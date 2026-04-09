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Hindi Newsक्रिकेट0 0 0 0 0 0: टी20 इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार! इस महान बॉलर ने Super Over में नहीं बनने दिया 1 भी रन, क्रीज पर नाचता रहा खूंखार बल्लेबाज

0 0 0 0 0 0: टी20 इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार! इस महान बॉलर ने Super Over में नहीं बनने दिया 1 भी रन, क्रीज पर नाचता रहा खूंखार बल्लेबाज

Unbreakable Cricket Records: टी20 क्रिकेट में एक महान बॉलर ऐसे भी हुआ है, जिसने सुपर ओवर मेडन निकाला है. ये वही रिकॉर्ड है, जिस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा हो चुका है. इस रिकॉर्ड का टूटना बेहद मुश्किल दिखता है.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 09, 2026, 05:42 PM IST
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फोटो क्रेडिट- AI
फोटो क्रेडिट- AI

Unbreakable Cricket Records: टी20 क्रिकेट को बल्लेबाजों का गेम कहा जाता है. इस फॉर्मेट में बल्लेबाज हर एक गेंद पर बाउंड्री लगाने की फिराक में रहता है. यही वजह है कि इस फॉर्मेट में मेडन ओवर किसी चमत्कार से कम नहीं होता. जब कोई मैच टाई होता है तो फिर सुपर ओवर के जरिए नतीजा निकाला जाता है. सुपर ओवर की हर एक गेंद पर बल्लेबाज कहर बनकर टूटना चाहते हैं. ऐसे में आपसे कहा जाए कि टी20 क्रिकेट में एक महान गेंदबाज ऐसा भी हुआ, जिसने सुपर ओवर में एक भी रन खर्च नहीं किया, मतलब उसने सुपर ओवर को मेडन निकाल दिया. आपको यह बात चौंका सकती है, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में ऐसा हो चुका है.

क्रिकेट के 20 साल के इतिहास में यह नायाब अजूबा सिर्फ एक दफा हुआ है. ये कमाल आज से 12 साल पहले 2014 में वेस्टइंडीज की धरती पर हुआ था, जब जादुई स्पिनर सुनील नरेन ने सुपर ओवर को मेडन निकालकर हर असंभव को संभव कर दिखाया था. उन्होंने जिस बल्लेबाज के सामने यह ओवर मेडन निकाला था, वो टी20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार है. नाम है निकोलस पूरन, जो इन दिनों आईपीएल 2026 में लखनऊ की टीम का हिस्सा हैं.

टी20 में मेडन सुपर ओवर का चमत्कार 2014 के कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में हुआ था. उस सीजन में गुयाना अमेजन वॉरियर्स और त्रिनिदाद एंड टोबैगो रेड स्टील के बीच मुकाबला खेला जा रहा था. दोनों टीमों ने निर्धारित 20 ओवरों में 118-118 रन बनाए थे, लिहाजा मैच टाई होकर सुपर ओवर में गया था. गुयाना ने सुपर ओवर में 11 रन बनाए थे और विपक्षी टीम त्रिनिदाद एंड टोबैगो रेड स्टील को जीत के लिए 12 रनों का टारगेट दिया था.

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सुपर ओवर में 11 रन डिफेंड करने के लिए गुयाना के कप्तान ने गेंद सुनील नरेन के हाथों में थमा दी. बल्लेबाजी के लिए आए विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन सामने थे. उनके साथ रॉस टेलर दूसरे छोर पर खड़े थे. इस ओवर में सुनील नरेन ने अपनी उंगलियों का ऐसा जादू बिखेरा कि पूरन एक-एक रन के लिए तरस गए. पूरन ने हर गेंद पर शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन वो एक भी बार सफल नहीं हुए. वो क्रीज पर नाचते रहे और एक-एक करके गेंद डॉट निकलती गई. पांचवीं गेंद पर पूरन कैच आउट हुए और आखिरी गेंद पर डॉट रही.

सुपर ओवर का रोमांच

पहली गेंद-नरेन ने निकोलस पूरन को छकाया. गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई और निकोलस पूरन के ऑफ स्टंप से एक फुट दूर घूम गई. पूरन ने बैट घुमाया, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाए.

दूसरी गेंद- यह गेंद फिसली और ज्यादा उछली नहीं. पूरन ने बैट घुमाया और फिर से शॉट चूक गए. गेंद उनसे मिस हो गई.

तीसरी गेंद- नरेन ने वही लाइन और लेंथ बरकरार रखी. पूरन फिर से बीट हुए. विकेटकीपर ने बेल्स गिरा दीं, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ.

चौथी गेंद-पहली तीन गेंद डॉट खाने के बाद पूरन पर दबाव बढ़ गया था. चौथी गेंद पर उन्होंने एक बार फिर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आई और लगातार चौथी डॉट गेंद रही.

पांचवीं गेंद (विकेट)- पूरन अब परेशान हो चुके थे. इस गेंद पर बड़ा शॉट चाहिए ही चाहिए था. पूरन ने हवा में शॉट खेला और लॉन्ग ऑफ पर मार्टिन गप्टिल ने आसान सा कैच लपक लिया. त्रिनिदाद एंड टोबैगो को जीत के लिए अब एक गेंद पर 12 रन चाहिए थे.

छठी गेंद- आखिरी गेंद पर रॉस टेलर स्ट्राइक पर थे. जीत के लिए टीम को 12 रन चाहिए थे, जो असंभव था. टेलर ने घुटना टेककर स्वीप मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद फिर से डॉट रही. इस तरह 6 गेंदें डॉट रहीं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया.

क्यों है यह रिकॉर्ड 'अमर'?

टी20 क्रिकेट के इतिहास में आज तक दुनिया का कोई भी दूसरा गेंदबाज (चाहे वो बुमराह हों या राशिद खान) सुपर ओवर में मेडन ओवर नहीं फेंक सका है. सुनील नरेन ने उस दिन साबित कर दिया था कि वे क्यों दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 स्पिनर माने जाते हैं. यह वही रिकॉर्ड है, जिसका टूटना लगभग असंभव माना जाता है, क्योंकि टी20 क्रिकेट में मेडन ओवर मुश्किल से डाले जाते हैं. और जब सुपर ओवर की बात आती है तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होता.

सुनील नरेन का टी20 करियर कैसा है?

जिन सुनील नरेन ने टी20 क्रिकेट में इकलौता सुपर ओवर मेडन फेंका है, वो टी20 क्रिकेट के महान बॉलर्स में गिने जाते हैं. इस फॉर्मेट में उन्होंने अब तक 585 मैच खेले और 614 विकेट लिए. 19 रन देकर 5 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है. खास बात ये है कि उन्होंने टी20 क्रिकेट में सिर्फ 6.17 की इकॉनमी से रन खर्च किए हैं, जो अपने आप में बड़ी बात है. यह बताता है कि बल्लेबाज उन्हें सम्मान देते हैं. नरेन एक विकेट-टेकर बॉलर हैं. उनके 4 ओवर किसी भी विरोधी टीम के लिए खतरे की तरह होते हैं. आईपीएल में यह खिलाड़ी केकेआर के लिए पिछले एक दशक से खेल रहा है.

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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