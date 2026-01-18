43.5 ओवरों में 328 रन की पार्टनरशिप, अंडर 19 वर्ल्ड कप में बना प्रचंड रिकॉर्ड, विकेट के लिए तरसते रहे गेंदबाज

अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका के दो बल्लेबाजों ने मिलकर प्रचंड रिकॉर्ड बना दिया है. दिमंथा महावितान और विरान चामुदिथा की जोड़ी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के 8वें मुकाबले में जापान के खिलाफ पहले विकेट के लिए 43.5 ओवरों में 328 रन की साझेदारी की. इसी के साथ इंग्लिश बल्लेबाजों का रिकॉर्ड टूट गया.
अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका के दो बल्लेबाजों ने मिलकर प्रचंड रिकॉर्ड बना दिया है. दिमंथा महावितान और विरान चामुदिथा की जोड़ी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के 8वें मुकाबले में जापान के खिलाफ पहले विकेट के लिए 43.5 ओवरों में 328 रन की साझेदारी की. इसी के साथ इंग्लिश बल्लेबाजों का रिकॉर्ड टूट गया. इससे पहले, 27 जनवरी 2016 को फिजी के खिलाफ इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज डैन लॉरेंस ने जैक बर्नहैम के साथ दूसरे विकेट के लिए 303 रन जुटाए थे.
43.5 ओवरों में 328 रन की पार्टनरशिप
अंडर 19 वर्ल्ड कप इतिहास में अब तक किसी भी विकेट के लिए सिर्फ दो बार 300 या उससे अधिक रन की साझेदारी हुई है. नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड पर शनिवार को खेले जा रहे ग्रुप-सी के इस मुकाबले में जापान ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. इसके जवाब में महावितान और चामुदिथा की सलामी जोड़ी ने 328 रन जुटाए. दिमंथा महावितान 115 के निजी स्कोर पर रन आउट हुए. उन्होंने 125 गेंदों में 11 चौके लगाए. अगले ओवर में विरान चामुदिथा भी चलते बने, जिन्होंने 143 गेंदों में 1 छक्के और 26 चौकों के साथ 192 रन की पारी खेली.
अंडर 19 वर्ल्ड कप में बना प्रचंड रिकॉर्ड
यहां से कप्तान विमथ दिनसारा ने 24 गेंदों में 2 छक्कों और 1 चौके के साथ 44 रन की नाबाद पारी खेलते हुए श्रीलंका को निर्धारित 50 ओवरों के खेल तक 387/4 के स्कोर तक पहुंचाया. जापान की तरफ से 7 खिलाड़ियों ने गेंदबाजी की, लेकिन सफलता सिर्फ टिमोथी मूर के ही हाथ लगी, जिन्होंने 6 ओवरों में 43 रन देकर 3 विकेट निकाले.
ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड की टीमें
इस मुकाबले के साथ श्रीलंका और जापान की टीमें अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में अपने अभियान की शुरुआत कर रही हैं. उनके साथ इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड की टीमें भी हैं, जिन्होंने 16 जनवरी को आपस में मुकाबला खेला था, जिस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड के विरुद्ध 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी.