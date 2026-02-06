1988 से 2026 तक...38 सालों में इन टीमों ने जीता अंडर-19 वर्ल्ड कप, भारत नंबर-1, देखें पूरी लिस्ट टीम इंडिया ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए 6वीं बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. हरारे में खेले जाने वाले इस हाईवोल्टेज मुकाबले में एक बार फिर टीम इंडिया बाजी मारने में कामयाब रही. आज हम आपको अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों के बारे में बताएंगे.

