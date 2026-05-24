Advertisement
trendingNow13227561
Hindi Newsक्रिकेटक्रिकेट का वो अटूट रिकॉर्ड, जिसे तोड़ना आज भी है नामुमकिन! ऋषभ पंत-डिविलियर्स और गिलक्रिस्ट भी टेक चुके घुटने

क्रिकेट का वो 'अटूट' रिकॉर्ड, जिसे तोड़ना आज भी है नामुमकिन! ऋषभ पंत-डिविलियर्स और गिलक्रिस्ट भी टेक चुके घुटने

Unbreakable Cricket Record: टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में विकेटकीपिंग का वह रिकॉर्ड जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगता है. जानें कैसे जैक रसेल, एबी डीविलियर्स और ऋषभ पंत ने 11 शिकारों का 'एवरेस्ट' छुआ और क्यों 12वां शिकार अब भी एक सपना बना हुआ है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 24, 2026, 01:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टेस्ट मैचों में एक मैच में सर्वाधिक शिकार करने वाले विकेटकीपर.
टेस्ट मैचों में एक मैच में सर्वाधिक शिकार करने वाले विकेटकीपर.

Most dismissals in a match in Tests: टेस्ट क्रिकेट के लंबे और थका देने वाले इतिहास में हमने कई महान रिकॉर्ड बनते और टूटते देखे हैं. चाहे वह 800 विकेट लेना हो या एक पारी में 400 रन बनाना. हालांकि, रिकॉर्ड बुक्स में विकेटों के पीछे का एक ऐसा रिकॉर्ड है, जो पिछले 31 सालों से एक अभेद्य किले की तरह खड़ा है. यह रिकॉर्ड है एक ही टेस्ट मैच में विकेटकीपर द्वारा किए गए सबसे अधिक शिकार का.

यह विश्व रिकॉर्ड वर्तमान में 11 शिकारों पर टिका है, जिसे सबसे पहले इंग्लैंड के दिग्गज विकेटकीपर जैक रसेल ने नवंबर 1995 में हासिल किया था. जोहान्सबर्ग के वांडरर्स मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए रसेल एक अलग ही लय में थे. उन्होंने दो पारियों में 11 कैच लपके, जो उनकी बिजली जैसी फुर्ती और अटूट एकाग्रता का प्रमाण था. उस समय माना गया था कि यह 'सदी में एक बार' होने वाली घटना है. इतने कैच के लिए गेंदबाजों की सटीक लाइन, स्लिप फील्डर्स का तालमेल और कीपर की बेदाग तकनीक का एक साथ होना जरूरी है.

डिविलियर्स और पंत इस शिखर तक पहुंचे

1995 के बाद से केवल दो ही खिलाड़ी इस शिखर तक पहुंच पाए हैं, लेकिन इसे पार कोई नहीं कर सका. फरवरी 2013 में दक्षिण अफ्रीका के एबी डीविलियर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ उसी जोहान्सबर्ग मैदान पर इस रिकॉर्ड की बराबरी की. इसके बाद दिसंबर 2018 में भारत के ऋषभ पंत एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस विशिष्ट क्लब में शामिल हुए. आधुनिक तेज गेंदबाजी के घातक होने के बावजूद डिविलियर्स और पंत दोनों 11 पर ही रुक गए. वह 12वां शिकार, जो नया विश्व रिकॉर्ड बनाता, आज भी पहुंच से बाहर है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: हम मुंबई को सपोर्ट करेंगे... अय्यर का बड़ा बयान, राजस्थान की हार की दुआ मांग रहे फैंस

12वां शिकार करना नामुमकिन?

इस रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन क्यों माना जाता है? इसके पीछे कुछ ठोस कारण हैं. पहला गणित: एक टीम को मैच में कुल 20 विकेट लेने होते हैं और 12 शिकार के लिए कीपर को 60% विकेटों में शामिल होना पड़ेगा. दूसरा प्रतिस्पर्धा: आज के दौर में जो रूट, स्टीव स्मिथ और विराट कोहली जैसे स्लिप फील्डर्स बेहद आक्रामक हैं, जो कीपर तक जाने वाले कई कैच बीच में ही लपक लेते हैं. तीसरा शारीरिक थकान: 100 से ज्यादा ओवरों तक कीपिंग करना और हर आधे मौके को पकड़ने के लिए ध्यान केंद्रित रखना बेहद कठिन काम है. यही वजह है कि एडम गिलक्रिस्ट, ऋद्धिमान साहा और एलेक्स कैरी जैसे खिलाड़ी 10-10 शिकारों पर ही अटक गए.

