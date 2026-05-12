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Hindi Newsक्रिकेट10 छक्के-16 चौके... T20I में महज दर्शक बने रहे फील्डर; इस खूंखार बल्लेबाज ने बनाया कभी न टूटने वाला प्रचंड रिकॉर्ड!

10 छक्के-16 चौके... T20I में महज दर्शक बने रहे फील्डर; इस खूंखार बल्लेबाज ने बनाया कभी न टूटने वाला प्रचंड रिकॉर्ड!

Aaron Finch 172 Runs Record: टी20 क्रिकेट में रनों की सुनामी आती है. बल्लेबाज चौके छक्कों की बारिश करके शतक पूरा कर लेते हैं, लेकिन जरा सोचिए एक अकेला बल्लेबाज अगर 172 रन ठोक दे तो? है ना चौंकाने वाली बात. यह प्रचंड रिकॉर्ड टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कायम हो चुका है. आइए जानते हैं डिटेल में...

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 12, 2026, 10:41 PM IST
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एरॉन फिंच की 172 रनों की पारी का वर्ल्ड रिकॉर्ड (प्रतीकात्मक तस्वीर)
एरॉन फिंच की 172 रनों की पारी का वर्ल्ड रिकॉर्ड (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Aaron Finch 172 Runs Record: क्रिकेट का सबसे फेमस फॉर्मेट अगर कोई है, तो वो टी20 क्रिकेट है. 120 गेंदों वाले इस फॉर्मेट में टीमें आमतौर पर 150 से 200 के बीच स्कोर बनाती हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक खूंखार बल्लेबाज ऐसा भी हुआ, जिसने अकेले 172 रन कूट डाले. सुनने में यह किसी अजूबे जैसा लगता है, जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन हकीकत ये है कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा हो चुका है.

एक 'खूंखार' बल्लेबाज ऐसा भी हुआ है, जिसने इस असंभव कमाल को संभव कर दिखाया. ये वही रिकॉर्ड है, जिसे अगले कई सालों तक तोड़ना संभव नहीं लगता. अब सवाल ये है कि आखिर ये कमाल किया किसने? टी20 फॉर्मेट में सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में क्रिस गेल सबसे आगे हैं, जिन्होंने IPL में साल 2013 में नाबाद 175 रनों का कीर्तिमान बनाया था, लेकिन टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान के नाम है.

हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विश्व विजेता कप्तान एरॉन फिंच (Aaron Finch) की. फिंच ने आज से करीब 8 साल पहले एक ऐसी पारी खेली थी, जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों के होश उड़ा दिए थे. फील्डर मैदान पर दर्शक बनकर रह गए थे और बल्लेबाज ने चौके-छक्कों की बारिश कर गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई की थी.

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कब और कहां हुआ था ये कमाल?

बात 2018 की है, तारीख थी 3 जुलाई और मैदान था जिम्बाब्वे का हरारे स्पोर्ट्स क्लब. जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को अंदाजा भी नहीं था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए कप्तान एरॉन फिंच ने ओपनिंग करते हुए तबाही मचा दी. फिंच ने 226.31 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए केवल 76 गेंदों पर 172 रन ठोक डाले.

47 गेंदों में शतक, उड़ाए थे 16 चौके और 10 छक्के

दाएं हाथ के खूंखार ओपनर फिंच ने उस ऐतिहासिक पारी में बल्ले से 16 चौके और 10 गगनचुंबी छक्के निकाले थे. फिंच ने महज 47 गेंदों में अपना शतक पूरा कर तहलका मचा दिया था. मैदान पर मौजूद फील्डर पूरी पारी के दौरान महज दर्शक बनकर गेंद को बाउंड्री के बाहर जाते देखते रहे. विरोधी टीम एक तरह से त्राहि-त्राहि करती नजर आई थी, क्योंकि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था. उस दिन फिंच को गेंद किसी फुटबॉल जैसी दिख रही थी.

फिंच की 172 रनों की पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया के दिए 230 रन का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर महज 129 रन ही बना पाई. ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 100 रनों के बड़े अंतर से जीता था.

T20I इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 172 रन किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. खास बात यह है कि टी20 क्रिकेट के इतने सालों बाद भी दुनिया का कोई भी बल्लेबाज फिंच के इस पहाड़ जैसे रिकॉर्ड को छू तक नहीं पाया है. एरॉन फिंच का 172 रनों का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिकेट की उन उपलब्धियों में से एक है, जिसे शायद आने वाले कई दशकों तक कोई पार नहीं कर पाएगा. नीचे हमने उन 4 बल्लेबाजों की लिस्ट दी है, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ी पारी खेलकर गेंदबाजों को एक तरह से रुला दिया था.

T20I में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-4 बल्लेबाजों की लिस्ट

172 रन: एरॉन फिंच (ऑस्ट्रेलिया) बनाम जिम्बाब्वे, 2018
162 रन*: हज़रतुल्लाह ज़ज़ई (अफगानिस्तान) बनाम आयरलैंड, 2019
156 रन: एरॉन फिंच (ऑस्ट्रेलिया) बनाम इंग्लैंड, 2013
151 रन*: मोहम्मद एहसान (स्पेन) बनाम जिब्राल्टर, 2023

एरॉन फिंच का क्रिकेट करियर कैसा रहा है?

एरॉन फिंच एक घातक बल्लेबाज रहे. वो कंगारू टीम के कप्तान भी रहे और अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को साल 2021 में पहली बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताया था. फिंच ने 103 टी20 मैचों में 3120 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 19 अर्धशतक शामिल हैं. इसके अलावा उन्होंने 146 वनडे मैचों में 5406 रन भी अपने नाम किए.

ये भी पढ़ें: ढाका टेस्ट के बाद WTC में भूचाल! PAK की हुई तगड़ी दुर्गति, टीम इंडिया को मिला बड़ा फायदा, बांग्लादेश की बल्ले-बल्ले

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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