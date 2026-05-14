Advertisement
trendingNow13216877
Hindi Newsक्रिकेट4 मैचों में लगातार ठोके 4 शतक, इस खूंखार बल्लेबाज से विराट-रोहित भी बहुत पीछे

4 मैचों में लगातार ठोके 4 शतक, इस खूंखार बल्लेबाज से विराट-रोहित भी बहुत पीछे

Most Consecutive Centuries in ODI: वनडे क्रिकेट में शतक लगाना बड़ी बात होती है. अगर कोई बल्लेबाज शतकों की हैट्रिक लगा दे तो वो किसी अजूबे से कम नहीं होता, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक बल्लेबाज ऐसा भी हुआ, जिसने एक-दो नहीं बल्कि लगातार चार मैचों में 4 शतक लगाने का कारनामा किया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 14, 2026, 03:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लगातार 4 वनडे शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड (फोटो क्रेडिट AI)
लगातार 4 वनडे शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड (फोटो क्रेडिट AI)

Most Consecutive Centuries in ODI: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में जब भी रिकॉर्ड्स की बात होती है, तो विराट कोहली (53 शतक) और रोहित शर्मा (3 दोहरे शतक) का नाम सबसे पहले आता है. ये दोनों दिग्गज सीमित ओवरों के क्रिकेट के 'सुल्तान' माने जाते हैं. लेकिन क्रिकेट की किताबों में एक ऐसा 'अमर' रिकॉर्ड दर्ज है, जिसे सचिन तेंदुलकर से लेकर कोहली और रोहित तक, दुनिया का कोई भी महान बल्लेबाज आज तक नहीं छू पाया है.

ये रिकॉर्ड है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 4 मैचों में 4 शतक लगाने का. यह करिश्मा किसी भारतीय ने नहीं, बल्कि श्रीलंका के उस महान क्रिकेटर ने किया था, जिसे 'मिस्टर कंसिस्टेंट' कहा जाता है. ये कोई और नहीं बल्कि लीजेंड कुमार संगकारा हैं, जिन्होंने साल 2015 में इस अनोखे और अद्भुत रिकॉर्ड से दुनिया को चौंका दिया था. पिछले 11 सालों से उनका ये कीर्तिमान सीना ताने खड़ा है.

2015 वर्ल्ड कप में रचा था इतिहास

कुमार संगकारा साल 2015 के वनडे वर्ल्ड कप में जबरदस्त फॉर्म में थे. उन्हें रोकना आसान नहीं था. दुनिया भर की टीमों के गेंदबाज उनके सामने बेबस दिख रहे थे. ये वही साल था जब संगकारा ने अपनी बल्लेबाजी को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया था. उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आक्रमणों की धज्जियां उड़ाते हुए लगातार चार मैचों में चार शतक जड़ दिए थे. ये वही रिकॉर्ड था, जिस पर यकीन करना आसान नहीं होता और अगले कई सालों तक इस रिकॉर्ड का टूटना संभव नहीं दिखता.

Add Zee News as a Preferred Source

2015 के वनडे विश्व कप रन मशीन थे संगकारा

2015 के वनडे विश्व कप में कुमार संगकारा दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, जिन्होंने 7 मैचों में 108.20 की औसत से 541 रन बनाए थे. उनके बल्ले से 4 शतक निकले थे. बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 105, इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 117, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 104 और स्कॉटलैंड के खिलाफ 124 रनों की यादगार पारियां खेली थीं.

विराट और रोहित क्यों रह गए पीछे?

भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े दिग्गज, विराट और रोहित, इस रिकॉर्ड की दहलीज तक तो पहुंचे, लेकिन इसे पार नहीं कर सके. कोहली साल 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ प्रचंड फॉर्म में थे. उन्होंने लगातार 3 मैचों में 3 शतक (140, 157*, 107) लगाए, लेकिन चौथे मैच में वह इस सिलसिले को बरकरार नहीं रख पाए. वहीं रोहित शर्मा ने 2019 वर्ल्ड कप में रनों का अंबार लगा दिया था. उन्होंने इंग्लैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ लगातार 3 मैचों में 3 शतक (102, 104, 103) जड़े थे, लेकिन वह भी संगकारा के 'चौके' की बराबरी नहीं कर सके.

कुमार संगकारा का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

कुमार संगकारा श्रीलंका के महान बल्लेबाज हैं. उन्होंने 15 साल के करियर में 2000 से 2015 तक 594 मैच खेले और 28016 रन बनाए, जिसमें 63 शतक और 153 अर्धशतक शामिल हैं. कुमार संगकारा का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड यह साबित करता है कि वह क्यों क्रिकेट इतिहास के सबसे महान बल्लेबाजों में गिने जाते हैं.

ये भी पढ़ें: BCCI ने इस खिलाड़ी से बिल्कुल किया किनारा, सेलेक्शन तो दूर... घास भी नहीं डाल रहे सेलेक्टर्स

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Cricket recordsKumar Sangakkara

Trending news

पेट्रोल-डीजल बचाने की कवायद, बुलेट पर सवार होकर विधानभवन में फडणवीस ने ली एंट्री
Maharashtra
पेट्रोल-डीजल बचाने की कवायद, बुलेट पर सवार होकर विधानभवन में फडणवीस ने ली एंट्री
SIR के तीसरे फेज का ऐलान, 16 राज्यों-3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगी प्रक्रिया
Sir
SIR के तीसरे फेज का ऐलान, 16 राज्यों-3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगी प्रक्रिया
5 दिन में ही बदलने लगा पश्चिम बंगाल, भाजपा की सुवेंदु सरकार ने लिए 10 बड़े फैसले
bengal news
5 दिन में ही बदलने लगा पश्चिम बंगाल, भाजपा की सुवेंदु सरकार ने लिए 10 बड़े फैसले
दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच BRICS बनेगा गेमचेंजर? एस जयशंकर ने कह दी बड़ी बात
BRICS
दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच BRICS बनेगा गेमचेंजर? एस जयशंकर ने कह दी बड़ी बात
भारत में ISI की साजिश नाकाम! भट्टी गैंग के ठिकानों पर रेड, कई संदिग्ध राउंडअप
ISI
भारत में ISI की साजिश नाकाम! भट्टी गैंग के ठिकानों पर रेड, कई संदिग्ध राउंडअप
काला कोट, सफेद साड़ी...वकील के लिबास में हाई कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
काला कोट, सफेद साड़ी...वकील के लिबास में हाई कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी
कौन हैं वीडी सतीशन? छात्र राजनीति से केरलम की कुर्सी तक, जानिए नए किंग का पूरा सफर!
VD Satheesan
कौन हैं वीडी सतीशन? छात्र राजनीति से केरलम की कुर्सी तक, जानिए नए किंग का पूरा सफर!
बंगाल में गोवंश के वध पर सरकार की सख्ती! बिना सर्टिफिकेट वध किया तो होगी कार्रवाई
Bengal
बंगाल में गोवंश के वध पर सरकार की सख्ती! बिना सर्टिफिकेट वध किया तो होगी कार्रवाई
वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए सीएम, कांग्रेस ने नतीजों के 10 दिन बाद किया ऐलान
VD Satheesan
वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए सीएम, कांग्रेस ने नतीजों के 10 दिन बाद किया ऐलान
नौतपा से पहले बरसे बादल, UP में आंधी-तूफान से 94 की मौत; खौलते समंदर ने बढ़ाई टेंशन!
El Nino
नौतपा से पहले बरसे बादल, UP में आंधी-तूफान से 94 की मौत; खौलते समंदर ने बढ़ाई टेंशन!