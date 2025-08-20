असंभव: वनडे क्रिकेट के इन 16 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को तोड़ना नामुमकिन, सपना ही देख सकते हैं खिलाड़ी

Unbreakable World Records of ODI Cricket: वनडे क्रिकेट की दुनिया में ऐसे 16 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे महान बल्लेबाज और गेंदबाज आए, जिन्होंने अपने कमाल से इस खेल का मजा दोगुना कर दिया. इन महान बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने ऐसे बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, जिन्हें तोड़ने का अभी तक सिर्फ सपना ही देखा जा रहा है. आइए एक नजर डालते हैं वनडे क्रिकेट की दुनिया के 16 ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड पर, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर है:

1. वनडे इंटरनेशनल में तीन दोहरे शतक का रिकॉर्ड

रोहित शर्मा के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में तीन दोहरे शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. रोहित शर्मा को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजों में से एक माना जाता है. रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक जड़ चुके हैं और ऐसा करने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 100 साल तक टूटना भी नामुमकिन के बराबर लग रहा है. रोहित शर्मा पहले वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते थे. लेकिन, ओपनिंग में मौका मिलते ही उन्होंने कमाल कर दिया और रनों की झड़ी लगा दी.

2. विराट कोहली के 51 वनडे शतक

भारत के महान बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली ने अपने वनडे करियर में अभी तक 51 शतक लगाए हैं. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ पाना नामुमकिन के बराबर है. टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में 82 शतक जड़ चुके हैं.

3. वनडे में सचिन के 18426 रन

सचिन तेंदुलकर ने अपने 22 साल 91 दिन लंबे वनडे इंटरनेशनल करियर में 463 वनडे मैचों की 452 पारियों में 44.83 की बेहतरीन औसत से 18426 रन बनाए हैं. सचिन तेंदुलकर ने इस दौरान 49 शतक और 96 अर्धशतक जमाए हैं. सचिन तेंदुलकर का वनडे इंटरनेशनल करियर में बेस्ट स्कोर नाबाद 200 रन रहा है. आज के दौर में जब काफी कम संख्या में वनडे इंटरनेशनल मैच खेले जा रहे हैं, ऐसे में सचिन तेंदुलकर के 18426 वनडे रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है.

4. रोहित शर्मा की 264 रनों की पारी

रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है. रोहित शर्मा ने साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच में ऐतिहासिक 264 रनों की पारी खेली थी. आज तक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है. यह वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा है, जिसे शायद आने वाले समय में दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाए.

5. वनडे क्रिकेट में बिना कोई अर्धशतक लगाए सबसे ज्यादा रन

पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज मिस्बाह उल हक के नाम वनडे क्रिकेट में बिना कोई अर्धशतक लगाए सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. मिस्बाह उल हक ने अपने वनडे करियर में बिना कोई अर्धशतक लगाए 162 मैचों में 43.41 की औसत से 5122 रन बनाए हैं. मिस्बाह उल हक के इस दुर्लभ रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है.

6. एक वनडे मैच में 8 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

श्रीलंका के पूर्व गेंदबाज चामिंडा वास ने साल 2001 में एक वनडे मैच में 8 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. 24 साल से चामिंडा वास के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को दुनिया का कोई भी गेंदबाज नहीं तोड़ पाया है. शायद आगे भी ऐसा करना किसी भी गेंदबाज के लिए नामुमकिन ही होगा. चामिंडा वास ने उस मैच में 19 रन देकर 8 विकेट झटके थे.

7. एबी डिविलियर्स का 31 गेंदों में वनडे शतक

साल 2015 में जोहानिसबर्ग में वेस्टइंडीज (West indies) के खिलाफ एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) ने सिर्फ 31 गेंदों में शतक बनाया था. उस मैच में एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) ने सिर्फ 44 गेंदों में 149 रन बनाए थे. उन्होंने अपनी पारी में 16 छक्के और 9 चौके जड़े थे. उनकी इस दिलकश पारी की वजह से दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 148 रनों से हरा दिया था. एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) के 31 गेंदों में लगाए गए वनडे शतक के रिकॉर्ड को तोड़ना अभी भी किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं है.

8. वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का 62 बार 'मैन ऑफ द मैच' जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 'मैन ऑफ द मैच' जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है. सचिन तेंदुलकर ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 62 बार वनडे क्रिकेट में 'मैन ऑफ द मैच' का अवॉर्ड जीता है.

9. मुथैया मुरलीधरन का वनडे में सबसे ज्यादा 534 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

श्रीलंका के दिग्गज ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 534 विकेट झटके हैं. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ पाना किसी भी गेंदबाज के लिए नामुमकिन है. मुथैया मुरलीधरन ने अपने करियर में 133 टेस्ट, 350 वनडे और 12 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और इन सभी में कुल मिलाकर 1347 विकेट लिए हैं.

10. वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का 2016 चौके जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

सचिन तेंदुलकर ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 2016 चौके लगाए हैं. सचिन तेंदुलकर का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. सचिन तेंदुलकर ने वनडे इंटरनेशनल करियर में 2016 चौके, टेस्ट करियर में 2058 चौके और टी20 इंटरनेशनल करियर में 2 चौके लगाए हैं. सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 4076 से ज्यादा चौके लगाए हैं.

11. वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा 78 वनडे मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई टीम के नाम दर्ज है. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 78 मैच जीते हैं.

12. कप्तान के तौर पर रिकी पोंटिंग का 230 वनडे मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कैप्टन रिकी पोंटिंग के नाम दर्ज है. कप्तान के तौर पर रिकी पोंटिंग ने दुनिया में सबसे ज्यादा 230 वनडे मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है.

13. 98 वनडे मैच खेलकर जोएल गार्नर का 3.09 इकोनॉमी रेट बनाए रखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जोएल गार्नर ने 1977 से 1987 के बीच 98 वनडे मैच खेले. जोएल गार्नर ने 18.84 की औसत से 146 विकेट लिए. हालांकि उनका सबसे शानदार आंकड़ा उनका इकोनॉमी था - 3.09 प्रति ओवर. जोएल गार्नर ने 98 वनडे मैचों में 3.09 का इकॉनमी रेट बनाए रखा. ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन के बराबर है.

14. वनडे इंटरनेशनल में ओपनर के तौर पर सचिन तेंदुलकर का 15,310 रन बनाने का रिकॉर्ड

ओपनर के तौर पर सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है. सचिन तेंदुलकर ने ओपनर के तौर पर दुनिया में सबसे ज्यादा 15,310 वनडे रन बनाए हैं.

15. 463 वनडे इंटरनेशनल खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर में सबसे ज्यादा 463 मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है. दुनिया में अभी तक कोई भी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के इस महारिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है. इसके अलावा मौजूदा समय का भी कोई बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ता नजर नहीं आ रहा. सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 18 दिसंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, जबकि आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 18 मार्च 2012 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला था. सचिन तेंदुलकर का वनडे इंटरनेशनल करियर 22 साल 91 दिन लंबा रहा है.

16. एक कैलेंडर साल में 1894 वनडे रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड

सचिन तेंदुलकर के नाम एक कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. सचिन तेंदुलकर ने साल 1998 में 1894 वनडे रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. 27 साल से सचिन तेंदुलकर के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है. साल 1998 में सचिन तेंदुलकर ने 34 वनडे मैचों की 33 पारियों में 65.31 की बेहतरीन औसत से 1894 रन बनाए थे. सचिन तेंदुलकर ने इस दौरान 9 शतक और 7 अर्धशतक जमाए थे. सचिन तेंदुलकर का इस साल बेस्ट वनडे स्कोर 143 रन रहा था.