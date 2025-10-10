मुरलीधरन के 1347 विकेटों जितना ही मुश्किल है इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना! खाता खोलने की भी भीख मांगते रहे बल्लेबाज

Advertisement
मुरलीधरन के 1347 विकेटों जितना ही मुश्किल है इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना! खाता खोलने की भी भीख मांगते रहे बल्लेबाज

श्रीलंका के महान गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में तमाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, जिनका मुश्किल माना जाता है. इस स्टोरी में एक ऐसे ही रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका टूटना मुरलीधरन के 1347 विकेट जितना ही मुश्किल है. एक टेस्ट मैच में बना ये रिकॉर्ड 7 दशकों से ज्यों का त्यों है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 10, 2025, 04:39 PM IST
श्रीलंका के महान गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में तमाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, जिनका मुश्किल माना जाता है. उनके दो वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिनका टूटना असंभव जैसा ही है, वो हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 1347 विकेट और टेस्ट फॉर्मेट में 800 विकेटों का अद्भुत कीर्तिमान. इस स्टोरी में एक ऐसे ही रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका टूटना मुरलीधरन के 1347 विकेट जितना ही मुश्किल है. एक टेस्ट मैच में बना ये रिकॉर्ड 7 दशकों से ज्यों का त्यों है. कोई भी इस रिकॉर्ड को तोड़ना तो दूर बराबरी भी नहीं कर पाया है.

7 दशकों से अमर ये रिकॉर्ड

दरअसल, हम यहां जिस वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वो है एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने का. 1956 में यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के गेंदबाज जिम लेकर ने बनाया था. जिम लेकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में कुल 19 विकेट चटकाए थे. उनके इस रिकॉर्ड की अब तक कोई बराबरी भी नहीं कर पाया है. टेस्ट मैच में दूसरा सबसे बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 17 विकेट का है, जो 1913 में इंग्लैंड के ही सिडनी बार्न्स ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दर्ज किया था. इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए किसी भी गेंदबाज को एक टेस्ट में 20 विकेट चटकाने होंगे. यानी दोनों पारियों में विपक्षी टीम के सभी विकेट अकेले दम पर गिराने होंगे. यह नामुमकिन तो नहीं लेकिन बहुत ही मुश्किल है.

8 बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल पाए

मैनचेस्टर में खेले गए इस मुकाबले में जिम लेकर की फिरकी का जादू चला. उन्होंने पहली पारी में 9 विकेट चटकाए तो दूसरी पारी में इतिहास ही रच दिया. दूसरी पारी में जिम लेकर ने अकेले ही सभी 10 बल्लेबाजों को आउट कर नया इतिहास लिखा. वह पारी में 10 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए. जिम लेकर ने अपनी गेंदबाजी से ऐसा कहर बरपाया कि बल्लेबाज को खाता खोल पाना भी मुश्किल था. जिम लेकर ने 8 बल्लेबाजों को बिना खाता खोले ही पवेलियन की राह दिखाई.

पारी में 10 विकेट लेकर लिखा नया इतिहास

जिम लेकर के लिए मैच इसलिए भी यादगार रहा कि उन्होंने दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को अकेले ही ऑलआउट कर दिया. जी हां, उन्होंने 10 के 10 विकेट झटके और दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए जिसने टेस्ट मैच की एक पारी में सभी विकेट झटके हों. अब तक इतिहास में तीन बार ऐसा हुआ है. भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर अनिल कुंबले ने जिम लेकर वाला करिशमा 1999 में दोहराया. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हुए दिल्ली टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट झटक लिए. तीसरी बार क्रिकेट फैंस ने टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लेने वाला करिशमा 2021 में देखा, जब न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर थी. मुकाबला वानखेड़े में हुआ, जिसमें भले ही जीत भारत को मिली, लेकिन न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल दुनिया के तीसरे ऐसे गेंदबाज बने, जिसने एक टेस्ट पारी में सभी विकेट झटके. उन्होंने भारत की पहली पारी को अकेले ही समेट दिया.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Jim LakerMuttiah Muralitharan

