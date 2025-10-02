Advertisement
क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे रिकॉर्ड हैं, जिनका टूटना नामुमकिन सा लगता है. सचिन तेंदुलकर के 100 इंटरनेशनल शतक और मुथैया मुरलीधरन के 1347 इंटरनेशनल विकेटों का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्हीं में से एक है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 03, 2025, 02:44 AM IST
185742 बॉल और 70322 रन, सपने में भी कोई नहीं तोड़ सकता ये अनोखा रिकॉर्ड, चमत्कार से कम नहीं!

क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे रिकॉर्ड हैं, जिनका टूटना नामुमकिन सा लगता है. सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा 100 इंटरनेशनल शतक और मुथैया मुरलीधरन के सबसे ज्यादा 1347 इंटरनेशनल विकेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्हीं में से एक है. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अनोखे रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे तोड़ने के बारे में शायद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता. इस रिकॉर्ड का टूटना आज के समय में नामुमकिन जैसा ही है.

सपने में भी कोई नहीं तोड़ पाएगा ये रिकॉर्ड!

दरअसल, हम जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बना. ये रिकॉर्ड है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा गेंदें फेंकने का. जी हां, इस अनोखे रिकॉर्ड पर कब्जा इंग्लैंड के विल्फ्रेड रोड्स का है. 1110 फर्स्ट क्लास मैचों के अपने बेहद लंबे करियर में इंग्लैंड के इस पूर्व क्रिकेटर ने 185742 गेंदें फेंकी. 95 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस मामले में कोई उनके आस-पास भी नहीं पहुंच सका है. उनका यह रिकॉर्ड तोड़ना इसलिए मुश्किल है, क्योंकि आज की तारीख में 1000 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैच खेलना भी संभव नहीं है.

70322 रनों का भी बनाया रिकॉर्ड

विल्फ्रेड रोड्स ने सबसे ज्यादा गेंदें फेंकने का रिकॉर्ड तो नाम किया ही, साथ ही न चाहते हुए वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले गेंदबाज भी बने. उन्होंने 1110 मुकाबलों में कुल 70322 रन खर्चे. ये भी बता दें कि इस इंग्लिश दिग्गज के नाम फर्स्ट क्लास में सबसे ज्यादा मैच से लेकर सबसे ज्यादा विकेट चटकाने का भी रिकॉर्ड दर्ज है. दुनिया का कोई दूसरा क्रिकेटर 1000 फर्स्ट क्लास मुकाबले खेलने में भी कामयाब नहीं हुआ है. विल्फ्रेड रोड्स ने 4204 विकेट फर्स्ट क्लास करियर में लिए.

सबसे ज्यादा फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले टॉप-5 क्रिकेटर

विल्फ्रेड रोड्स (Wilfred Rhodes) के बाद सबसे ज्यादा फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले क्रिकेटर नाम फ्रैंक वूली (Frank Woolley) है, जिन्होंने 1906 से 1938 के बीच 978 मैच खेले. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर डब्ल्यू जी ग्रेस (W.G. Grace) हैं. डब्ल्यू जी ग्रेस ने 1865 से 1908 के बीच 870 फर्स्ट क्लास मैच खेले. चौथे नंबर पर जैक हॉब्स (Jack Hobbs) का नाम है. इस दिग्गज ने 1905 से 1934 के बीच 834 फर्स्ट क्लास मैच खेले. लिस्ट में 5वां नाम पैट्सी हेंड्रेन (Patsy Hendren) का है. हेंड्रेन ने 1891 से 1929 के बीच 833 फर्स्ट क्लास मैच खेले.

सिर्फ गेंद ही नहीं, बल्ला भी बोला

विल्फ्रेड रोड्स ने सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, बल्कि बल्ले से भी गदर मचाया. उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 30.81 के एवरेज से 39969 रन बनाए, जिसमें उनके 58 शतक शामिल रहे. 1973 में 95 साल की उम्र में इस दिग्गज का निधन हुआ. इस दिग्गज ने इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेला. विल्फ्रेड रोड्स ने टेस्ट करियर में 30.19 की औसत 2325 रन बनाए. 127 विकेट भी टेस्ट में उनके नाम हैं.

