वैभव सूर्यवंशी से आगे निकले 3 खिलाड़ी...471 रन ठोक हीरो बना ये पाकिस्तानी, आयुष म्हात्रे के नाम शर्मनाक आंकड़े

Hindi Newsक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी से आगे निकले 3 खिलाड़ी...471 रन ठोक हीरो बना ये पाकिस्तानी, आयुष म्हात्रे के नाम शर्मनाक आंकड़े

Under 19s Asia Cup 2025: अंडर 19 एशिया कप 2025 में पाकिस्तान चैंपियन बना. उसने फाइनल में भारत को मात देकर खिताब जीता. पाकिस्तान के लिए तीन बल्लेबाजों ने रनों की बारिश, जबकि भारत के 2 बैटर टॉप रन स्कोरर की लिस्ट में जगह बना पाए. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 22, 2025, 07:20 AM IST
Under 19s Asia Cup 2025
Under 19s Asia Cup 2025: अंडर 19 एशिया कप 2025 में टीम इंडिया फाइनल में चूक गई. पाकिस्तान ने 191 रनों के बड़े अंतर से मैच जीतकर खिताब अपने नाम किया. 12 दिसंबर से शुरू हुआ ये टूर्नामेंट 21 दिसंबर को खत्म हुआ. कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था. टीम इंडिया अजेय रहकर फाइनल में पहुंची थी, लेकिन गेंद और बल्ले दोनों से खराब प्रदर्शन के चलते उसने ट्रॉफी गंवा दी. इस पूरे सीजन जिन 5 बल्लेबाजों ने मैदान पर गर्दा उड़ाया, उनमें पाकिस्तान टीम के 3 जबकि भारत के सिर्फ 2 खिलाड़ी शामिल हैं. हैरान करने वाली बात ये है कि टीम इंडिया के कप्तान आयुष म्हात्रे टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हैं. उनके आंकड़े शर्मनाक रहे हैं. फाइनल में भी उनका बल्ला नहीं चला.

अंडर 19 एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वैभव सूर्यवंशी 3 खिलाड़ियों से पीछे रह गए. वह नंबर 3 पर रहे. वैभव को पछाड़ने वाले खिलाड़ियों में सबसे आगे पाकिस्तानी ओपनर समीर मिन्हास हैं, जिन्होंने पूरे सीजन में करीब 500 रन बनाए, जबकि दूसरे नंबर पर भारत के ही अभिज्ञान कुंडू रहे, जो 276 रनों के साथ नंबर 2 पर जगह बनाने में सफल रहे. वहीं आयुष म्हात्रे का बल्ला पूरी तरह खामोश रहा. उनके बल्ले से 5 मैचों में सिर्फ 65 रन निकले. औसत सिर्फ 13 का रहा. एक भी फिफ्टी नहीं आई. हाई स्कोर 38 रन रहा. फाइनल में आयुष ने सिर्फ 2 रन बनाए.

अंडर 19 एशिया कप 2025 के टॉप रन स्कोरर

1. समीर मिन्हास (पाकिस्तान)

अंडर 19 एशिया कप 2025 में बल्ले से कमाल किया. इस दाएं हाथ के पाकिस्तानी ओपनर ने 5 मैचों में 157 की दमदार औसत से 471 रन बनाए, जिसमें 19 छक्के और 41 चौके शामिल रहे. उनके बल्ले से 2 शतक और 1 फिफ्टी भी निकली. फाइनल में भारत के खिलाफ 113 बॉल पर 17 चौके और 9 छक्कों के दम पर 172 रनों की पारी खेली और पाकिस्तान को खिताब दिलाने में अहम रोल अदा किया. वह फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए.

2. अभिज्ञान कुंडू (भारत)

भारत के इस विकेटकीपर-बैटर ने कुल 5 मैच खेले और 138.00 की औसत से 276 रन बनाए. उनके बल्ले से एक दोहरा शतक निकला. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 209 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी. इस सीजन उन्होंने 20 चौके और 12 छक्के भी लगाए.

3. अहमद हुसैन (पाकिस्तान)

पाकिस्तान के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 5 मैचों में 67.00 की औसत से 268 रन बनाए, जिसमें 2 फिफ्टी और 1 सेंचुरी शामिल है. उनके बल्ले से 15 चौके और 3 छक्के भी निकले. हाई स्कोर 132 रन रहा.

4. वैभव सूर्यवंशी (भारत)

टीम इंडिया के तूफानी ओपनर वैभव ने 5 मैचों में 52.20 की औसत से कुल 261 रन किए. 143 रन उनका हाई स्कोर रहा. वैभव के बल्ले से एक फिफ्टी भी आई. उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 20 छक्के उड़ाए. बल्ले से 18 चौके भी निकले, लेकिन सबसे ज्यादा रन बनाने की लिस्ट में वह नंबर 4 पर रहे.

5. अयान मिस्बाह (पाकिस्तान)

पाकिस्तान टीम के इस खिलाड़ी ने 3 मैचों में 81 की औसत से 243 रन ठोक डाले, जिसमें 1 शतक और 1 फिफ्टी शामिल रही. बल्ले से 21 चौके और 7 छक्के उड़ाए.

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं.

Vaibhav Suryavanshi

