129 साल से अमर 'शतक' का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिर्फ 18 टेस्ट खेलने वाले क्रिकेटर ने किया था करिश्मा, टूटना असंभव!

टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट तो तमाम गेंदबाजों ने अपने करियर में झटके हैं, लेकिन क्या आपको पता है सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज का नाम? जानकार हैरानी हो सकती है कि पूरे करियर में सिर्फ 18 टेस्ट मैच खेलने वाले गेंदबाज के नाम यह रिकॉर्ड है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 29, 2025, 05:38 PM IST
Cricket Records: टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट तो तमाम गेंदबाजों ने अपने करियर में झटके हैं, लेकिन क्या आपको पता है सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज का नाम? जानकार हैरानी हो सकती है कि पूरे करियर में सिर्फ 18 टेस्ट मैच खेलने वाले गेंदबाज के नाम यह रिकॉर्ड है. इस बॉलर ने 129 साल पहले यह वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था, जो अब तक कायम है. मुरलीधरन और शेन वॉर्न जैसे तमान दिग्गज गेंदबाज आए, जिन्होंने गुच्छों में रिकॉर्ड्स नाम किए, लेकिन कोई 1996 में बने इस महान रिकॉर्ड को अब तक ध्वस्त नहीं कर पाया. आइए जानते हैं कौन था ये रिकॉर्डधारी सूरमा...

मात्र 16 मैच में पूरे किए 100 विकेट

सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज जॉर्ज लोहमैन के नाम है, जिन्होंने अपने करियर में केवल 18 ही टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया. 1896 में रिटायरमेंट से कुछ समय पहले इस गेंदबाज ने जादुई रिकॉर्ड बनाते हुए 100 टेस्ट विकेट के आंकड़े को छुआ. उन्होंने यह कारनामा 1896 में खेले अपने 16वें टेस्ट मैच में किया और दुनिया के सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए. 128 साल बीत गए हैं लेकिन लोहमैन का यह रिकॉर्ड आज तक कोई ध्वस्त नहीं कर पाया है. तोड़ना भी छोड़िए कोई बराबरी भी नहीं कर सका है.

सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट

16 जॉर्ज लोहमैन (इंग्लैंड) vs दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग 2 मार्च 1896 
17 चार्ल्स टर्नर (ऑस्ट्रेलिया) vs इंग्लैंड सिडनी 1 फरवरी 1895 
17 सिडनी बार्न्स (इंग्लैंड) vs ऑस्ट्रेलिया सिडनी 23 फरवरी 1912 
17 क्लेरी ग्रिमेट (ऑस्ट्रेलिया) vs वेस्टइंडीज ब्रिस्बेन 16 जनवरी 1931 
17 यासिर शाह (पाकिस्तान) vs वेस्टइंडीज दुबई 13 अक्टूबर 2016 
18 आर अश्विन (भारत) vs वेस्टइंडीज वानखेड़े 14 नवंबर 2013 

भारत के इस गेंदबाज के नाम महारिकॉर्ड

भारतीय क्रिकेट की बात की जाए तो रविचंद्रन अश्विन वो नाम हैं, जो सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट लेने वाले इंडियन हैं. 2011 में डेब्यू करने वाले इस अनुभवी स्पिनर ने 2013 में खेले अपने 18वें टेस्ट मैच में ही यह उपलब्धि नाम कर ली थी और दुनिया भर के दिग्गजों की लिस्ट में शामिल हो गए थे. अश्विन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में अपना 100वां विकेट हासिल किया.

भारत के लिए सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज

रविचंद्रन अश्विन - 18 मैच
इरापल्ली प्रसन्ना - 20 मैच
अनिल कुंबले - 21 मैच
सुभाष गुप्ते - 22 मैच
प्रज्ञान ओझा - 22 मैच

