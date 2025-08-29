100 चौके-छक्के और 1107 रन... एक ही मैच में किसने बनाया ये अटूट वर्ल्ड रिकॉर्ड? रहम की भीख मांगने लगे गेंदबाज

क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है. इसमें कब, कौन सा खिलाड़ी या टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी और कब मैच पलट जाएगा, यह कोई नहीं बता सकता. ऐसा ही कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में भी है. आए दिन क्रिकेट में कई बड़े और हैरतअंगेज कारनामे होते हैं. कई ऐसे रिकॉर्ड बन चुके हैं, जिनका भविष्य में टूटना असंभव जैसा ही लगता है. आज हम ऐसे ही एक रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सालों पहले बना था और अब तक कायम है. एक मुकाबले में ऐसी खतरनाक बैटिंग हुई, जिसने गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे. आइए जानते हैं लगभग 100 साल से अटूट इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में...

99 साल से अटूट वर्ल्ड रिकॉर्ड

दरअसल, हम रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं, बल्कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बना. यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, फर्स्ट क्लास मैच की एक पारी में सबसे बड़े टोटल का, जो 1926 में कायम हुआ. दिलचस्प यह है कि 99 साल बीत चुके हैं, लेकिन यह रिकॉर्ड ज्यों का त्यों बना हुआ है. इसे तोड़ना तो दूर अब तक बराबरी भी नहीं हुई है. इस रिकॉर्ड को ध्वस्त करना नामुमकिन तो नहीं लेकिन बेहद ही मुश्किल है.

एक ही पारी में बना दिए 1107 रन

24 दिसंबर, 1926 को विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स टीमों के बीच फर्स्ट क्लास मैच खेला गया,जिसे विल वूडफुल की कप्तानी वाली विक्टोरिया ने 656 रन से अपने नाम किया. इस मुकाबले में विक्टोरिया के बल्लेबाजों ने गेंदबाजों पर ऐसा सितम ढाया कि न्यू साउथ वेल्स की टीम दिन में तारे देखती नजर आई. विक्टोरिया ने अपनी पहली पारी में 1107 रन का विशाल टोटल बनाया. इसके साथ ही विक्टोरिया ने फर्स्ट क्लास मैच की एक पारी में सबसे बड़े टोटल का रिकॉर्ड बना दिया. उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर किया. 1923 में विक्टोरिया ने तस्मानिया के खिलाफ एक मैच में 1059 रन का स्कोर बनाया था.

अब तक सिर्फ दो बार ही हुआ ऐसा

फर्स्ट क्लास क्रिकेट के इतिहास में अब तक सिर्फ दो ही बार ऐसा हुआ है, जब किसी टीम ने एक पारी में 1000 या इससे ज्यादा रन बोर्ड पर लगाए हैं. ये कमाल दोनों ही बार विक्टोरिया की टीम ने ही किया है. न्यू साउथ वेल्स के खिलाफ 1107 के रनों का पहाड़ खड़ा करने से पहले विक्टोरिया ने 1923 में तस्मानिया के खिलाफ 1059 रन बनाए थे. दुनिया की कोई और टीम 1000 रन बोर्ड पर लगाने का करिश्मा नहीं कर पाई है.

फर्स्ट क्लास में सबसे बड़ा टोटल (एक पारी में)

विक्टोरिया - 1107 रन vs न्यू साउथ वेल्स, 1926

विक्टोरिया - 1059 रन vs तस्मानिया, 1923

श्रीलंका - 952/6 पारी घोषित vs भारत, 1997

सिंड - 951/7 पारी घोषित vs बलूचिस्तान, 1974

हैदराबाद - 944/6 पारी घोषित vs आंध्र, 1994

गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे ये 4 बल्लेबाज

विक्टोरिया के चार बल्लेबाज NSW के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे. ओपनर और कप्तान के रूप में खेल रहे बिल वूडफुल ने 133 रन की पारी खेली. उनके साथ ओपनिंग करने आए बिल पोंसफोर्ड ने तो रनों की आग उगलते हुए क्रीज पर खूंटा ही गाड़ दिया और तिहरा शतक ठोका. 36 चौकों के साथ उन्होंने 352 रन की पारी खेली और न्यू साउथ वेल्स की टीम के हौसले ध्वस्त कर दिए. नंबर-3 और नंबर-4 पर आए स्टोर्क हेंड्री और जैक राइडर का भी बल्ला बोला. हेंड्री ने 100 रन तो राइडर ने दोहरा शतक जमाते हुए 295 रन जड़ दिए. इनके अलावा लोअर ऑर्डर में अल्बर्ट हार्टकॉप्फ (61) और जॉन एलिस (63) ने भी अर्धशतक ठोके. इन पारियों के दम पर विक्टोरिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. इस पारी में टीम की ओर से कुल 94 चौके और 6 छक्के लगाए गए. ये 6 छक्के राइडर के बल्ले से निकले. न्यू साउथ वेल्स की टीम दोनों पारियों (221 और 230) में 451 रन ही बना पाई.