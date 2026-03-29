IPL Unbreakable Record: दुनिया का इकलौता क्रिकेटर....IPL में 9 टीमों के लिए दिखा चुका है जलवा, छक्के ठोकने में रहा उस्ताद

IPL Unbreakable Record: आईपीएल (IPL) के इतिहास में ऐसे कई दिग्गज हैं, जिन्होंने ज्यादा टीमें नहीं बदलीं. विराट कोहली 1 ही टीम के लिए पिछले 19 साल से खेल रहे हैं, जबकि एमएस धोनी और रोहित शर्मा 2-2 टीमों के लिए खेले हैं, हालांकि रोहित ने एमआई जबकि धोनी ने सीएसके के लिए ज्यादातर देवा दी है. इन दिग्गजों से इतर, इस लीग के इतिहास में एक ऐसा भी धुरंधर बल्लेबाज हुआ है, जिसने एक-दो नहीं बल्कि 9 अलग-अलग टीमों के लिए खेलने का अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. ये कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरोन फिंच हैं, जो आईपीएल में 9 टीमों के लिए खेल चुके हैं.

एरोन फिंच (Aaron Finch) का ये वही रिकॉर्ड है, जो आने वाले कई सालों तक नहीं टूटने वाला. फिंच जिस भी टीम में गए, वहां ओपनिंग की. उन्होंने पुणे वॉरियर्स इंडिया की कप्तानी भी की थी.

एरोन फिंच ने साल 2010 से 2022 के बीच अपने आईपीएल करियर में लगभग हर बड़ी फ्रेंचाइजी की जर्सी पहनी. वो 2010 से लेकर 2022 तक इस लीग का हिस्सा रहे. उन्होंने अपना आईपीएल करियर 2010 में राजस्थान रॉयल्स के साथ शुरू किया था और 2022 में वो आखिरी बार कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेले थे. पिछले 4 सीजन से वो इस लीग का हिस्सा नहीं बने हैं. अब फिंच क्रिकेट मैदान से दूर कॉमेंट्री करते नजर आते हैं.

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IPL में कब, किस टीम के लिए खेले एरोन फिंच?

राजस्थान रॉयल्स (2010)

दिल्ली डेयरडेविल्स/कैपिटल्स (2011–2012)

पुणे वॉरियर्स इंडिया (2013)

सनराइजर्स हैदराबाद (2014)

मुंबई इंडियंस (2015)

गुजरात लायंस (2016–2017)

किंग्स इलेवन पंजाब/पंजाब किंग्स (2018)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (2020)

कोलकाता नाइट राइडर्स (2022)

कई आईपीएल टीमों के लिए खेलने वाले खिलाड़ी

एरोन फिंच- 9 टीमें (DC, GL, KKR, KXIP, MI, PWI, RCB, RR, SRH) जयदेव उनादकट- 8 टीमें (RR, KKR, RCB, MI, RPSG, DC, LSG, SRH) दिनेश कार्तिक- 6 टीमें (DC, PBKS, MI, RCB, GL, KKR) मनीष पांडे- 7 टीमें (MI, RCB, PWI, KKR, SRH, LSG, DC) पार्थिव पटेल- 6 टीमें (CSK, KTK, DC, SRH, RCB, MI)

एरोन फिंच का आईपीएल करियर कैसा रहा?

एरोन फिंच को तूफानी छक्के लगाने के लिए पहचाना जाता है. उन्होंने इस लीग में 9 टीमों के लिए खेलते हुए 92 मैच खेले, जिसमें 25.19 की औसत से 2091 रन बनाए हैं. उनका हाई स्कोर 88 नाबाद रहा. उन्होंने 15 अर्धशतक जमाए हैं. इस लीग में फिंच के नाम 214 चौके और 78 छक्के दर्ज हैं. फिंच ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम के कप्तान रहे हैं.

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