क्रिकेट का वो 'अटूट' रिकॉर्ड, जिसे तोड़ना आज भी है नामुमकिन! ऋषभ पंत-डिविलियर्स और गिलक्रिस्ट भी टेक चुके घुटने

Most dismissals in a match in Tests: टेस्ट क्रिकेट के लंबे और थका देने वाले इतिहास में हमने कई महान रिकॉर्ड बनते और टूटते देखे हैं. चाहे वह 800 विकेट लेना हो या एक पारी में 400 रन बनाना. हालांकि, रिकॉर्ड बुक्स में विकेटों के पीछे का एक ऐसा रिकॉर्ड है, जो पिछले 31 सालों से एक अभेद्य किले की तरह खड़ा है. यह रिकॉर्ड है एक ही टेस्ट मैच में विकेटकीपर द्वारा किए गए सबसे अधिक शिकार का.

यह विश्व रिकॉर्ड वर्तमान में 11 शिकारों पर टिका है, जिसे सबसे पहले इंग्लैंड के दिग्गज विकेटकीपर जैक रसेल ने नवंबर 1995 में हासिल किया था. जोहान्सबर्ग के वांडरर्स मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए रसेल एक अलग ही लय में थे. उन्होंने दो पारियों में 11 कैच लपके, जो उनकी बिजली जैसी फुर्ती और अटूट एकाग्रता का प्रमाण था. उस समय माना गया था कि यह 'सदी में एक बार' होने वाली घटना है. इतने कैच के लिए गेंदबाजों की सटीक लाइन, स्लिप फील्डर्स का तालमेल और कीपर की बेदाग तकनीक का एक साथ होना जरूरी है.

डिविलियर्स और पंत इस शिखर तक पहुंचे

1995 के बाद से केवल दो ही खिलाड़ी इस शिखर तक पहुंच पाए हैं, लेकिन इसे पार कोई नहीं कर सका. फरवरी 2013 में दक्षिण अफ्रीका के एबी डीविलियर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ उसी जोहान्सबर्ग मैदान पर इस रिकॉर्ड की बराबरी की. इसके बाद दिसंबर 2018 में भारत के ऋषभ पंत एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस विशिष्ट क्लब में शामिल हुए. आधुनिक तेज गेंदबाजी के घातक होने के बावजूद डिविलियर्स और पंत दोनों 11 पर ही रुक गए. वह 12वां शिकार, जो नया विश्व रिकॉर्ड बनाता, आज भी पहुंच से बाहर है.

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12वां शिकार करना नामुमकिन?

इस रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन क्यों माना जाता है? इसके पीछे कुछ ठोस कारण हैं. पहला गणित: एक टीम को मैच में कुल 20 विकेट लेने होते हैं और 12 शिकार के लिए कीपर को 60% विकेटों में शामिल होना पड़ेगा. दूसरा प्रतिस्पर्धा: आज के दौर में जो रूट, स्टीव स्मिथ और विराट कोहली जैसे स्लिप फील्डर्स बेहद आक्रामक हैं, जो कीपर तक जाने वाले कई कैच बीच में ही लपक लेते हैं. तीसरा शारीरिक थकान: 100 से ज्यादा ओवरों तक कीपिंग करना और हर आधे मौके को पकड़ने के लिए ध्यान केंद्रित रखना बेहद कठिन काम है. यही वजह है कि एडम गिलक्रिस्ट, ऋद्धिमान साहा और एलेक्स कैरी जैसे खिलाड़ी 10-10 शिकारों पर ही अटक गए.

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क्या टूट पाएगा यह रिकॉर्ड?

जैसे-जैसे खेल विकसित हो रहा है, विकेटकीपर अधिक एथलेटिक हो रहे हैं और गेंदबाजी आक्रमण अधिक घातक. हालांकि, 11 शिकारों का रिकॉर्ड आज भी विकेटकीपिंग का 'एवरेस्ट' बना हुआ है. ऋषभ पंत और एबी डीविलियर्स ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जैक रसेल का 31 साल पुराना मार्क अभी भी शीर्ष पर है. किसी भी विकेटकीपर को 12 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए केवल क्षमता की नहीं, बल्कि क्रिकेट के उन पांच दिनों में किस्मत के सितारों की भी सही स्थिति की आवश्यकता होगी.