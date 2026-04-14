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Hindi Newsक्रिकेटक्रिकेट का असंभव कीर्तिमान! इस भारतीय गेंदबाज ने फेंके लगातार 21 मेडन ओवर, 1-1 रन को तरसे थे अंग्रेज

क्रिकेट का असंभव कीर्तिमान! इस भारतीय गेंदबाज ने फेंके लगातार 21 मेडन ओवर, 1-1 रन को तरसे थे अंग्रेज

Most consecutive maiden overs in Test: क्रिकेट के इतिहास में कई रिकॉर्ड बने और टूटे. इस फॉर्मेट में जब भी कंजूस बॉलर्स की बात होती है तो इस लिस्ट में भारत के एक दिग्गज का नाम जरूर शामिल रहता है. ये वही दिग्गज हैं, जिन्होंने एक मैच में लगातार 21 मेडन ओवर डालने का रिकॉर्ड बनाकर हर किसी को हैरान कर दिया था.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 14, 2026, 04:12 PM IST
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प्रतीकात्मक फोटो
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Most consecutive maiden overs in Test: टेस्ट क्रिकेट का इतिहास उठाकर देखने पर पता चलता है कि इस फॉर्मेट में ऐसे कई बॉलर हुए, जिन्होंने अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को डराया, कुछ ने अपनी फिरकी से चकमा दिया, लेकिन हम आपके लिए उस भारतीय क्रिकेटर के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने अपनी रफ्तार से नहीं बल्कि अपनी 'कंजूसी' से अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए थे. बात आज से 62 साल पहले की है.

तारीख थी 12 जनवरी 1964. इस दिन भारत के एक महान गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में एक-दो नहीं बल्कि पूरे 21 ओवर लगातार मेडन निकालकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था. ये रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा और अगले 100 साल तक इसका टूटना संभव नहीं लगता. ये रिकॉर्ड किसी और ने नहीं बल्कि दिग्गज भारतीय स्पिनर बापू नाडकर्णी (Bapu Nadkarni) ने इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था. उनके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना तो दूर आज तक कोई भी गेंदबाज छू भी नहीं पाया है.

12 जनवरी 1964 को मद्रास (अब चेन्नई) में इंग्लैंड और भारत की टीमें आमने-सामने थीं. मैच से पहले तक किसी को पता नहीं था कि उस दिन बापू नाडकर्णी इतिहास रचने वाले हैं. खास बात ये है कि उन्होंने बिना कोई विकेट लिए यह रिकॉर्ड कायम किया. मुकाबले में इंग्लैंड की टीम पहली पारी में बल्लेबाजी कर रही थी. टीम इंडिया के कप्तान मंसूर अली खान पटौदी थे, जिन्होंने गेंद बापू नाडकर्णी को थमाई. नाडकर्णी अपनी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी और सटीक लाइन-लेंथ के लिए मशहूर थे. उन्होंने लगातार 21 ओवर मेडन फेंकने का विश्व रिकॉर्ड बनाया. 131 गेंदों तक इंग्लैंड के बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना सके.

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1-1 रन को तरसे थे अंग्रेज

बापू नाडकर्णी ने एक के बाद एक मेडन ओवर फेंकने शुरू किए. इंग्लैंड के लिए क्रीज पर ब्रायन केन और केन बैरिंगटन मौजूद थे, जो नाडकर्णी की सटीक गेंदबाजी के सामने बेबस नजर आए. वे एक-एक रन के लिए तरस गए थे. उनकी हर गेंद एक अनसुलझी पहेली साबित हो रही थी. उस मैच में नाडकर्णी का इकॉनमी रेट सिर्फ 0.15 रहा था. उन्होंने लगातार 131 गेंदें डॉट फेंकी थीं, जो क्रिकेट में किसी अजूबे से कम नहीं है.

32 ओवर में सिर्फ 5 रन और विकेट का खाता जीरो

हैरानी की बात ये रही कि उस पारी में 32 ओवर गेंदबाजी करने के बाद भी नाडकर्णी के विकेट का खाता जीरो रहा. उन्होंने कुल 32 ओवर डाले, जिसमें से 27 ओवर मेडन रहे. पूरे स्पेल में उन्होंने सिर्फ 5 रन खर्च किए. यह आंकड़ा साबित करता है कि वो कितने कंजूस गेंदबाज थे. अगर मैच की बात करें तो वह ड्रॉ रहा था. भारत ने पहली पारी में 7 विकेट पर 457 रन बनाए थे और इंग्लैंड को 317 रनों पर समेट दिया था. फिर भारत ने दूसरी पारी में 152 रन बनाकर इंग्लैंड को 293 रनों का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए इंग्लैंड आखिरी दिन तक क्रीज पर डटा रहा. उसने दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 241 रन बनाए थे.

कौन थे बापू नाडकर्णी?

बापू नाडकर्णी बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर थे, जिन्हें कंजूस गेंदबाज कहा जाता था. वो रन नहीं देते थे और सटीक गेंदबाजी के लिए पहचाने जाते थे. इस दिग्गज ने 1955 में डेब्यू किया था और 1968 में आखिरी मैच खेला. अपने करियर में उन्होंने भारत के लिए 41 टेस्ट मैच खेले और 88 विकेट लिए. इसके अलावा उन्होंने 1 शतक और 7 अर्धशतक की मदद से 1414 रन बनाए.

फर्स्ट क्लास मैचों में 500 विकेट और 8000 से ज्यादा रन

बताया जाता है कि बापू नाडकर्णी नेट प्रैक्टिस के दौरान पिच पर एक सिक्का रख देते थे. घंटों अभ्यास करते थे, ताकि उनकी हर गेंद उसी सिक्के पर गिरे. उनकी यही मेहनत मद्रास टेस्ट में रंग लाई थी. खास बात ये है कि उन्होंने अपने करियर के 191 फर्स्ट क्लास मैचों में 500 विकेट लिए थे और 8880 रन भी बनाए थे. उनके बल्ले से 14 शतक और 46 अर्धशतक निकले. इस दिग्गज का साल 2020 में निधन हो गया था.

ये भी पढ़ें: CSK vs KKR: 'नए साल' पर चेन्नई में महाजंग, आज किसका खुलेगा खाता? देखें हेड टू हेड रिकॉर्ड

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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