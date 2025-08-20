31 गेंद में 100... 338 का स्ट्राइक रेट, ODI का सबसे तेज शतक, जब वर्ल्ड क्रिकेट में गूंजा इस खूंखार बल्लेबाज का नाम, ठोके थे 16 छक्के और 9 चौके

Fastest Hundred in ODI Cricket: वनडे क्रिकेट में एक ऐसा खूंखार बल्लेबाज आया, जिसने एक मैच में चौके-छक्कों की बारिश करते हुए ऐसी तबाही मचाई कि दुनिया को लगा जैसे कोई चमत्कार हो रहा है. इस विस्फोटक बल्लेबाज ने वनडे क्रिकेट में महज 31 गेंदों में शतक जड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. यह ODI इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी है. दिलचस्प यह भी है कि इस ऐतिहासिक कारनामे को दशक बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ नहीं सका है. 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था.

वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड

इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 ओवर फॉर्मेट में सबसे तेज शतक ठोकने वाले बल्लेबाज और कोई नहीं, बल्कि दुनियाभर में 'मिस्टर 360' नाम से मशहूर साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स हैं. अपनी तूफानी बैटिंग के लिए जाने गए डिविलियर्स ने 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक मैच में 31 गेंदों में ही सैकड़ा जमा दिया था. इस मुकाबले में डिविलियर्स ने 44 गेंदों में 149 रन की आतिशी पारी खेली थी. उन्होंने 338.63 के तूफानी स्ट्राइक रेट से यह रन बनाए थे.

16 छक्के और 9 छक्के ने उड़ाया गर्दा

जोहानिसबर्ग के मैदान पर डिविलियर्स ने चौके-छक्कों की झड़ी लगा दी थी. उन्होंने अपनी इस पारी में 16 छक्के और 9 चौके लगाए. डिविलियर्स ने इस इस पारी के साथ ही न्यूजीलैंड के कोरी एंडरसन को पीछे छोड़ दिया था, जिन्होनें 2014 में 36 गेंदों में शतक पूरा कर वनडे में सबसे तेज सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. डिविलियर्स ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन नंबर पर उतरकर अपनी इस धुआंधार पारी से तबाही मचाई. खास बात यह भी है कि वह टीम के कप्तान थे.

साउथ अफ्रीका ने टांगा था 439 रन का पहाड़ स्कोर

डिविलियर्स की इस पारी के दम पर साउथ अफ्रीका ने 50 ओवर में सिर्फ दो विकेट खोकर 439 रन का पहाड़ स्कोर बोर्ड पर लगाया था. ओपनिंग करते हुए हाशिम अमला और राइली रूसो ने भी शतक ठोके थे. अमला ने 153 रन की नाबाद पारी, जबकि रूसो ने 128 रन बनाए थे. अमला की पारी में 14 चौके और रूसो ने 11 चौके और दो छक्कों के साथ पारी बुनी. गेंदबाजी करते हुए अफ्रीकी गेंदबाजों ने विंडीज टीम को 291 रन पर ही रोक दिया और 148 रन से जीत दर्ज की. डिविलियर्स की 31 गेंदों में शतकीय पारी आज भी फैंस के दिलों में जिंदा है.