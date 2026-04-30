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Hindi Newsक्रिकेट416 रनों की पार्टनरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड, इन 2 भारतीय शेरों के सामने गिड़गिड़ाते रहे गेंदबाज... टूटना नामुमकिन के बराबर

416 रनों की पार्टनरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड, इन 2 भारतीय शेरों के सामने गिड़गिड़ाते रहे गेंदबाज... टूटना नामुमकिन के बराबर

50 ओवर वाले सभी मैच लिस्ट ए में आते हैं. हम देखते हैं कि वनडे मैचों में कोई टीम मुश्किल से 300 रन बना पाती है, लेकिन एक मैच ऐसा भी हुआ, जहां एक टीम ने 500 से ज्यादा रन बनाए. उसके दोनों ओपनर ने बल्ले से तबाही मचाई और इतिहास रच डाला. आइए जानते हैं कैसे..

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 30, 2026, 12:38 PM IST
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416 रनों की पार्टनरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड, इन 2 भारतीय शेरों के सामने गिड़गिड़ाते रहे गेंदबाज... टूटना नामुमकिन के बराबर

Unbreakable Cricket Records: क्रिकेट का फॉर्मेट कोई भी हो, जब क्रीज पर मौजूद दोनों बल्लेबाज एक जैसी बैटिंग करते हैं, तो विरोधी टीमों की हालत खराब हो जाती है. दोनों के बीच होने वाली साझेदारी मैच की दिशा और दशा तय करती है. इस खेल के इतिहास में कई मौके ऐसे आए हैं, जब दोनों बल्लेबाजों ने मोर्चा संभाला और गेंदबाजों की हालत खराब कर दी. यहां हम आपके लिए लिस्ट ए यानी 50 ओवरों के मैच में बनी सबसे बड़ी साझेदारी का वर्ल्ड रिकॉर्ड लेकर आए हैं. ये वही रिकॉर्ड है, जिसका टूटना अगले 100 सालों तक संभव नहीं लगता.

आपने सुना भी होगा कि क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है. इस खेल में कभी-कभी ऐसे रिकॉर्ड बन जाते हैं, जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल होता है. एक ऐसा ही असंभव सा लगने वाला रिकॉर्ड 21 नवंबर 2022 को बेंगलुरु के मैदान पर बना था. उस दिन दो खूंखार ओपनिंग बल्लेबाजों ने मिलकर विरोधी टीम के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया और बोर्ड पर रनों का पहाड़ खड़ा कर इतिहास रच दिया.

आखिर क्या है ये रिकॉर्ड?

यहां जिस रिकॉर्ड की बात हो रही है, वह लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे बड़ी साझेदारी का कीर्तिमान है. यह रिकॉर्ड 2022 में खेली गई विजय हजारे ट्रॉफी (50 ओवर फॉर्मेट) में बना था. तमिलनाडु के लिए ओपनिंग करते हुए साई सुदर्शन और नारायण जगदीशन ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मिलकर 416 रन ठोक डाले थे. चाहे अंतरराष्ट्रीय वनडे हो या घरेलू वनडे, क्रिकेट इतिहास में इससे पहले किसी भी जोड़ी ने इतनी विशाल साझेदारी नहीं की थी. इसलिए यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो पिछले 4 साल से कायम है और अगले कई सालों तक इसका टूटना मुश्किल है.

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500 रनों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम

मुकाबले में तमिलनाडु की टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी और 50 ओवरों में 2 विकेट खोकर 506 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था. तमिलनाडु 50 ओवर के क्रिकेट में 500 रनों का आंकड़ा छूने वाली दुनिया की पहली टीम बनी थी. उसने इंग्लैंड के 498 रनों (बनाम नीदरलैंड्स, जून 2022) के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया था.

लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे बड़ी साझेदारी का वर्ल्ड रिकॉर्ड

1st विकेट- 416 रन: बी साई सुदर्शन & एन जगदीशन (तमिलनाडु vs अरुणाचल, बेंगलुरु, 21 Nov 2022)

2nd विकेट- 372 रन: क्रिस गेल & मार्लन सैमुअल्स (वेस्टइंडीज vs जिम्बाब्वे, कैनबरा, 24 Feb 2015)

3rd विकेट- 338 रन: संजू सैमसन & सचिन बेबी (केरल vs गोवा, अलूर, 12 Oct 2019)

4th विकेट276 रन: मोमिनुल हक & एआरएस सिल्वा (Prime DSC vs Abahani Ltd, बोगरा, 17 Sep 2013)

5th विकेट267* रन: मिनहाजुल आबेदीन & खालिद महमूद (बांग्लादेश vs बहावलपुर, कराची, 17 Mar 1998)

जगदीशन और सुदर्शन ने कितने रन बनाए थे?

मुकाबले में तमिलनाडु के ओपनर नारायण जगदीशन ने बल्ले से ऐसा कोहराम मचाया कि हर कोई देखता रह गया. उन्होंने मात्र 141 गेंदों में 277 रनों की रिकॉर्ड पारी खेली, जो 50 ओवर के क्रिकेट इतिहास में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. अपनी इस पारी में उन्होंने 25 चौके और 15 छक्के जड़े थे, जबकि उनके साथी ओपनर साई सुदर्शन ने भी 102 गेंदों पर 154 रन (19 चौके, 2 छक्के) ठोककर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थीं. इन दोनों के बीच हुई 416 रनों की साझेदारी अपने आप में खास है. 507 रनों का पीछा करने उतरी अरुणाचल की टीम सिर्फ 28.4 ओवर में 71 रनों पर सिमट गई थी. इस तरह तमिलनाडु ने 435 रनों से मैच जीता था.

ये भी पढ़ें: T20I में 99 रनों पर OUT होने वाला पहला क्रिकेटर...1 रन से टूटा था इस बदनसीब खिलाड़ी का सपना

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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