गौतम राज में टीम इंडिया की हालत 'गंभीर', दिग्गजों का संन्यास... लगातार शर्मनाक हार, अब तक ऐसा रहा है सफर

Gautam Gambhir Journey As Head Coach: बतौर हेड कोच गौतम गंभीर की टेस्ट जर्नी पिछले साल बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से शुरू हुई थी. भारत ने वो शृंखला 2-0 से तो जीत लिया, लेकिन उसके बाद शुरू हुई शर्मनाक हार की वो कहानी, जो अभी तक जारी है.
Trending Photos
Gautam Gambhir Journey As Head Coach: जब गौतम गंभीर ने बतौर हेड कोच राहुल द्रविड़ से टीम इंडिया का चार्ज लिया था, तब उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां थी. भारतीय टीम T20 वर्ल्ड चैंपियन बनी थी और क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भारत का दबदबा था. उन्होंने खुद इस बात से सहमति जताई थी कि टीम इंडिया जिस ऊंचाई पर है, उसे बरकरार रखना उनका सबसे बड़ा इम्तेहान है. बड़ा सवाल ये है कि क्या गौतम गंभीर इस रोल के साथ अभी तक न्याय कर पाए हैं? जवाब है, नहीं.
बतौर हेड कोच गौतम गंभीर की टेस्ट जर्नी पिछले साल बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से शुरू हुई थी. भारत ने वो शृंखला 2-0 से तो जीत लिया, लेकिन उसके बाद शुरू हुई शर्मनाक हार की वो कहानी, जो अभी तक जारी है. इस दौरान रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे क्रिकेट के महारथियों ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा जरूर कह दिया.
कहते हैं कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते. अगर इन रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो पिछले एक साल में भारत ने वो सब देखा है, जो इतने सालों में कभी नहीं हुआ था. ये आंकड़े गौतम गंभीर की कोचिंग की वो सच्चाई दिखा रही है, जिसे चाहकर भी वो धो नहीं सकते. हां, अगर इस दाग को थोड़ा कम करना है तो उन्हें जल्द से जल्द जीत की शुरुआत करनी होगी... कम से कम अपने घर में.
ये भी पढ़ें: गुवाहाटी टेस्ट में शुभमन की जगह खेलेंगे नीतीश रेड्डी? अचानक टीम में एंट्री, प्लेइंग 11 में होंगे 2 बड़े बदलाव!