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Hindi Newsक्रिकेट18 छक्के, 6 चौके...43 मिनट में ठोका सबसे तेज शतक...गेंदबाजों पर मिसाइल की तरह बरसा ये खूंखार भारतीय

18 छक्के, 6 चौके...43 मिनट में ठोका सबसे तेज शतक...गेंदबाजों पर 'मिसाइल' की तरह बरसा ये खूंखार 'भारतीय'

Unbreakable Cricket Records: क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भारतीय मूल के एक क्रिकेटर के नाम है. उसने महज 43 मिनट क्रीज पर बिताए और 27 गेंदों पर सबसे तेज शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला. वो ताबड़तोड़ पारी के जरिए गेंदबाजों पर किसी मिसाइल की तरह बरसा था.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 13, 2026, 04:57 PM IST
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27 बॉल पर सबसे तेज शतक वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड (फोटो क्रेडिट AI)
27 बॉल पर सबसे तेज शतक वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड (फोटो क्रेडिट AI)

Sahil Chauhan Fastest T20I Century: भारत में इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 19वें सीजन में अब तक 11 शतक लग चुके हैं. इस सीजन सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के नाम है, जिन्होंने 36 गेंदों पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शतक लगाया था. ये तो हुई इस आईपीएल सीजन की बात है, लेकिन  यहां हम आपके लिए टी20 क्रिकेट के सबसे तेज शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड लेकर आए हैं, जिसका टूटना लगभग असंभव नजर आता है.

दरअसल, जब भी क्रिकेट के मैदान पर सबसे तेज शतक की बात होती थी, तो दुनिया के जेहन में क्रिस गेल (30 गेंद) और एबी डिविलियर्स (31 गेंद) जैसे दिग्गजों के नाम आते थे, लेकिन यह रिकॉर्ड उस भारतीय मूल के क्रिकेटर के नाम है, जो एस्टोनिया के लिए खेलता है. उसने महज 27 गेंदों पर सेंचुरी ठोककर इतिहास बदल दिया था. ये कोई और नहीं बल्कि हरियाणा की मिट्टी में जन्मे साहिल चौहान हैं, जो एस्टोनिया के लिए क्रिकेट खेलते हैं. उन्होंने 2024 में ऐसी तबाही मचाई थी कि हर कोई दंग रह गया था.

सालिह चौहान के तूफान में उड़े थे बॉलर

साहिल चौहान टी20 इंटरनेशनल और ओवरऑल टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने 17 जून 2024 को साइप्रस के एपिस्कोपी में खेले गए मुकाबले में यह कमाल किया था. उस मुकाबले में साइप्रस ने एस्टोनिया को जीत के लिए 192 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया था, लेकिन साहिल के इरादे कुछ और ही थे. उन्होंने क्रीज पर आते ही छक्कों की बारिश कर दी थी.

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साहिल ने महज 27 गेंदों में शतक पूरा किया था. उन्होंने कुल 41 गेंदों का सामना किया और नाबाद 144 रन ठोककर अपनी टीम को एकतरफा अंदाज में जीत दिला दी थी. साइप्रस के 191 रनों के जवाब में एस्टोनिया ने साहिल के तूफान की बदौलत 13 ओवर में ही 194 रन चेज कर दिए थे. एस्टोनिया ने यह मुकाबला 42 गेंदें शेष रहते 6 विकेट से अपने नाम किया था.

43 मिनट तक क्रीज पर मचाई थी तबाही

साहिल चौहान ने जब साइप्रस के खिलाफ महज 27 गेंदों पर टी20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ा था, तब उन्होंने कुल 43 मिनट तक क्रीज पर बल्लेबाजी की थी. उन्होंने 41 गेंदों पर नाबाद 144 रन बनाए थे. उस पारी में उन्होंने 18 छक्के और 6 चौके लगाए थे. उनका स्ट्राइक रेट 351.21 का रहा था. इस तूफानी पारी के दम पर उन्होंने टी20 क्रिकेट में क्रिस गेल के 30 गेंदों पर सबसे तेज सेंचुरी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था.

टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 5 शतक

1. साहिल चौहान (एस्टोनिया) – 27 गेंदों में शतक vs साइप्रस, एपिस्कोपी, 2024

2. उर्विल पटेल (गुजरात) – 28 गेंदों में शतक vs त्रिपुरा, इंदौर, 2024

3. अभिषेक शर्मा (पंजाब) – 28 गेंदों में शतक vs मेघालय, सौराष्ट्र, 2024

4. मुहम्मद फहाद (तुर्की) – 29 गेंदों में शतक vs बुल्गारिया, सोफिया, 2025

5. क्रिस गेल (रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर) – 30 गेंदों में शतक vs पुणे वॉरियर्स, बैंगलोर, 2013

कैसे एस्टोनिया पहुंचे थे साहिल चौहान?

दाएं हाथ के खूंखार बल्लेबाज साहिल चौहान का एस्टोनिया की टीम तक पहुंचने का सफर किसी फिल्म की कहानी जैसा है. साहिल मूल रूप से हरियाणा के मनकपुर देवीलाल गांव (पिंजौर) के रहने वाले हैं. उनका जन्म 19 फरवरी 1992 को हुआ था. वो अपने चाचा के रेस्टोरेंट व्यवसाय में हाथ बंटाने के लिए एस्टोनिया गए थे.

एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, 'मैं वहां काम करते हुए बोर हो रहा था, इसलिए मैंने गूगल पर सर्च किया कि क्या एस्टोनिया में क्रिकेट खेला जाता है? मुझे टीम का संपर्क मिला. मैंने फोन किया और पूछा- क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? उन्होंने कहा- हां, और बस वहीं से मेरा सफर दोबारा शुरू हुआ.'

ये भी पढ़ें: सिर्फ 8 घंटे में ठोका तिहरा शतक... उड़ाए 42 चौके और 5 छक्के, इस खूंखार बल्लेबाज ने टेस्ट को बना दिया टी20

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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