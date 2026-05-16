Test की चारों पारियों में डबल सेंचुरी... दुनिया के इकलौते बल्लेबाज ने बनाया कभी ना टूटने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड!

Unbreakable Cricket Records: टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी उपलब्धि होती है. कड़ी तपस्या के बाद बल्लेबाज 200 रनों की लकीर को छू पाता है. पहली और दूसरी पारी में दोहरे शतक आराम से लगते हैं, क्योंकि पर्याप्त वक्त होता है, लेकिन जब बात तीसरी और चौथी पारी की आती है, तो शतक भी मुश्किल से होता है. अगर आपसे कहा जाए कि एक बल्लेबाज ऐसा भी हुआ है, जिसने टेस्ट की चारों पारियों में दोहरा शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो शायद आप जल्दी से यकीन ना करें, लेकिन यह सच है. यह रिकॉर्ड बन चुका है.

कभी ना टूटने वाला यह रिकॉर्ड बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में 'लिटिल मास्टर' के नाम से मशहूर सुनील गावस्कर हैं, जिन्होंने अपने दौर में बल्लेबाजी के कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए, जिन्होंने दुनिया के सबसे खूंखार गेंदबाजों के मन में खौफ पैदा कर दिया.

सुनील गावस्कर दुनिया के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट की चारों पारियों (1st, 2nd, 3rd और 4th Innings) में दोहरा शतक (Double Century) जड़ा है. क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर से लेकर आधुनिक दौर के किंग विराट कोहली और रोहित शर्मा भी इस 'असंभव' रिकॉर्ड के आस-पास नहीं पहुंच सके हैं. यह रिकॉर्ड अगले कई सालों तक टूटना संभव नहीं लगता. क्रिकेट फैंस और क्रिकेट पंडित तो यही मान चुके हैं कि यह एक असंभव रिकॉर्ड है.

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कब और किसके खिलाफ रचा इतिहास?

अब सवाल ये है कि आखिर ये रिकॉर्ड कब और कैसे बना था? तो जान लीजिए कि सुनील गावस्कर ने साल 1971 से 1983 के बीच टेस्ट मैच की चारों अलग-अलग पारियों में दोहरा शतक ठोककर इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम किया था. इनमें से तीन दोहरे शतक उन्होंने उस दौर की सबसे खतरनाक टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ लगाए थे, जबकि एक डबल सेंचुरी इंग्लैंड के खिलाफ आई थी.

तीसरी पारी (220 रन - 1971): वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में गावस्कर ने तीसरी पारी में 220 रन बनाकर दुनिया को अपनी ताकत का अहसास कराया था.

पहली पारी (205 रन - 1978): वेस्टइंडीज के खिलाफ ही मुंबई टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 205 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी. यह पारी उनकी बेहतरीन पारियों में शुमार है.

चौथी पारी (221 रन - 1979): इंग्लैंड के खिलाफ लंदन (ओवल) टेस्ट की चौथी पारी में पिच सबसे ज्यादा खराब होती है, ऐसे में गावस्कर ने 221 रन बनाकर इतिहास रच दिया था. इस पारी ने साबित किया था कि गावस्कर कितने बड़े बल्लेबाज हैं.

दूसरी पारी (नाबाद 236 रन - 1983): वेस्टइंडीज के खिलाफ चेन्नई टेस्ट की दूसरी पारी में उन्होंने नाबाद 236 रन बनाए, जो उनके टेस्ट करियर का सर्वोच्च स्कोर भी है. यह उनके करियर की सबसे बड़ी और सबसे यादगार पारी मानी जाती है.

बिना हेलमेट के दिखाया जलवा

ये वही गावस्कर हैं, जो खूंखार गेंदबाजों के दौर में बिना हेलमेट के खेलते थे. गावस्कर ने मैल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग और एंडी रॉबर्ट्स जैसे खूंखार विंडीज गेंदबाजों का सामना बिना हेलमेट के किया है, जो अपने आप में हैरान और कमाल की बात है. गावस्कर के बारे में कहा जाता है कि उनका धैर्य और तकनीक इतनी बेमिसाल थी कि वेस्टइंडीज के गेंदबाज उनके सामने बेअसर साबित होते थे.

सुनील गावस्कर के क्रिकेट करियर पर एक नजर

10 जुलाई 1949 को मुंबई में जन्मे सुनील गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज थे. उन्होंने भारत के लिए 125 टेस्ट मैचों में 51.12 की शानदार औसत से 10,125 रन बनाए, जिसमें 34 शतक और 45 अर्धशतक शामिल रहे. सालों बाद उनके इस शतकों और रनों के रिकॉर्ड को सचिन तेंदुलकर ने तोड़ा था. गावस्कर ने टीम इंडिया के लिए 108 वनडे मैचों में 3092 रन भी बनाए, जिसमें 1 शतक और 27 अर्धशतक दर्ज हैं.

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