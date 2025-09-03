डेब्यू मैच में ही तिहरा शतक... भारत के लाल ने कर दिया कमाल, 341 रन बनाकर रचा इतिहास
डेब्यू मैच में ही तिहरा शतक... भारत के लाल ने कर दिया कमाल, 341 रन बनाकर रचा इतिहास

किसी भी क्रिकेटर के लिए डेब्यू मैच बेहद खास लम्हा होता है और ऐसे मौके पर हर कोई चाहता है कि धमाकेदार प्रदर्शन कर सुर्खियों में आए. कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन से अपने डेब्यू मैच को ही यादगार बनाया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 03, 2025, 07:41 PM IST
किसी भी क्रिकेटर के लिए डेब्यू मैच बेहद खास लम्हा होता है और ऐसे मौके पर हर कोई चाहता है कि धमाकेदार प्रदर्शन कर सुर्खियों में आए. कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन से अपने डेब्यू मैच को ही यादगार बनाया. आज हम एक ऐसे बल्लेबाज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने डेब्यू मैच में ही कमाल की बैटिंग करते हुए तिहरा शतक जड़ दिया. यह सिर्फ तिहरा शतक ही नहीं, बल्कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो अब तक कायम है. इससे पहले इतिहास में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला हालांकि, यह रिकॉर्ड इंटरनेशनल मैच में नहीं, बल्कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बना.

डेब्यू मैच में ही ठोका तिहरा शतक

रणजी ट्रॉफी 2021-22, मुकाबला बिहार और मिजोरम की टीमों के बीच था, जो ड्रॉ रहा. यह बिहार टीम का हिस्सा सकीबुल गनी का फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच था. उस समय 22 साल के इस बल्लेबाज ने पहली ही पारी में ऐसी बैटिंग दिखाई कि अपने डेब्यू मैच में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसे हमेशा उनके नाम से जाना जाएगा. 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए उतरे सकीबुल गनी ने तिहरा शतक जड़कर तहलका मचा दिया. 405 गेंदों का सामना करते हुए 341 रन की पारी, जिसमें 56 चौके और दो चौके शामिल रहे. भारत के इस बल्लेबाज का नाम इस पारी से वर्ल्ड क्रिकेट में गूंज उठा.

बनाया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

दरअसल, सकीबुल गनी इस पारी से दुनिया के ऐसे पहले बल्लेबाज बन गए, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू करते हुए तिहरा शतक ठोका. इससे पहले फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच में दुनिया का कोई भी बल्लेबाज ये कारनामा नहीं कर पाया था और न अब तक ऐसा हुआ है. सकीबुल ये उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने हुए हैं. उनकी 341 रन की पारी फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच में किसी बल्लेबाज द्वारा खेली गई सर्वश्रेष्ठ पारी भी है. दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर अजय कुमार रोहरा के नाम है, जिन्होंने मध्यप्रदेश के लिए खेलते हुए हैदराबाद के खिलाफ नाबाद 267 रन की पारी खेली थी.

ये भी पढ़ें: ICC रैंकिंग में बड़ा फेरबदल... भारत या ऑस्ट्रेलिया नहीं, 11वें नंबर की टीम का खिलाड़ी बना ODI का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर

फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच में 5 सर्वश्रेष्ठ पारियां

सकीबुल गनी - 341 रन
अजय कुमार रोहरा - 267 रन*
अमोल मजूमदार - 260 रन 
सईद बहीर शाह महबूब - 256 रन*
सुवेद परकार - 252 रन

कौन हैं सकीबुल गनी?

साकिबुल गनी एक भारतीय क्रिकेटर हैं, जिनका जन्म 2 सितंबर 1999 को बिहार में हुआ. फरवरी 2022 में वह फर्स्ट क्लास मैच में डेब्यू पर तिहरा शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने. उन्होंने 7 अक्टूबर 2019 को बिहार के लिए 2019-20 विजय हजारे ट्रॉफी में लिस्ट ए में डेब्यू किया. 11 जनवरी 2021 को सकीबुल ने बिहार के लिए 2020-21 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपना टी20 डेब्यू किया 17 फरवरी 2022 को बिहार के लिए 2021-22 रणजी ट्रॉफी में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू करते हुए उन्होंने 341 रन की पारी खेलकर इतिहास रच दिया. गनी ने अपनी अगली दो पारियों में 98 और नाबाद 101 रन बनाए, जिससे वे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किसी बल्लेबाज की पहली तीन पारियों में सर्वाधिक 540 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए.

सकीबुल गनी का अब तक का करियर

26 साल के इस बल्लेबाज के अब तक के करियर पर नजर डालें तो 23 फर्स्ट क्लास मैचों में वह 1814 रन बना चुके हैं, जिसमें 341 रन के बेस्ट स्कोर के साथ 5 शतक और इतने ही अर्धशतक भी शामिल हैं. 33 लिस्ट-ए मैचों में इस बल्लेबाज ने 867 रन बनाए हैं. इसमें सकीबुल ने दो शतक और इतने ही अर्धशतक भी बनाए हैं. 114 रन लिस्ट-ए में उनका बेस्ट स्कोर है. सकीबुल ने 31 टी20 मैच भी खेले हैं, जिनमें 852 रन बनाए हैं. टी20 में भी वह एक बार शतक लगाने में कामयाब हुए हैं. उन्होंने 120 रन की नाबाद पारी खेली थी. इसके अलावा चार फिफ्टी भी टी20 में उनके नाम हैं.

;