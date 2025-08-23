16 मैच में 100 विकेट... इंटरनेशनल क्रिकेट में अमर रहेगा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड! कौन था खूंखार गेंदबाज? खेले कुल 18 मैच

इंटरनेशनल क्रिकेट में कई ऐसे रिकॉर्ड हैं, जिनका टूटता बहुत ही मुश्किल है. कुछ रिकॉर्ड्स तो ऐसे हैं, जो किसी करिश्मे से कम नहीं लगते. आज हम एक ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 16 इंटरनेशनल मैच खेलकर एक खूंखार गेंदबाज ने बनाया, लेकिन इस क्रिकेटर का करियर 18 मैचों तक ही सीमिच रहा. दिलचस्प यह है कि इस रिकॉर्ड को बने सदी से भी ज्यादा का समय बीत चुका है पर अब तक कोई तोड़ना तो दूर बराबरी भी नहीं कर पाया. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का टूटना भविष्य में भी नामुमकिन जैसा ही है.

16 मैचों में विकेटों का शतक

दरअसल, हम यहां जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वो टेस्ट क्रिकेट में बना. इंग्लैंड के एक खतरनाक तेज गेंदबाज ने महज 16 टेस्ट मैच खेलकर 100 विकेट चटकाए, जो इतिहास में सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट पूरे करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. यह वर्ल्ड रिकॉर्ड 1896 में बना. इससे पहले यह रिकॉर्ड 17 टेस्ट मैचों में 100 विकेट पूरे कर ऑस्ट्रेलिया के चार्ल्स टर्नर ने एक साल पहले 1895 में बनाया था. हालांकि, इंग्लैंड के इस गेंदबाज ने 1896 में वो करिश्मा किया, जो अब तक कोई दोहरा भी नहीं पाया है.

कौन था ये गेंदबाज?

जिस गेंदबाज ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसका नाम जॉर्ज लोहमैन है. इस पूर्व फास्ट बॉलर ने 1886 में इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया. हालांकि, उन्होंने डेब्यू टेस्ट में तो कुछ खास कमाल किया नहीं, लेकिन उसके बाद विकेट लेने की ऐसी रफ्तार पकड़ी कि अपने 16वें टेस्ट में ही 100 बल्लेबाजों का शिकार कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. उन्होंने 16 मैचों में 101 विकेट चटकाए. दिलचस्प यह है कि जॉर्ज लोहमैन का इसके बाद सिर्फ दो और टेस्ट मैच ही खेल पाए, जिसके बाद उनके इंटरनेशनल करियर पर विराम लग गया.

टेस्ट में सबसे तेज 100 विकेट

जॉर्ज लोहमैन - 16 मैच

चार्ल्स टर्नर - 17 मैच

क्लेरेंस ग्रिमेट - 17 मैच

सिडनी बार्न्स - 17 मैच

प्रभात जयसूर्या - 17 मैच

यासिर शाह - 17 मैच

18 मैच खेलकर करियर खत्म

लोहमैन का इंटरनेशनल करियर सिर्फ 18 मैचों तक ही सीमित रहा. 1886 में टेस्ट डेब्यू करने के 10 साल बाद उन्होंने 1896 में आखिरी मैच खेला. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलफ ही डेब्यू किया और अपना आखिरी मैच भी खेला. लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान उनका आखिरी टेस्ट रहा. 18 मैचों में लोहमैन ने 1.88 की इकॉनमी से 112 विकेट झटके. इस दौरान उन्होंने 9 बार 5 विकेट हॉल भी पूरा किया और 5 बार 10 विकेट हॉल लिया. 2 बार उन्होंने 4 विकेट हॉल भी लिया. उनका मैच में बेस्ट प्रदर्शन 45 रन देकर 15 विकेट रहा, जबकि एक पारी में उनका बेस्ट 28 रन देकर 9 विकेट है. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 293 मैचों में 1841 विकेट नाम किए. दुखद यह है कि सिर्फ 36 साल की उम्र में उनका निधन हो गया.