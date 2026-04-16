गांगुली का शतकों से भी कीमती वर्ल्ड रिकॉर्ड... PAK को दिए थे 4 गहरे जख्म...सचिन-विराट भी नहीं कर पाए ये कमाल

Unbreakable Cricket Record: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो पिछले 29 साल से अमर है. उन्होंने पाकिस्तान को एक-दो नहीं बल्कि लगातार 4 गहरे जख्म देकर यह विश्व कीर्तिमान रचा था. तब से लेकर अब तक कई दिग्गज आए और गए, लेकिन गांगुली का यह रिकॉर्ड अटूट खड़ा है.

वो कहते हैं ना कि क्रिकेट की दुनिया में कई रिकॉर्ड्स बनते हैं और टूट जाते हैं, लेकिन कुछ कीर्तिमान समय की कसौटी पर 'अमर' हो जाते हैं. भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में से एक सौरव गांगुली का यह रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही है.पिछले 29 सालों में सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग और विराट कोहली जैसे दिग्गज भी इसे छू तक नहीं पाए हैं. आइए जानते हैं 'दादा' ने साल 1997 में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा क्या किया था, जिससे क्रिकेट रिकॉर्ड बुक में खलबली मचा दी थी.

आखिर क्या है ये रिकॉर्ड?

यह रिकॉर्ड है वनडे क्रिकेट में लगातार चार मैचों में 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीतने का. सौरव गांगुली दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल (ODI) में लगातार 4 मैचों में 'मैन ऑफ द मैच' का अवॉर्ड जीता है. साल 1997 में पाकिस्तान के खिलाफ सहारा कप (टोरंटो) के दौरान उन्होंने यह कीर्तिमान अपने नाम किया था. उन्होंने लगातार चार मैचों में गेंद और बल्ले दोनों से ऐसा प्रदर्शन किया कि पाकिस्तानी टीम के पास कोई जवाब नहीं था.

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'सहारा कप' में दादा ने किया था करिश्मा

बात साल 1997 की है. कनाडा के टोरंटो में भारत और पाकिस्तान के बीच 'सहारा कप' खेला जा रहा था. इस सीरीज में सौरव गांगुली ने गेंद और बल्ले दोनों से पाकिस्तान की टीम की नाक में दम कर दिया था. सीरीज के पहले मैच में भारत की जीत के नायक अजय जडेजा थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ, वो आज तक दोबारा नहीं देखा गया. अगले चार मैचों में जीत का एक ही हीरो था, सौरव गांगुली. गांगुली के कमाल की कहानी दूसरे मैच से शुरू हुई थी, जो आखिरी वनडे तक एक जैसी ही रही.

दूसरे और तीसरे मैच में गेंदबाजी का जलवा

उस सीरीज के दूसरे वनडे में दादा ने धीमे विकेट का भरपूर फायदा उठाते हुए 9 ओवर में मात्र 16 रन देकर 2 विकेट झटके थे और बल्ले से 23 रन जोड़े थे. इस प्रदर्शन के लिए उन्हें पहला 'मैन ऑफ द मैच' अवॉर्ड मिला था.

फिर तीसरे मैच में दादा ने एक बार फिर पाक बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाया. 10 ओवर में 3 मेडन फेंकते हुए महज 16 रन खर्च किए और 'पंजा' (5 विकेट) खोला. भारतीय टीम वह मैच जीत गई और गांगुली दोबारा जीत के हीरो रहे.

चौथे मैच में बारिश के खलल के बावजूद गांगुली का प्रदर्शन नहीं रुका. उन्होंने पहले गेंदबाजी में 2 विकेट लिए और फिर 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार 75 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई. इस मैच में भी वह 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने गए.

सीरीज के आखिरी मैच में टीम इंडिया हार गई थी, लेकिन 'प्लेयर ऑफ द मैच' गांगुली ही चुने गए थे. उस सीरीज को भारत ने 4-1 से अपने नाम किया था.

सहारा कप में गांगुली ने क्या किया था?

साल 1997 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए टोरंटो कप के दौरान कुल 5 वनडे खेले गए थे. उस सीरीज में गांगुली ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे और सबसे ज्यादा विकेट लिए थे. वह 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुने गए थे. बल्ले से 5 पारियों में गांगुली ने 55.50 की औसत से कुल 222 रन बनाए थे, जबकि गेंद से 10.67 की औसत से कुल 15 विकेट लिए थे. मतलब यह कि उस सीरीज में पूरी पाकिस्तान टीम पर अकेले दादा ही भारी पड़े थे.गेंद और बल्ले से उन्होंने यह कमाल करके साबित कर दिया था कि वह पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए अकेले ही एक टीम के बराबर हैं.

सचिन-विराट भी नहीं कर पाए ऐसा

लगातार 4 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीतना शारीरिक और मानसिक रूप से एक बड़ी उपलब्धि है. सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गजों ने अपने करियर में कई अवॉर्ड जीते हैं, लेकिन लगातार चार मैचों में सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने का यह जादुई आंकड़ा उनसे भी दूर रहा. गांगुली के बाद मोहिंदर अमरनाथ, ग्राहम गूच और गैरी कर्स्टन जैसे खिलाड़ियों ने लगातार 3 बार यह उपलब्धि हासिल की, लेकिन 'चौका' सिर्फ दादा के नाम ही दर्ज है.

सौरव गांगुली का क्रिकेट करियर कैसा रहा?

सौरव गांगुली भारत के महान कप्तानों में शुमार हैं. उन्होंने भारत के लिए 1992 से 2007 तक 311 वनडे खेले, जिनमें 41.02 की औसत से 11363 रन बनाए. इस फॉर्मेट में उनके नाम 22 शतक और 72 अर्धशतक हैं.वहीं टेस्ट के 114 मैचों में 42.17 की औसत से 7212 रन बनाए, जिसमें 16 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं. वह 1996 से 2008 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्रिय रहे.

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