आकाशदीप की जगह मिला मौका... इस अनकैप्ड भारतीय क्रिकेटर की चमकी किस्मत, अचानक आ गया बुलावा
Advertisement
trendingNow12879407
Hindi Newsक्रिकेट

आकाशदीप की जगह मिला मौका... इस अनकैप्ड भारतीय क्रिकेटर की चमकी किस्मत, अचानक आ गया बुलावा

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आकाश दीप आगामी दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. ईस्ट जोन ने आकाशदीप के रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है. ईशान किशन की अगुवाई वाली इस टीम ने असम के तेज गेंदबाज मुख्तार हुसैन को टीम में जोड़ा है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 13, 2025, 06:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आकाशदीप की जगह मिला मौका... इस अनकैप्ड भारतीय क्रिकेटर की चमकी किस्मत, अचानक आ गया बुलावा

2024 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज आकाशदीप का हाल ही में खत्म हुई भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन रहा. वह बर्मिंघम में भारत की ऐतिहासिक जीत के हीरो में से एक रहे, जिसमें उन्होंने पहली पारी में चार और दूसरी पारी में पंजा खोलते हुए कुल 10 विकेट चटकाए. हालांकि, इसके बाद खेले दो टेस्ट मैच में उन्हें सिर्फ तीन ही विकेट मिले. अब आकाशदीप को लेकर एक बड़ी खबर आई है. दरअसल, आकाशदीप आगामी दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. ईस्ट जोन टीम ने आकाशदीप की जगह टीम ने असम के तेज गेंदबाज मुख्तार हुसैन को शामिल किया है.

दलीप ट्रॉफी से बाहर आकाशदीप

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार आकाश दीप आगामी दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट के ईस्ट जोन टीम से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह असम के तेज गेंदबाज मुख्तार हुसैन को टीम में शामिल किया गया है. हालांकि, आकाश दीप की अनुपस्थिति का सही कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है. लेकिन माना जा रहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद संभावित फिटनेस संबंधी चिंताओं की वजह से वह बाहर हुए हैं. 

​ये भी पढ़ें: 12 चौके.. 8 छक्के और 125 रन! इंटरनेशनल क्रिकेट का नया तूफान... एक साथ 80 खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे

132 विकेट लेने वाले पेसर ने ली जगह

आकाश दीप की जगह लेने वाले मुख्तार हुसैन, ईस्ट जोन की टीम में काफी अनुभव लेकर आए हैं. असम के इस 26 साल के तेज गेंदबाज ने 40 फर्स्ट क्लास मैचों में 28.2 की औसत से 132 विकेट लिए हैं. ईस्ट जोन की टीम की कप्तानी ईशान किशन करेंगे. वहीं, उप-कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन को बनाया गया है. टीम में रियान पराग, मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार जैसे इंटरनेशनल खिलाड़ी शामिल हैं. पूरी टीम में 15 खिलाड़ी हैं और 5 स्टैंडबाय खिलाड़ी हैं.

दलीप ट्रॉफी 2025 के लिए ईस्ट जोन की टीम 

ईशान किशन (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन (उप-कप्तान), संदीप पटनायक, विराट सिंह, डेनिश दास, श्रीदाम पॉल, शरणदीप सिंह, कुमार कुशाग्र, रियान पराग, उत्कर्ष सिंह, मनीषी, सूरज सिंधु जयसवाल, मुकेश कुमार, मुख्तार हुसैन और मोहम्मद शमी. 

स्टैंडबाय खिलाड़ी: आशीर्वाद स्वैन, वैभव सूर्यवंशी, स्वास्तिक सामल, सुदीप घरामी और राहुल सिंह.

दलीप ट्रॉफी शेड्यूल 

क्वार्टरफाइनल 1: 28-31 अगस्त, 2025: नॉर्थ जोन vs ईस्ट जोन 
क्वार्टरफाइनल 2: 28-31 अगस्त, 2025: सेंट्रल जोन vs नॉर्थ ईस्ट जोन  
सेमीफाइनल 1: 4-7 सितंबर, 2025: साउथ जोन  vs विजेता QF-1 
सेमीफाइनल 2: 4-7 सितंबर, 2025: वेस्ट जोन vs विजेता QF-2 
फाइनल: 11-15 सितंबर, 2025: विजेता SF-1 vs विजेता SF-2

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

AkashdeepMukhtar HussainDuleep Trophy 2025

Trending news

'कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला', राहुल ने EC पर क्यों कसा तंज?
Rahul Gandhi
'कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला', राहुल ने EC पर क्यों कसा तंज?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फूटा गुस्सा, डॉग लवर करने लगा बहस तो वकील ने जड़ दिए थप्पड़
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फूटा गुस्सा, डॉग लवर करने लगा बहस तो वकील ने जड़ दिए थप्पड़
'मैंने 2500 कुत्तों को मारा, खाद बनाने के लिए पेड़ के नीचे दफना दिया'
Delhi stray dogs
'मैंने 2500 कुत्तों को मारा, खाद बनाने के लिए पेड़ के नीचे दफना दिया'
भाषा विवाद की पिच पर ममता 'दीदी' का स्ट्रेट ड्राइव, थियेटर्स में हर दिन चलेगा ये शो
West Bengal news
भाषा विवाद की पिच पर ममता 'दीदी' का स्ट्रेट ड्राइव, थियेटर्स में हर दिन चलेगा ये शो
Aaj Ki Taza Khabar: दौसा सड़क हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, आर्थिक मदद का किया ऐलान
aaj ki taza khabar
Aaj Ki Taza Khabar: दौसा सड़क हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, आर्थिक मदद का किया ऐलान
'मंदिर को नष्ट कर देंगे'...जगन्नाथ टेंपल को उड़ाने की धमकी, मैसेज में पीएम मोदी का भ
Jagannath Temple
'मंदिर को नष्ट कर देंगे'...जगन्नाथ टेंपल को उड़ाने की धमकी, मैसेज में पीएम मोदी का भ
मंच पर खड़े राज्यपाल देखते रहे, पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से मना कर दिया
tamilnadu news
मंच पर खड़े राज्यपाल देखते रहे, पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से मना कर दिया
'ब्रह्मोस है हमारे पास..', उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, पाक PM पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'ब्रह्मोस है हमारे पास..', उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, पाक PM पर भड़के ओवैसी
इटली की नागरिक थीं सोनिया गांधी और भारत में बन गया था वोट, भाजपा बोली- ये कैसे हुआ?
sonia gandhi
इटली की नागरिक थीं सोनिया गांधी और भारत में बन गया था वोट, भाजपा बोली- ये कैसे हुआ?
अखिलेश की पार्टी ऐसा क्या करने जा रही.. महाराष्ट्र में विपक्षी एकता की पोल खुल जाएगी
Samajwadi Party
अखिलेश की पार्टी ऐसा क्या करने जा रही.. महाराष्ट्र में विपक्षी एकता की पोल खुल जाएगी
;