टेस्ट में सबसे तेज शतक...ना रोहित, ना पंत और ना ही सहवाग...इस भारतीय दिग्गज ने उधेड़ी थी गेंदबाजों की बखिया

fastest century by an Indian in Test: भारतीय क्रिकेट इतिहास में जब भी विस्फोटक बल्लेबाजी की बात होती है, तो जेहन में वीरेंद्र सहवाग, ऋषभ पंत या रोहित शर्मा का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड इनमें से किसी के नाम नहीं है. यह ऐतिहासिक कीर्तिमान भारत के उस पूर्व दिग्गज कप्तान के नाम है, जिसने अपने करियर में 99 टेस्ट खेले. रनों का अंबार लगाया. उसे कलाई का जादूगर कहा गया. ये वही दिग्गज था, जिसके सामने दुनिया भर के गेंदबाज रहम की भीख मांगते थे.

यहां जिस भारतीय दिग्गज की बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अजहरुद्दीन हैं. आज से 30 साल पहले उन्होंने सबसे तेज शतक का महारिकॉर्ड बनाया था, जो आज तक नहीं टूटा. उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ना एक तरह से नामुमकिन माना जाता है, क्योंकि अजहरुद्दीन ने टेस्ट में टी20 अंदाज में बल्लेबाजी की थी और गेंदबाजों की बखिया उधेड़कर रख दी थीं.

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बात दिसंबर 1996 की है. मैदान था कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स. जहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अजहरुद्दीन ने ऐसी तबाही मचाई कि गेंदबाजों के पसीने छूट गए थे. इस मुकाबले में अजहर ने महज 74 गेंदों पर शतक ठोककर इतिहास रच दिया था. उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 141.55 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी. अजहर ने कुल 77 गेंदों का सामना किया और 109 रन बनाए, जिसमें 18 चौके और 1 छक्का शामिल था. उस पारी में अजहरुद्दीन ने मैदान के हर कोने में शॉट मारे थे.

मैच का लेखा-जोखा

मुकाबले की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने 329 रनों से जीत हासिल की थी. अफ्रीका ने पहली पारी में 428 रन किए थे और भारत को पहली पारी में 329 पर समेट दिया था. फिर अफ्रीका ने दूसरी पारी में 367 रन बनाकर भारत को 467 रनों का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए टीम इंडिया 137 पर सिमट गई थी. अजहरुद्दीन ने पहली पारी में 109 जबकि दूसरी पारी में 55 बॉल पर 52 रन किए थे.

भारत के लिए सबसे तेज टेस्ट शतक (गेंदों के हिसाब से)

74 गेंद - मोहम्मद अजहरुद्दीन vs दक्षिण अफ्रीका, कोलकाता (1996/97)

78 गेंद - वीरेंद्र सहवाग vs वेस्टइंडीज, ग्रोस आइलेट (2006)

85 गेंद - शिखर धवन vs ऑस्ट्रेलिया, मोहाली (2012/13)

86 गेंद - कपिल देव vs इंग्लैंड, कानपुर (1981/82)

86 गेंद - हार्दिक पांड्या vs श्रीलंका, पल्लेकेले (2017)

करियर का आगाज किया था दमदार

अजहरुद्दीन के करियर पर नजर डालें तो उन्होंने साल 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया और ऐसा आगाज किया जो आज तक एक पहेली है. उन्होंने अपने पहले तीन टेस्ट मैचों में लगातार 3 शतक जड़कर दुनिया को अपनी काबिलियत बता दी थी. डेब्यू सीरीज के पहले टेस्ट में 110, दूसरे टेस्ट में 105 और तीसरे टेस्ट में 122 रन ठोके थे. खास बात ये रही कि अजहर ने 1992, 1996 और 1999 के तीन वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कमान संभाली थी.

99 टेस्ट खेले, करियर में कुल 29 शतक मारे

मोहम्मद अजहरुद्दीन का करियर जितना शानदार रहा, उसका अंत उतना ही विवादास्पद. 99 टेस्ट खेलने वाले अजहर महज एक कदम की दूरी से 100 टेस्ट मैचों का जादुई आंकड़ा छूने से रह गए थे. साल 2000 में फिक्सिंग के तूफान ने उनके करियर को रोक दिया. हालांकि, सालों बाद उन्हें अदालत से क्लीन चिट मिल गई, लेकिन क्रिकेट की दुनिया ने अपनी कलाइयों का जादू बिखेरने वाला एक महान सितारा समय से पहले खो दिया. उन्होंने भारत के लिए 99 टेस्ट में 6215 रन बनाए. वनडे के 334 मैचों में 9378 रन किए. दोनों फॉर्मेट में कुल 29 शतक बनाए. अजहर के नाम दर्ज 74 गेंदों पर टेस्ट में शतक का यह रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी.

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