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Hindi Newsक्रिकेटदुनिया का इकलौता खूंखार बल्लेबाज...जिसने 35 मैदानों पर जाकर ठोके 54 शतक...200 साल तक नहीं टूटेगा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

दुनिया का इकलौता खूंखार बल्लेबाज...जिसने 35 मैदानों पर जाकर ठोके 54 शतक...200 साल तक नहीं टूटेगा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

Virat Kohli ODI 35 different grounds centuries Records: क्रिकेट की दुनिया में रिकॉर्ड्स बनते ही टूटने के लिए हैं, लेकिन भारतीय दिग्गज विराट कोहली ने एक ऐसा 'महारिकॉर्ड' अपने नाम कर लिया है, जिसे तोड़ना आने वाले कई सालों तक नामुमकिन नजर आता है. आइए जानते हैं ये रिकॉर्ड क्या है और इसका टूटना क्यों मुश्किल है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 09, 2026, 07:37 AM IST
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विराट कोहली का अनोखा रिकॉर्ड (प्रतीकात्मक फोटो)
विराट कोहली का अनोखा रिकॉर्ड (प्रतीकात्मक फोटो)

Virat Kohli ODI 35 different grounds centuries Records: क्रिकेट में एक कहावत है कि रिकॉर्ड्स टूटने के लिए बनते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस खेल में कुछ कीर्तिमान ऐसे हैं, जिनका टूटना संभव नहीं लगता. इनमें सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों से लेकर रोहित शर्मा के वनडे में तीन दोहरे शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल है, लेकिन हम आपके लिए यहां उस बल्लेबाज के बारे में बता रहे हैं, जिसने जहां-जहां भी वनडे क्रिकेट खेला, वहां-वहां शतक लगाया.

मतलब ये कि दुनिया भर में अगर कोई शतकों का असली किंग है, तो वो यही बल्लेबाज है. यहां जिसकी बात हो रही है, वो कोई और नहीं बल्कि दिग्गज विराट कोहली हैं, जिनके नाम वनडे में सबसे ज्यादा 54 शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है.

विराट कोहली दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 35 अलग-अलग स्टेडियमों में शतक जड़ने का कारनामा किया है. यही वो रिकॉर्ड है, जिसका टूटना लगभग असंभव माना जाता है. कोहली के 54 वनडे शतकों का सफर दुनिया के हर कोने में फैला हुआ है. कोहली ने अपने 54 में से 27 शतक भारतीय सरजमीं पर लगाए हैं. 21 शतक उन्होंने विरोधी टीम के घर में जाकर ठोके हैं, जबकि 6 शतक न्यूट्रल वेन्यू पर आए हैं. कोहली ने सचिन तेंदुलकर की बादशाहत खत्म करके यह कीर्तिमान अपने नाम किया था.

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वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैदानों पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज

35 - विराट कोहली
34 - सचिन तेंदुलकर
26 - रोहित शर्मा
21 - रिकी पोंटिंग
21 - हाशिम अमला
21 - एबी डिविलियर्स

श्रीलंका के खिलाफ विराट के नाम सबसे ज्यादा शतक

विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल (ODI) क्रिकेट में अब तक कुल 54 शतक जड़े हैं. उन्होंने अपना 54वां शतक 18 जनवरी 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज के तीसरे मैच में बनाया था. श्रीलंका के खिलाफ कोहली ने सबसे ज्यादा 10 शतक जड़े हैं. इसके अलावा बांग्लादेश के खिलाफ 6, जबकि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की धरती पर 5-5 सेंचुरी उनके नाम दर्ज हैं.

कैसा है वनडे क्रिकेट करियर?

विराट कोहली के वनडे करियर पर नजर डालें तो उनके आंकड़े दमदार हैं. 2008 से लेकर अब तक वो 311 वनडे मैचों में लगभग 14,797 रन बना चुके हैं, जिनमें 54 शतक और 77 अर्धशतक शामिल हैं. कोहली का सर्वोच्च स्कोर 183 रन है. इस महान बल्लेबाज ने 58.71 की औसत और 93.82 के स्ट्राइक रेट से रन जोड़े हैं. कोहली इस फॉर्मेट में 1376 चौके और 168 छक्के लगा चुके हैं.

ये भी पढ़ें: 15853 रन, 22 शतक, 83 अर्धशतक...5 फीट 3 इंच हाइट वाले बल्लेबाज ने कर डाला Sachin Tendulkar जैसा अद्भुत करिश्मा

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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