अविश्वसनीय: 9 गेंद में 9 विकेट... क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा अजूबा, कभी नहीं टूटेगा 'ट्रिपल हैट्रिक' का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

Unbreakable Cricket Record: क्रिकेट इतिहास में हमने कई अजूबे रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं. कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो सालों-साल कायम रहने के बाद ध्वस्त हो जाते हैं. लेकिन रिकॉर्डलिस्ट में एक ऐसा अजूबा दर्ज है जो शायद ही कभी टूटे. एक गेंदबाज ने लगातार 9 गेंद में 9 विकेट लेकर क्रिकेट में तहलका मचा डाला था. ये रिकॉर्ड बनते ही अमर हो गया था. हालांकि, यह रिकॉर्ड किसी इंटरनेशनल मैच नहीं बल्कि माइनर क्रिकेट में बना था. इस रिकॉर्ड को बने 100 साल होने आए हैं लेकिन लगातार सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में आज भी ये गेंदबा नंबर-1 पर है.

हैट्रिक नहीं ट्रिपल हैट्रिक

क्रिकेट के खेल में हर गेंदबाज का सपना हैट्रिक लेने का होता है. जब बात डबल हैट्रिक की आती है तो यह 'ईद का चांद होना' ही माना जाता है. इंटरनेशनल क्रिकेट में डबल हैट्रिक का कारनामा लसिथ मलिंगा जैसे दिग्गज के नाम दर्ज है. लेकिन यहां डबल हैट्रिक से भी खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिली. हम आपको उस गेंदबाज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हैट्रिक लेने का कारनामा किया था.

कौन था ये गेंदबाज?

क्रिकेट में यह अजूबा साल 1930-31 में दर्ज हुआ था. जोहान्सबर्ग से अलीवाल नॉर्थ और स्मिथफील्ड की दो स्कूली टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने मैदान में उतरी थीं. अलीवाल नॉर्थ की टीम को अंदाजा भी नहीं था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है. ये टीम महज 3 रन के स्कोर पर ही सिमट गई, जिसमें एक रन बाई से आया. 10 बल्लेबाज मिलकर 10 रन भी नहीं बना पाए. पॉल ह्यूगो नाम का गेंदबाज इस टीम के लिए काल ही साबित हुआ.

कैसे झटके 9 गेंद में 9 विकेट?

स्मिथफील्ड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 22 के स्कोर पर ही सिमट गई थी. कुछ खिलाड़ियों ने पहले ही हार मान ली थी क्योंकि किसे पता था कि आज के दिन पॉल ह्यूगो नाम का गेंदबाज कुछ अजूबा ही कर देगा. ह्यूगो ने लगातार नौ विकेट लिए, जिनमें से तीन अपने पहले ओवर की आखिरी तीन गेंदों पर झटके थे. इसके बाद अगले ओवर की लगातार 6 गेंद में 6 विकेट अपने नाम किए.