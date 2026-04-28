T20I का सबसे बड़ा अजूबा: 27 छक्के-30 चौके...इस टीम ने बनाया 344 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड, त्राहि-त्राहि करते बॉलर्स

Unbreakable Cricket Records: अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो ये रिकॉर्ड आपको भी हैरान कर सकता है. टी20 क्रिकेट में आमतौर पर 200 रन बनते हैं. कभी-कभी तगड़ी बल्लेबाजी हो जाए तो ये आंकड़ा 270 या 280 तक पहुंच जाता है, लेकिन जब आपसे कहा जाए कि 120 बॉल के इस फॉर्मेट में एक टीम ने 344 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो चौंकिएगा मत, क्योंकि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में यह अजूबा हो चुका है.

ये वही वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसका टूटना लगभग असंभव जैसा है. खास बात ये है कि ये रिकॉर्ड किसी बड़ी टीम ने नहीं, बल्कि उस टीम ने बनाया है, जो टॉप-10 टीमों में भी नहीं आती. यहां जिस टीम की बात हो रही है, वो कोई और नहीं बल्कि जिम्बाब्वे है, जिसने टी20 इंटरनेशनल में एक ऐसा 'माउंट एवरेस्ट' खड़ा कर दिया है, जिसे पार करना किसी भी टीम के लिए लगभग असंभव होगा.

गेंदबाज करते रहे त्राहि - त्राहि

इस टीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पहली बार 344 रन बोर्ड पर टांग दिए. आज से 2 साल पहले यानी 2024 में किए गए इस कमाल को जो भी जानता है, वो हैरान रह जाता है. जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने जाम्बिया के खिलाफ ऐसी तबाही मचाई थी कि विरोधी टीम के गेंदबाज मैदान पर त्राहि-त्राहि करते नजर आए थे.

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कहां खेला गया था मुकाबला?

दरअसल, ICC मेंस टी20 वर्ल्ड कप सब-रीजनल अफ्रीका क्वालीफायर के दौरान यह मुकाबला नैरोबी में खेला गया था. जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. जाम्बिया के गेंदबाजों के लिए यह फैसला किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ. जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवरों में मात्र 4 विकेट खोकर 344 रन बोर्ड पर टांग दिए. यह मेंस टी20 इंटरनेशनल के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर है. भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज जैसी टीमें इसके आसपास भी नहीं हैं.

सिंकदर रजा ने ठोका था यादगार शतक

मुकाबले में जिम्बाब्वे के लिए कप्तान सिकंदर रजा ने बल्ले से तबाही मचाई थी. उन्होंने महज 43 गेंदों पर 133 रनों की नाबाद पारी खेलकर इतिहास रच दिया था. उस पारी में उनका स्ट्राइक रेट 309.30 का रहा, जिसमें उन्होंने 15 गगनचुंबी छक्के और 7 चौके जड़े थे.

290 रनों की बड़ी जीत

345 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी जाम्बिया की टीम दबाव में ताश के पत्तों की तरह ढह गई. पूरी टीम 14.4 ओवरों में महज 54 रनों पर सिमट गई. जिम्बाब्वे ने यह मैच 290 रनों के विशाल अंतर से जीता, जो खुद में एक बड़ा रिकॉर्ड है. रिचर्ड नगारवा और ब्रैंडन मावुता ने 3-3 विकेट लेकर जाम्बिया की कमर तोड़ दी थी.

27 छक्के और 30 चौके उड़ाए थे

इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने मिलकर कुल 27 छक्के और 30 चौके लगाए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है.

इन बल्लेबाजों ने बल्ले से मचाई थी तबाही

जिम्बाब्वे के ओपनर ब्रायन बेनेट ने 26 बॉल पर 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 50 रन बनाए थे. मारुमानी ने 19 बॉल पर 9 चौके और 4 छक्के लगाकर 62 रन ठोके थे. डियोन मायर्स ने 5 बॉल पर 12 रन बनाए. कप्तान रजा ने 43 बॉल पर 15 छक्के और 7 चौके लगाकर 133 रन ठोके. इसके बाद रयान बर्ल ने 11 बॉल पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 25 रनों का योगदान दिया. आखिर में क्लाइव मदांडे ने 17 बॉल पर 5 छक्के और 3 चौके लगाकर 53 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी.

मेंस T20I में सबसे बड़ा टीम स्कोर

जिम्बाब्वे - 344/4 (बनाम जाम्बिया) नेपाल - 314/3 (बनाम मंगोलिया) भारत - 297/6 (बनाम बांग्लादेश) जिम्बाब्वे - 286/5 (बनाम सेशेल्स) भारत - 283/1 (बनाम साउथ अफ्रीका)

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