World Cup के लिए बांग्लादेश टीम का ऐलान, भारत से इस दिन होगी टक्कर, देखें पूरा स्क्वाड

Under 19 World Cup 2026 Bangladesh Squad: नए साल यानी 2026 का आगाज हो चुका है. इस साल सबसे पहले आईसीसी का जो बड़ा इवेंट है, वह अंडर 19 वर्ल्ड कप है. इसकी शुरुआत 15 जनवरी से होने जा रही है. जिम्बाब्वे और नामीबिया संयुक्त रूप से मेजबानी कर रहे हैं, मतलब इन दोनों देशों में यह विश्व कप आयोजित होने जा रहा है, जिसमें कुल 16 टीमें खिताब जीतने के लिए मैदान में उतरेंगी. भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत अधिकतर टीमें अपना स्क्वाड जारी कर चुकी हैं. अब बांग्लादेश की टीम का ऐलान भी हो गया है.

3 जनवरी 2026 के दिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 50 ओवर के फॉर्मेट में होने वाले इस अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए जो टीम घोषित की है, उसकी कप्तानी अजीज़ुल हकीम करेंगे. मतलब वह कप्तान बनाए गए हैं. पिछले 2 साल से यह खिलाड़ी टीम का अहम हिस्सा है. जबकि जावेद अबरार को उपकप्तान बनाया गया है. तेज गेंदबाज इकबाल हुसैन, अल फहद और बाएं हाथ के स्पिनर समियुन बसीर का भी जलवा दिखेगा. बांग्लादेश को इस इवेंट में ग्रुप-ए में जगह मिली है, जिसमें वह भारत, यूएसए और न्यूजीलैंड अंडर-19 टीम के खिलाफ मुकाबले खेलेगी.

भारत से किस दिन होगी बांग्लादेश की टक्कर?

बांग्लादेश की टीम ग्रुप-ए में शामिल है. वह अपना पहला मैच 15 जनवरी को अमेरिका से खेलेगी. फिर 17 जनवरी को भारतीय टीम से टक्कर है. ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच वह कीवी टीम से 24 जनवरी को खेलेगी. कुल 16 टीमों को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है. हर ग्रुप की टॉप 3-3 टीमें सुपर सिक्स के लिए अपनी जगह पक्की करेंगी. फिर सेमीफाइनल और फाइनल के जरिए विजेता का फैसला होगा.

अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश टीम का स्क्वाड

बाअजीज़ुल हकीम (कप्तान), जावेद अबरार, समियुन बसीर, शेख पावेज, रिजान हसन, शहरिया अल अमीन, शादीन इस्लाम, एमडी अब्दुल्ला, फरीद हसन, कलाम सिद्दीकी, रिफत बेग, साद इस्लाम, अल फहद, शहरयार अहमद, इकबाल हुसैन.

अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम

आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा (उपकप्तान), वैभव सूर्यवंशी, एरॉन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह, उद्धव मोहन.

