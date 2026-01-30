Advertisement
विराट कोहली का वो प्रचंड रिकॉर्ड... जिसे तोड़ना सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों से भी बेहद मुश्किल

विराट कोहली के नाम पर एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, जिसे शायद ही दुनिया का कोई भी बल्लेबाज तोड़ पाएगा. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतकों का महारिकॉर्ड बनाया है. लेकिन विराट कोहली का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा है, जिसे तोड़ना सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के महारिकॉर्ड से भी 100 गुना ज्यादा मुश्किल है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 30, 2026, 09:33 AM IST
विराट कोहली के नाम पर एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, जिसे शायद ही दुनिया का कोई भी बल्लेबाज तोड़ पाएगा. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतकों का महारिकॉर्ड बनाया है. लेकिन विराट कोहली का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा है, जिसे तोड़ना सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के महारिकॉर्ड से भी 100 गुना ज्यादा मुश्किल है. भारतीय क्रिकेट टीम के पास किंग कोहली के रूप में सबसे बड़ा हथियार मौजूद है. 37 वर्षीय विराट कोहली मौजूदा आईसीसी वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 2 बल्लेबाज हैं. 5 नवंबर 1988 को जन्मे विराट कोहली को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माना जाता है. विराट कोहली की गेंद को हिट करने की काबिलियत को देखते हुए उन्हें 'किंग कोहली' नाम दिया गया है.

मुश्किल है विराट कोहली का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना

विराट कोहली के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में शतकों की फिफ्टी जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 54 शतक पूरा करने वाले दुनिया के पहले और इकलौते बल्लेबाज हैं. विराट कोहली के नाम अभी तक कुल 54 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. विराट कोहली के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के महारिकॉर्ड से भी 100 गुना ज्यादा मुश्किल है. विराट कोहली का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटना नामुमकिन के बराबर लग रहा है. विराट कोहली को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजों में से एक माना जाता है. विराट कोहली भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हैं.

सचिन पूरे करियर में भी नहीं कर पाए ऐसा

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी अपने पूरे वनडे इंटरनेशनल करियर में 50 शतक पूरे नहीं कर पाए थे. सचिन तेंदुलकर ने अपने 22 साल 91 दिन लंबे वनडे इंटरनेशनल करियर में 463 वनडे मैचों की 452 पारियों में 44.83 की बेहतरीन औसत से 18426 रन बनाए हैं. सचिन तेंदुलकर ने इस दौरान 49 शतक और 96 अर्धशतक जमाए हैं. सचिन तेंदुलकर का वनडे इंटरनेशनल करियर में बेस्ट स्कोर नाबाद 200 रन रहा है. आज के दौर में जब काफी कम संख्या में वनडे इंटरनेशनल मैच खेले जा रहे हैं, ऐसे में विराट कोहली के वनडे शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है.

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतरीन रिकॉर्ड

विराट कोहली ने भारत के लिए अब तक 311 वनडे मैचों में 58.71 की औसत से 14797 रन बनाए हैं, जिसमें 54 शतक और 77 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 183 रन रहा. वनडे में विराट कोहली के नाम 5 विकेट हैं और उनका बेस्ट प्रदर्शन 13 रन देकर 1 विकेट रहा है. विराट कोहली ने 18 अगस्त 2008 को भारत के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था. विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ अपना वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया था. विराट कोहली के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 85 शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक ठोकने के मामले में सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली का नाम आता है. सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक ठोके हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

