ चुके हैं और ऐसा करने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटना नामुमकिन के बराबर है. रोहित शर्मा पहले वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते थे. लेकिन, ओपनिंग में मौका मिलते ही उन्होंने कमाल कर दिया और रनों की झड़ी लगा दी. 

1. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रन (बेंगलुरु)

रोहित शर्मा का वनडे क्रिकेट में पहला दोहरा शतक साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया था. रोहित शर्मा ने 2 नवंबर 2013 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेयडियम में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 158 गेंदों में शानदार 209 रनों की पारी खेली थी. रोहित शर्मा ने अपनी इस पारी में 12 चौके और 16 छक्के उड़ाए थे. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह मैच 57 रनों से जीता था. 

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2. श्रीलंका के खिलाफ 264 रन (कोलकाता)

13 नवंबर 2014 को कोलकाता में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में रोहित शर्मा ने 264 रनों की पारी खेलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसे आज तक कोई बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है. यह रोहित शर्मा का वनडे क्रिकेट में दूसरा दोहरा शतक था और ऐसा करने वाले वह दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने थे. रोहित ने 264 रन बनाकर श्रीलंकाई गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर दिया था. ईडन गार्डन्स पर रोहित ने अपनी 264 रन की पारी में 173 गेंदों का सामना करते हुए 33 चौके और 9 छक्के लगाए थे.रोहित ने 264 में से 186 रन चौकों और छक्कों से ही बनाए थे. रोहित की पारी की बदौलत टीम इंडिया ने यह मैच 153 रनों से जीता था. 

3. श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 208 रन (मोहाली)

13 दिसंबर 2017 को श्रीलंका के खिलाफ मोहाली वनडे मैच में रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर का तीसरा दोहरा शतक जड़ते हुए नाबाद 208 रनों की पारी खेली थी. अपनी इस पारी में उन्होंने 13 चौके और 12 छक्के भी लगाए. रोहित ने अपने पहले 100 रन पूरे करने के लिए जहां उन्होंने 115 गेंद खेली थीं. वहीं बाद के 100 रन उन्होंने सिर्फ 36 गेंद पर पूरे किए. कप्तान के तौर पर वनडे में यह दूसरा सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर था. कप्तान के तौर पर सबसे बड़ा निजी स्कोर भारत के ही पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के नाम है. सहवाग ने 11 दिसंबर 2011 को वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर के होल्कर स्टेडियम में 219 रनों की पारी खेली थी.

रोहित शर्मा का वनडे रिकॉर्ड 

रोहित शर्मा ने भारत के लिए अब तक 282 वनडे मैचों में 48.84 की औसत से 11577 रन बनाए हैं, जिसमें 3 दोहरे शतक, 33 शतक और 61 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 264 रन रहा. रोहित का यह स्कोर वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है. वनडे में रोहित शर्मा के नाम 9 विकेट हैं और उनका बेस्ट प्रदर्शन 27 रन देकर 2 विकेट रहा है. रोहित शर्मा ने 23 जून 2007 को भारत के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था. उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अपना वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया था.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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