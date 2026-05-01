बिना एक भी छक्का लगाए बना दिए 260 रन! IPL का ये 'अनोखा' रिकॉर्ड तोड़ना है नामुमकिन के बराबर

IPL Unbreakable Records: भारत में इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. अब तक 42 मैच हो चुके हैं और इस सीजन का फाइनल 31 मई को होना है. अब तक हुए मैचों में कई रिकॉर्ड बने और टूटे, लेकिन एक रिकॉर्ड पिछले 13 साल से अमर खड़ा है. इस रिकॉर्ड को जानकर हर कोई हैरान रह जाता है. अगले कई सालों तक यह रिकॉर्ड टूटना संभव भी नहीं लगता.

यहां जिस रिकॉर्ड की बात हो रही है, वह आईपीएल के एक सीजन में बिना कोई छक्का लगाए सबसे ज्यादा रन बनाने का महारिकॉर्ड है. यह अविश्वसनीय कमाल भारतीय बल्लेबाज मंदीप सिंह ने किया था, जो आईपीएल में एक-दो नहीं बल्कि चार टीमों आरसीबी, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के लिए खेल चुके हैं. उनका बिना छक्का लगाए 260 रनों का रिकॉर्ड तोड़ना अब लगभग नामुमकिन जैसा लगता है.

कैसे बना यह अनोखा रिकॉर्ड?

बात साल 2013 की है, जब मंदीप सिंह पंजाब किंग्स (तब किंग्स XI पंजाब) का हिस्सा थे. उस सीजन में उन्होंने कुल 16 मुकाबले खेले. हर मैच में उन्होंने बल्लेबाजी की, रन बनाए, लेकिन एक भी छक्का उनके बल्ले से नहीं निकला. हैरानी की बात यह है कि बिना किसी छक्के के भी वह 260 रन बनाने में कामयाब रहे.

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उनकी बल्लेबाजी क्लासिक और समझदारी भरी थी. वह गैप ढूंढकर चौके लगाते थे और सिंगल-डबल से स्ट्राइक रोटेट करते थे. उस सीजन में उनके बल्ले से कुल 36 चौके निकले थे.

मंदीप सिंह टीम इंडिया के लिए भी खेले

मंदीप सिंह टीम इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं. उन्होंने साल 2016 में जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया के लिए टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था. उन्होंने 3 टी20 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 1 अर्धशतक के साथ 87 रन बनाए. हालांकि, इसके बाद वह टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर सके और आज गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं.

मंदीप सिंह का घरेलू क्रिकेट करियर

पंजाब के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले दाएं हाथ के स्टार ओपनर मंदीप सिंह का घरेलू क्रिकेट करियर काफी शानदार रहा है. उन्होंने फर्स्ट क्लास, लिस्ट ए और टी20 मैचों में जमकर रन बनाए हैं. उन्होंने 105 फर्स्ट क्लास मैच, 137 लिस्ट ए मैच और 214 टी20 मैच खेले हैं. फर्स्ट क्लास में उन्होंने 6965 रन, लिस्ट ए में 4180 रन और टी20 में 4043 रन बनाए हैं.

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