146 रनों से ऐतिहासिक जीत...IPL 2026 की 'फिसड्डी' टीम के नाम दर्ज है ये महा-रिकॉर्ड, 100 साल में भी टूटना मुश्किल

Biggest Win in IPL History by Runs: इंडियन प्रीमियर लीग का यह 19वां साल है. 2008 से लेकर अब तक इस लीग में कई रिकॉर्ड बने और टूटे हैं. कुछ टीमों ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया और कुछ अर्श से फर्श पर भी आ गिरीं. आईपीएल 2026 में कुछ ऐसा ही हाल मुंबई इंडियंस का है. इस लीग में 5 खिताब जीत चुकी मुंबई इंडियंस टीम के सितारे गर्दिश में हैं. हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम अंक तालिका में 9वें पायदान पर संघर्ष कर रही है और प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर होने की कगार पर है.

भले ही आज मुंबई की टीम 'फिसड्डी' साबित हो रही हो, लेकिन उसके नाम आईपीएल इतिहास का एक ऐसा 'अमर रिकॉर्ड' दर्ज है, जिसका टूटना नामुमकिन के बराबर माना जाता है. यह रिकॉर्ड है आईपीएल इतिहास में रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत का. साल 2017 में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली की टीम (तब दिल्ली डेयरडेविल्स) को उसी के घर यानी फिरोजशाह कोटला मैदान पर 146 रनों से करारी शिकस्त दी थी.

ऐतिहासिक मैच में क्या-क्या हुआ था?

दरअसल, टी20 क्रिकेट में कई टीमें मुश्किल से 20 ओवरों में 146 रन बना पाती हैं. ऐसे में 146 रनों की जीत हासिल करना अपने आप में अद्भुत और बड़ी बात है. यह कमाल मुंबई ने कर दिखाया था.

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2017 के सीजन में मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रनों का विशाल स्कोर बनाया था, जिसके जवाब में दिल्ली की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई और महज 66 रनों पर सिमट गई थी. मुंबई के लिए उस मैच में लेंडल सिमंस ने 43 गेंदों पर 66, कायरन पोलार्ड ने 35 गेंदों पर 63, जबकि हार्दिक पांड्या ने 14 गेंदों पर 29 रन ठोके थे और टीम को 212 रनों तक पहुंचाया था.

अब बारी थी चेज की. दिल्ली के बल्लेबाज पूरी तरह फ्लॉप रहे. ओपनर करुण नायर ने सबसे ज्यादा 21 रन बनाए थे. 3 बल्लेबाजों का खाता नहीं खुला था, जबकि 5 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए थे. मुंबई के लिए गेंद से कर्ण शर्मा और हरभजन सिंह ने 3-3 विकेट निकाले थे.

रनों के लिहाज से IPL की 5 सबसे बड़ी जीत

मुंबई इंडियंस: 146 रन (बनाम दिल्ली, 2017) रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: 144 रन (बनाम गुजरात लायंस, 2016) कोलकाता नाइट राइडर्स: 140 रन (बनाम RCB, 2008) रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर: 138 रन (बनाम किंग्स XI पंजाब, 2015) रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर: 130 रन (बनाम पुणे वॉरियर्स इंडिया, 2013)

IPL 2026 में फिसड्डी बनी मुंबई की टीम

कभी रोहित शर्मा की कप्तानी में 5 बार चैंपियन बन चुकी ये टीम इस बार फैंस को निराश कर रही है. IPL 2026 के पॉइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस 7 मैचों में सिर्फ 2 जीत के साथ 4 अंक लेकर नीचे से दूसरे स्थान पर है. टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी में वो पुरानी धार नजर नहीं आ रही है. भले ही मुंबई के पास 7 मैचों में सिर्फ 4 अंक हों, लेकिन अभी उसकी प्लेऑफ की उम्मीदें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं.

प्लेऑफ में कैसे मिलेगी मुंबई को एंट्री?

ये टीम अभी भी टॉप-4 में जगह बना सकती है. इसके लिए उसे बचे हुए 7 मैचों में से कम से कम 6 जीतना जरूरी है. अगर ऐसा हुआ तो मुंबई के पास कुल 16 अंक हो जाएंगे, जो प्लेऑफ में सुरक्षित एंट्री के लिए बेहद जरूरी होते हैं. 7 में से 5 मैच जीतकर भी वो 14 अंकों के साथ टॉप-4 में जा सकती है, लेकिन इसके लिए उसे दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा.

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