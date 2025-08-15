3 दिन तक टिके रहे ये धाकड़ क्रिकेटर्स, टेस्ट इतिहास की 'असंभव' पार्टनरशिप का रिकॉर्ड, तोड़ पाना सपने जैसा

टेस्ट फॉर्मेट में बल्लेबाज अपनी शानदार बैटिंग से धैर्य और संयम का परिचय देता है. टेस्ट क्रिकेट में लंबे समय तक टिके रहना और बल्लेबाजी करना ये दर्शाता है कि आप किस स्तर के बल्लेबाज हैं. कई बार खिलाड़ी लंबे समय तक पिच पर टिके रहते हैं और गेंदबाजी टीम को पस्त कर देते हैं. ऐसे में बल्लेबाजों के बीच गजब की जुगलबंदी और साझेदारियां देखने को मिलती है. आज हम आपको बताएंगे टेस्ट क्रिकेट कि ऐतिहासिक पार्टनरशिप के बारे में, जिसे तोड़ पाना नामुमकिन सा लगता है.

ये भी पढ़ें: कंगारुओं खेमे में मची खलबली! साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 से पहले आ गई बुरी खबर, सीरीज में कैसे मिलेगी जीत?

कितने रनों की थी पार्टनरशिप?

27 जुलाई 2006 को दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच खेले गए टेस्ट मैच में कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने के बीच ऐतिहासिक साझेदारी देखने को मिली, जिसे तोड़ पाना आज भी असंभव सा लगता है. दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 624 रनों की रिकॉर्डतोड़ पार्टनरशिप कर डाली. यह मैच श्रीलंका के कोलंबो क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था. दोनों ही खिलाड़ियों ने दक्षिण अफ्रीकी की दमदार बॉलिंग लाइनअप को पस्त कर दिया और खूब रन बटोरे. इन्होंने 3 दिनों तक बल्लेबाजी की थी और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को मनोबल पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था.

जयवर्धने और संगकारा का इंडिविजुअल स्कोर

कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने ने बेहतरीन बल्लेबाजी की मिसाल पेश की, जहां संगकारा ने 457 गेंद खेलते हुए 62.80 के स्ट्राइक रेट से 287 रन बनाए. इस दौरान संगकारा ने 35 चौके जड़े. वहीं जयवर्धने ने 572 गेंदों का सामना करते हुए 65 के स्ट्राइक रेट से 43 चौके और 1 छक्के की मदद से 374 रन बना डाले. दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीकी टीम को थका कर रख दिया था. महेला जयवर्धने इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजे गए थे.

क्या रहा मैच का रिजल्ट?

दक्षिण अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 167 रनों पर ढेर हो गई, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने आई श्रीलंका की टीम 3 दिनों तक खेलती रही और उन्होंने 756 रनों का विशाल टारगेट खड़ा कर दिया. मेजबान टीम ने दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया और इस मैच में अपनी पकड़ बना ली, जिसके बाद दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम पारी और 153 रनों से ये मैच बुरी तरह से हार गई.