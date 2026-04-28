Advertisement
trendingNow13196196
Hindi Newsक्रिकेटT20I का सबसे बड़ा अजूबा: 27 छक्के-30 चौके...इस टीम ने बनाया 344 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड, त्राहि-त्राहि करते बॉलर्स

T20I का सबसे बड़ा अजूबा: 27 छक्के-30 चौके...इस टीम ने बनाया 344 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड, त्राहि-त्राहि करते बॉलर्स

Unbreakable Cricket Records: टी20 इंटरनेशन क्रिकेट में एकबार ही ऐसा हुआ है जब किसी टीम ने 344 रन बोर्ड पर लगाए हैं. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का टूटना लगभग असंभव लगता है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 28, 2026, 02:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

T20I का सबसे बड़ा अजूबा: 27 छक्के-30 चौके...इस टीम ने बनाया 344 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड, त्राहि-त्राहि करते बॉलर्स

Unbreakable Cricket Records: अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो ये रिकॉर्ड आपको भी हैरान कर सकता है. टी20 क्रिकेट में आमतौर पर 200 रन बनते हैं. कभी-कभी तगड़ी बल्लेबाजी हो जाए तो ये आंकड़ा 270 या 280 तक पहुंच जाता है, लेकिन जब आपसे कहा जाए कि 120 बॉल के इस फॉर्मेट में एक टीम ने 344 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो चौंकिएगा मत, क्योंकि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में यह अजूबा हो चुका है. 

ये वही वर्ल्ड रिकॉर्ड  है, जिसका टूटना लगभग असंभव जैसा है. खास बात ये है कि ये रिकॉर्ड किसी बड़ी टीम ने नहीं, बल्कि उस टीम ने बनाया है, जो टॉप-10 टीमों में भी नहीं आती. यहां जिस टीम की बात हो रही है, वो कोई और नहीं बल्कि जिम्बाब्वे है, जिसने टी20 इंटरनेशनल में एक ऐसा 'माउंट एवरेस्ट' खड़ा कर दिया है, जिसे पार करना किसी भी टीम के लिए लगभग असंभव होगा.

गेंदबाज करते रहे त्राहि-त्राहि

इस टीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पहली बार 344 रन बोर्ड पर टांग दिए. आज से 2 साल पहले यानी 2024 में किए गए इस कमाल को जो भी जानता है, वो हैरान रह जाता है. जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने जाम्बिया के खिलाफ ऐसी तबाही मचाई थी कि विरोधी टीम के गेंदबाज मैदान पर त्राहि-त्राहि करते नजर आए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

कहां खेला गया था मुकाबला?

दरअसल, ICC मेंस टी20 वर्ल्ड कप सब-रीजनल अफ्रीका क्वालीफायर के दौरान यह मुकाबला नैरोबी में खेला गया था. जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. जाम्बिया के गेंदबाजों के लिए यह फैसला किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ. जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवरों में मात्र 4 विकेट खोकर 344 रन बोर्ड पर टांग दिए. यह मेंस टी20 इंटरनेशनल के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर है. भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज जैसी टीमें इसके आसपास भी नहीं हैं.

सिंकदर रजा ने ठोका था यादगार शतक

मुकाबले में जिम्बाब्वे के लिए कप्तान सिकंदर रजा ने बल्ले से तबाही मचाई थी. उन्होंने महज 43 गेंदों पर 133 रनों की नाबाद पारी खेलकर इतिहास रच दिया था. उस पारी में उनका स्ट्राइक रेट 309.30 का रहा, जिसमें उन्होंने 15 गगनचुंबी छक्के और 7 चौके जड़े थे.

290 रनों की बड़ी जीत

345 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी जाम्बिया की टीम दबाव में ताश के पत्तों की तरह ढह गई. पूरी टीम 14.4 ओवरों में महज 54 रनों पर सिमट गई. जिम्बाब्वे ने यह मैच 290 रनों के विशाल अंतर से जीता, जो खुद में एक बड़ा रिकॉर्ड है. रिचर्ड नगारवा और ब्रैंडन मावुता ने 3-3 विकेट लेकर जाम्बिया की कमर तोड़ दी थी.

27 छक्के और 30 चौके उड़ाए थे

इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने मिलकर कुल 27 छक्के और 30 चौके लगाए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है.