ये भी पढ़ें: अर्जुन ने उड़ाया विकेट, तो सातवें आसमान पर सचिन-सारा, सोशल मीडिया पोस्ट वायरल

क्या टूट पाएगा यह रिकॉर्ड? 

जैसे-जैसे खेल विकसित हो रहा है, विकेटकीपर अधिक एथलेटिक हो रहे हैं और गेंदबाजी आक्रमण अधिक घातक. हालांकि, 11 शिकारों का रिकॉर्ड आज भी विकेटकीपिंग का 'एवरेस्ट' बना हुआ है.  ऋषभ पंत और एबी डीविलियर्स ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जैक रसेल का 31 साल पुराना मार्क अभी भी शीर्ष पर है. किसी भी विकेटकीपर को 12 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए केवल क्षमता की नहीं, बल्कि क्रिकेट के उन पांच दिनों में किस्मत के सितारों की भी सही स्थिति की आवश्यकता होगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

cricketCricket record

Trending news

रूसी सेना में भर्ती होने के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं भारतीय? अबतक 49 की मौत
Russsian Army
रूसी सेना में भर्ती होने के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं भारतीय? अबतक 49 की मौत
कांग्रेस ने घोंपा DMK के पीठ में छुरा...TVK का साथ देने पर बरसे स्टालिन
TVK
कांग्रेस ने घोंपा DMK के पीठ में छुरा...TVK का साथ देने पर बरसे स्टालिन
₹3 लाख का एक किलो आम! फसल देख उड़े होश, अब लाठी लेकर रात भर जाग रहा यह किसान
Miyazaki Mango
₹3 लाख का एक किलो आम! फसल देख उड़े होश, अब लाठी लेकर रात भर जाग रहा यह किसान
क्या वाकई पृथ्वी को भूनने की तैयारी में है सूरज? NASA ने बताया इस तपिश का पूरा सच
nasa
क्या वाकई पृथ्वी को भूनने की तैयारी में है सूरज? NASA ने बताया इस तपिश का पूरा सच
उर्दू-फारसी या अंग्रेजों की देन? आखिर क्यों अमीरों के क्लबों को कहा जाता है जिमखाना
Delhi Gymkhana
उर्दू-फारसी या अंग्रेजों की देन? आखिर क्यों अमीरों के क्लबों को कहा जाता है जिमखाना
प्रचंड जीत की ओर बढ़े भाजपा के दिग्बांशु पांडा, बनाई 36000 वोटों की बढ़त
Falta election result 2026
प्रचंड जीत की ओर बढ़े भाजपा के दिग्बांशु पांडा, बनाई 36000 वोटों की बढ़त
गुजरात में खत्म कांग्रेस का अस्तित्व? शून्य पर पहुंचे राज्यसभा सांसद
Politics
गुजरात में खत्म कांग्रेस का अस्तित्व? शून्य पर पहुंचे राज्यसभा सांसद
US के विदेश मंत्री मार्को रुबियो की ग्लैमरस पत्नी जेनेट कौन हैं? बटोर रही सुर्खियां
India US News in Hindi
US के विदेश मंत्री मार्को रुबियो की ग्लैमरस पत्नी जेनेट कौन हैं? बटोर रही सुर्खियां
अगले 7 दिन भारी! आकाश से आग बरसेगी, कहीं बारिश मचाएगी तबाही; जानें आपके शहर का हाल
weather update
अगले 7 दिन भारी! आकाश से आग बरसेगी, कहीं बारिश मचाएगी तबाही; जानें आपके शहर का हाल
कपूरथला जेल में हिंसक झड़प, मामूली कहासुनी के बाद आपस में भिड़ गए कैदी
Punjab news in hindi
कपूरथला जेल में हिंसक झड़प, मामूली कहासुनी के बाद आपस में भिड़ गए कैदी