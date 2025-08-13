आकाशदीप की जगह मिला मौका... इस अनकैप्ड भारतीय क्रिकेटर की चमकी किस्मत, अचानक आ गया बुलावा

2024 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज आकाशदीप का हाल ही में खत्म हुई भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन रहा. वह बर्मिंघम में भारत की ऐतिहासिक जीत के हीरो में से एक रहे, जिसमें उन्होंने पहली पारी में चार और दूसरी पारी में पंजा खोलते हुए कुल 10 विकेट चटकाए. हालांकि, इसके बाद खेले दो टेस्ट मैच में उन्हें सिर्फ तीन ही विकेट मिले. अब आकाशदीप को लेकर एक बड़ी खबर आई है. दरअसल, आकाशदीप आगामी दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. ईस्ट जोन टीम ने आकाशदीप की जगह टीम ने असम के तेज गेंदबाज मुख्तार हुसैन को शामिल किया है.

दलीप ट्रॉफी से बाहर आकाशदीप

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार आकाश दीप आगामी दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट के ईस्ट जोन टीम से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह असम के तेज गेंदबाज मुख्तार हुसैन को टीम में शामिल किया गया है. हालांकि, आकाश दीप की अनुपस्थिति का सही कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है. लेकिन माना जा रहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद संभावित फिटनेस संबंधी चिंताओं की वजह से वह बाहर हुए हैं.

132 विकेट लेने वाले पेसर ने ली जगह

आकाश दीप की जगह लेने वाले मुख्तार हुसैन, ईस्ट जोन की टीम में काफी अनुभव लेकर आए हैं. असम के इस 26 साल के तेज गेंदबाज ने 40 फर्स्ट क्लास मैचों में 28.2 की औसत से 132 विकेट लिए हैं. ईस्ट जोन की टीम की कप्तानी ईशान किशन करेंगे. वहीं, उप-कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन को बनाया गया है. टीम में रियान पराग, मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार जैसे इंटरनेशनल खिलाड़ी शामिल हैं. पूरी टीम में 15 खिलाड़ी हैं और 5 स्टैंडबाय खिलाड़ी हैं.

दलीप ट्रॉफी 2025 के लिए ईस्ट जोन की टीम

ईशान किशन (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन (उप-कप्तान), संदीप पटनायक, विराट सिंह, डेनिश दास, श्रीदाम पॉल, शरणदीप सिंह, कुमार कुशाग्र, रियान पराग, उत्कर्ष सिंह, मनीषी, सूरज सिंधु जयसवाल, मुकेश कुमार, मुख्तार हुसैन और मोहम्मद शमी.

स्टैंडबाय खिलाड़ी: आशीर्वाद स्वैन, वैभव सूर्यवंशी, स्वास्तिक सामल, सुदीप घरामी और राहुल सिंह.

दलीप ट्रॉफी शेड्यूल

क्वार्टरफाइनल 1: 28-31 अगस्त, 2025: नॉर्थ जोन vs ईस्ट जोन

क्वार्टरफाइनल 2: 28-31 अगस्त, 2025: सेंट्रल जोन vs नॉर्थ ईस्ट जोन

सेमीफाइनल 1: 4-7 सितंबर, 2025: साउथ जोन vs विजेता QF-1

सेमीफाइनल 2: 4-7 सितंबर, 2025: वेस्ट जोन vs विजेता QF-2

फाइनल: 11-15 सितंबर, 2025: विजेता SF-1 vs विजेता SF-2