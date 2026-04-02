350+ का स्ट्राइक रेट और 27 गेंद में शतक... IPL के 100 सीजन में भी नहीं टूटेगा ये महारिकॉर्ड! कौन था बेरहम बल्लेबाज?

Unbreakable Cricket Record: आईपीएल 2026 का खुमार भारत में छा चुका है. लगभग हर मैच में रिकॉर्ड बन रहे हैं और ध्वस्त हो रहे हैं, लेकिन हम जिस रिकॉर्ड से आपको वाकिफ कराने जा रहे हैं आईपीएल के 100 सीजन में भी इसका टूटना नामुमकिन नजर आता है. आईपीएल में सबसे तेज शतक क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने साल 2013 में तबाही मचाते हुए महज 30 गेंद में शतक ठोक डाला था. इस रिकॉर्ड को भी सालों से कोई नहीं छू पाया है और आज भी उस चौकों-छक्कों से भरी पारी पर भरोसा करना मुश्किल होता है. ऐसे में हम अगर आपको बताएं कि एक बल्लेबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 27 गेंद में शतक ठोका तो उस तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा.

2024 में बना ये अटूट रिकॉर्ड

साल 2024 के एक मुकाबले में ये अटूट रिकॉर्ड बना और अब अमर नजर आता है. मुकाबला एस्टोनिया और साइप्रस के बीच था. साइप्रस की टीम पहले बैटिंग करने उतरी और बोर्ड पर 191 रन टांग दिए. गेंदबाजों को ये लड़ाकू टारगेट लग रहा था, लेकिन जब छक्कों-चौकों का बवंडर आया तो सभी आसमान ताकते ही रह गए. एस्टोनिया के बेरहम बल्लेबाज ने अकेले ही जीत की इबारत लिख दी.

कौन था ये बेरहम बल्लेबाज?

हम जिस रिकॉर्डधारी बल्लेबाज के बारे में बात कर रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि साहिल चौहान थे. 192 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए एस्टोनिया की टीम ने 20 रन के अंदर ही अपने तीन विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद बैटिंग करने उतरे साहिल चौहान और अपनी बेबाक बल्लेबाजी से सभी के होश उड़ा डाले. लगभग 400 के स्ट्राइक रेट से पहले 27 गेंद में दुनिया का सबसे तेज शतक ठोका, इसके बाद भी उनका बल्ला नहीं थमा.

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हवा में उड़ाया 192 रन का लक्ष्य

साहिल चौहान ने 192 रन का लक्ष्य हवा में उड़ा डाला. उन्होंने 144 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और इसके लिए महज 41 गेंद खर्च कीं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 350+ का रहा. इस पारी में 18 गगनचुंबी छक्के और 6 चौके देखने को मिले. दूसरे नंबर पर मोहम्मद फहाद का रिकॉर्ड है जो 27 गेंद के शतक के करीब पहुंचे थे. उन्होंने 2025 में 29 गेंद में शतक ठोका था.

दुनिया के सबसे तेज T20 शतक