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Hindi Newsक्रिकेटअजूबा: 35 गेंद में 10 विकेट... T20 फॉर्मेट का असंभव रिकॉर्ड, 2 गेंदबाजों ने पलक झपकते लिखी जीत की इबारत

अजूबा: 35 गेंद में 10 विकेट... T20 फॉर्मेट का असंभव रिकॉर्ड, 2 गेंदबाजों ने पलक झपकते लिखी जीत की इबारत

Unbreakable Cricket Record: क्रिकेट के मैदान पर अक्सर रिकॉर्ड बनते और टूटते हैं. टी20 फॉर्मेट की बात आती है तो बैटिंग के रिकॉर्ड्स गुच्छों में देखने को मिलते हैं, लेकिन एक टी20 लीग के मैच में बल्लेबाजों के लिए दो गेंदबाज काल बन गए. मुकाबले में महज 35 गेंद में पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 30, 2026, 10:13 PM IST
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Unbreakable Cricket Record: क्रिकेट के मैदान पर अक्सर रिकॉर्ड बनते और टूटते हैं. टी20 फॉर्मेट की बात आती है तो बैटिंग के रिकॉर्ड्स गुच्छों में देखने को मिलते हैं, लेकिन एक टी20 लीग के मैच में बल्लेबाजों के लिए दो गेंदबाज काल बन गए. मुकाबले में महज 35 गेंद में पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. सबसे छोटी पारी के तौर पर ये रिकॉर्ड मानों अमर हो गया है. दो गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि बल्लेबाजों रनों के लिए भीख मांगते नजर आए. 

15 रन पर पूरी टीम हुई ढेर

ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया कि मशहूर बिग बैश लीग में बना. सिडनी थंडर और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच मुकाबला बल्लेबाजों के लिए किसी डरावने सपने जैसा रहा. सिडनी की पूरी टीम महज 15 रन के स्कोर पर सिमट गई और शर्मनाक रिकॉर्ड का दाग इस टीम पर हमेशा के लिए लग गया. एडिलेड स्ट्राइकर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 139 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में सिडनी थंडर्स की पारी 35 गेंद में हीखत्म हो गई.

5 बल्लेबाजों का नहीं खुला खाता

मैदान पर आए बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है. देखते ही देखते पूरी टीम पवेलियन वापस लौट गई. यह पूरी पारी सिर्फ 5.5 ओवर यानी 35 गेंदों तक चली. गेंदो के हिसाब से ये टी20 इतिहास की सबसे छोटी पारी साबित हुई. सिडनी के 5 बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए और कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार करने में कामयाब नहीं हो सका. 

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2 गेंदबाजों का कहर

इस जीत के असली हीरो हेनरी थॉर्नटन और वेस एगर रहे. थॉर्नटन ने मात्र 3 रन देकर 5 विकेट झटके. वहीं वेस एगर ने 6 रन देकर 4 विकेट चटकाए. इन दोनों ने अपनी घातक लाइन और लेंथ से मैच को एकतरफा बना दिया. पलक झपकते ही जीत एडिलेड की झोली में आ गई. इस मुकाबले में सिडनी थंडर्स में इंटरनेशनल बल्लेबाज भी टीम का हिस्सा थे, लेकिन मुकाबले में उनका जादू नहीं चला. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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