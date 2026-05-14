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Hindi Newsक्रिकेट12 साल में टेस्ट डेब्यू, 8 ओवर में झटके 7 विकेट... खिलौने से खेलने की उम्र में इस खिलाड़ी ने बना दिया महारिकॉर्ड

12 साल में टेस्ट डेब्यू, 8 ओवर में झटके 7 विकेट... खिलौने से खेलने की उम्र में इस खिलाड़ी ने बना दिया महारिकॉर्ड

Unbreakable Cricket Record: क्रिकेट के इतिहास में कई ऐसे अनोखे रिकॉर्ड बने हैं, जो सालों से अटूट हैं. भारतीय फैंस फिलहाल 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं. 'बिहार के लाल' आईपीएल में लगातार दूसरी बार तहलका मचा रहे हैं. हालांकि, वैभव अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद भी एक खास रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे. ये रिकॉर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 14, 2026, 05:50 PM IST
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12 साल में टेस्ट डेब्यू, 8 ओवर में झटके 7 विकेट (AI Graphic)
12 साल में टेस्ट डेब्यू, 8 ओवर में झटके 7 विकेट (AI Graphic)

Unbreakable Cricket Record: क्रिकेट के इतिहास में कई ऐसे अनोखे रिकॉर्ड बने हैं, जो सालों से अटूट हैं. भारतीय फैंस फिलहाल 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं. 'बिहार के लाल' आईपीएल में लगातार दूसरी बार तहलका मचा रहे हैं. हालांकि, वैभव अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद भी एक खास रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे. ये रिकॉर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का. 26 साल पहले ही ये महारिकॉर्ड बना था, जो भविष्य में भी नहीं टूट पाएगा. 2000 में पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर सज्जिदा शाह ने महज 12 साल और 178 दिन की आयु में टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा था. सज्जिदा शाह इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली क्रिकेटर हैं (महिला + पुरुष).

12 साल और 178 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू

जी हां, खिलौने से खेलने की उम्र में पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की दुनिया में कदम रख दिया था. सज्जिदा शाह ने साल 2000 में पाकिस्तान महिला टीम के लिए आयरलैंड के खिलाफ डबलिन में डेब्यू किया था. सज्जिदा महिला ODI क्रिकेट में किसी मैच में सबसे कम उम्र में 5 विकेट झटकने वाली खिलाड़ी भी बनी. इसके अलावा उनके नाम एक ऐसा महारिकॉर्ड दर्ज है, जिसे अभी तक कोई नहीं तोड़ सका है.

8 रन देकर झटके 7 विकेट

टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने के 3 साल बाद पाकिस्तान की सज्जिदा शाह ने एकदिवसीय क्रिकेट में करिश्मा किया था. 2003 में जापान के खिलाफ ODI मुकाबले में उन्होंने 8 ओवर में महज 5 रन देकर 7 विकेट चटकाए थे. इन 8 ओवरों में से 5 ओवर तो उन्होंने मेडन डाले थे. महिला ODI क्रिकेट के इतिहास में पिछले 23 सालों से ये रिकॉर्ड अटूट है.

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सज्जिदा शाह का करियर

12 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू कर इतिहास रचने वाली सज्जिदा शाह ने पाकिस्तान के लिए 10 साल खेला. दिलचस्प बात ये है कि जिस उम्र में ज्यादातर खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखते हैं, उस उम्र में सज्जिदा ने आखिरी मुकाबला खेला था. जी हां, 22 साल की उम्र में उन्होंने पाकिस्तान के लिए आखिरी मैच खेला था. दाएं हाथ की बैटिंग ऑलराउंडर ने सबसे अच्छा प्रदर्शन एकदिवसीय क्रिकेट में किया. उन्होंने 60 ODI मैचों में 883 रन बनाए और ऑफ स्पिन गेंदबाजी से 51 विकेट झटके.

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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