इन बल्लेबाजों ने बल्ले से मचाई थी तबाही

जिम्बाब्वे के ओपनर ब्रायन बेनेट ने 26 बॉल पर 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 50 रन बनाए थे. मारुमानी ने 19 बॉल पर 9 चौके और 4 छक्के लगाकर 62 रन ठोके थे. डियोन मायर्स ने 5 बॉल पर 12 रन बनाए. कप्तान रजा ने 43 बॉल पर 15 छक्के और 7 चौके लगाकर 133 रन ठोके. इसके बाद रयान बर्ल ने 11 बॉल पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 25 रनों का योगदान दिया.  आखिर में क्लाइव मदांडे ने 17 बॉल पर 5 छक्के और 3 चौके लगाकर 53 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी.

मेंस T20I में सबसे बड़ा टीम स्कोर

  1. जिम्बाब्वे - 344/4 (बनाम जाम्बिया)
  2. नेपाल - 314/3 (बनाम मंगोलिया)
  3. भारत - 297/6 (बनाम बांग्लादेश)
  4. जिम्बाब्वे - 286/5 (बनाम सेशेल्स)
  5. भारत - 283/1 (बनाम साउथ अफ्रीका)

ये भी पढ़ें: 20-20 ओवर मिनटों में खत्म.. T20I मैच में 2 गेंद में जीत का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

unbreakable cricket recordsCricket records

Trending news

गुजरात चुनावों में सिंगर और सोशल मीडिया स्टार ने मचाई धूम, VRS लेने वाले IPS हार गए
Gujarat local body election result
गुजरात चुनावों में सिंगर और सोशल मीडिया स्टार ने मचाई धूम, VRS लेने वाले IPS हार गए
प्यार, वीडियो और धमकी? बेनकाब हुआ शाहिद का लव ट्रैप! कई लड़कियों को बनाया निशाना
Kolhapur
प्यार, वीडियो और धमकी? बेनकाब हुआ शाहिद का लव ट्रैप! कई लड़कियों को बनाया निशाना
धर्म पूछकर अटैक...! गार्ड्स पर जुबैर ने किया हमला, ATS लोन वुल्फ एंगल से कर रही जांच
mumbai
धर्म पूछकर अटैक...! गार्ड्स पर जुबैर ने किया हमला, ATS लोन वुल्फ एंगल से कर रही जांच
बाबा, मेरा राजनीतिक देख लीजिएगा...तेज प्रताप ने धीरेंद्र शास्त्री से कही दिल की बात
tej pratap yadav news
बाबा, मेरा राजनीतिक देख लीजिएगा...तेज प्रताप ने धीरेंद्र शास्त्री से कही दिल की बात
पटियाला के रेलवे ट्रैक पर ब्‍लास्‍ट, 1 की मौत; कहीं बड़ी साजिश तो नहीं!
Patiala
पटियाला के रेलवे ट्रैक पर ब्‍लास्‍ट, 1 की मौत; कहीं बड़ी साजिश तो नहीं!
बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले STF ने पकड़े हथियार, उधर बाइक स्क्वॉड का आतंक
West Bengal Assembly Election 2026
बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले STF ने पकड़े हथियार, उधर बाइक स्क्वॉड का आतंक
भाजपा के गढ़ में ओवैसी की पतंग ने भरी जबरदस्त उड़ान! AIMIM के 3 उम्मीदवारों की जीत
AIMIM
भाजपा के गढ़ में ओवैसी की पतंग ने भरी जबरदस्त उड़ान! AIMIM के 3 उम्मीदवारों की जीत
सैन्य खर्च में भारत बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश, जानिए क्या है चीन-पाक की रैंक
SIPRI report
सैन्य खर्च में भारत बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश, जानिए क्या है चीन-पाक की रैंक
बहन मर गई, बैंक नहीं माना! पैसे लेने के लिए कब्र खोदकर बैंक में कंकाल ले आया भाई
Odisha
बहन मर गई, बैंक नहीं माना! पैसे लेने के लिए कब्र खोदकर बैंक में कंकाल ले आया भाई
ड्रेस पहना, शूज बांधे और... सिक्किम में मोदी ने खेला फुटबॉल, मैसेज पहुंच गया बंगाल!
West Bengal Assembly Election 2026
ड्रेस पहना, शूज बांधे और... सिक्किम में मोदी ने खेला फुटबॉल, मैसेज पहुंच गया बंगाल!